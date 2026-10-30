NBA Cup : fonctionnement, groupes, calendrier… Tout savoir sur la quatrième édition du tournoi

La NBA Cup démarre ce vendredi avec une affiche alléchante entre les Knicks et les Sixers. Lancée lors de la saison 2023-2024, cette compétition prend la forme d'un tournoi organisé en parallèle de la saison régulière. Son objectif est d’offrir aux équipes une compétition supplémentaire et aux joueurs la possibilité de remporter un trophée, mais surtout des primes financières.

2026 @emirates NBA Cup Group Play begins TONIGHT!



🏆 Brunson, NYK visit Maxey, PHI

🏆 #1 scorer Luka, LAL vs. #3 scorer Steph, GSW

🏆 HOU seeks 6-0 start, DAL seeks 3rd straight W

🏆 Joker coming off 200th triple-double

🏆 #1 pick Dybantsa coming off 19p debut pic.twitter.com/jg3jXM6pfx — NBA (@NBA) 30 octobre 2026

Qu’est-ce que la NBA Cup et comment fonctionne-t-elle ?

Ainsi, les 30 franchises sont réparties en six groupes de cinq équipes, trois dans chaque conférence. Chaque formation affronte une fois les quatre autres équipes de son groupe, avec deux rencontres à domicile et deux à l’extérieur.

À l’issue de cette phase, les six premiers de groupe et les deux meilleurs deuxièmes, un par conférence, se qualifient pour les quarts de finale. Le tournoi se poursuit ensuite à élimination directe jusqu’à la finale.

À noter qu'à l’exception de la finale, toutes les rencontres comptent également dans le bilan de la saison régulière. Les joueurs de l’équipe victorieuse remportent chacun 604 985 dollars, tandis que ceux de la formation finaliste touchent 241 994 dollars.

When the New York Knicks became 2025 @emirates NBA Cup CHAMPS 🏆



Who will be crowned champions this season?? Group Play begins tomorrow night on Prime and NBA League Pass! pic.twitter.com/Qgbuk7WCuf — NBA (@NBA) 29 octobre 2026

Quels sont les groupes de la NBA Cup 2026 ?

Les 30 équipes ont été réparties dans six groupes, en fonction de leur conférence et de leur classement lors de la saison régulière précédente.

Conférence Est

Groupe A : Pistons, Raptors, Magic, Bucks, Nets.

Groupe B : Knicks, Cavaliers, Sixers, Heat, Pacers.

Groupe C : Celtics, Hawks, Hornets, Bulls, Wizards.

Conférence Ouest

Groupe A : Nuggets, Rockets, Suns, Mavericks, Jazz.

Groupe B : Thunder, Timberwolves, Clippers, Pelicans, Grizzlies.

Groupe C : Spurs, Lakers, Trail Blazers, Warriors, Kings.

Des parquets aux couleurs de la NBA Cup

Comme lors des précédentes éditions, les rencontres du tournoi se distingueront visuellement des matchs classiques de saison régulière. Les 30 franchises disposeront de parquets spécialement conçus pour l'événement.

Le trophée sera notamment représenté au centre du terrain, tandis que les zones peintes adopteront des couleurs et des motifs spécifiques. Certaines équipes, comme les Celtics, les Bulls ou les Lakers, utiliseront des parquets entièrement décorés aux couleurs de leur franchise.

ALL 30 TEAM COURTS FOR @EMIRATES NBA CUP 2026 pic.twitter.com/RgBqe1VJCB — NBA (@NBA) 13 octobre 2026

L'objectif est simple pour la ligue, permettre aux spectateurs d'identifier immédiatement une rencontre de NBA Cup et de distinguer les matchs du tournoi de ceux de la saison régulière.

Quel calendrier et où se dérouleront les phases finales ?

La phase de groupes débute ce vendredi 30 octobre et se poursuivra jusqu'au 27 novembre. Les quarts de finale auront lieu les 4 et 5 décembre.

Grande nouveauté cette année, les demi-finales ne se joueront plus sur terrain neutre à Las Vegas. Elles auront lieu les 9 et 10 décembre dans les salles des équipes qualifiées. La finale est programmée le vendredi 11 décembre au Hinkle Fieldhouse d'Indianapolis, une salle historique de l'université Butler pouvant accueillir environ 9 100 spectateurs.

THE KNICKS HAVE WON THE @emirates NBA CUP 🏆



THEY DEFEAT THE SPURS BEHIND A COMPLETE TEAM EFFORT IN VEGAS! pic.twitter.com/O1BdnnByXE — NBA (@NBA) 17 décembre 2025

Un avant goût des Finales NBA 2025

L'an passé, la finale opposait les Knicks aux Spurs et ce sont les New-yorkais qui étaient repartis avec le trophée. Quelques mois plus tard, les deux équipes se sont d'ailleurs retrouvées en finale NBA et là encore les coéquipiers de Jalen Brunson ont pris le meilleur sur la bande de Victor Wembanyama.

Ainsi, si la NBA Cup ne présente pas nécessairement un enjeu sportif majeur, la compétition permet au moins de prendre le pouls des différentes franchises et de mesurer leurs dynamiques. Et parfois, comme pour Big Apple, elle s'est révélée même annonciatrice d'un plus grand succès.