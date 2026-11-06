NBA Draft 2027 : Qui sont les futurs Victor Wembanyama et Cooper Flagg ?

La draft NBA 2027 pourrait réserver quelques surprises. Si les recruteurs anticipent une promotion moins talentueuse que les précédentes, plusieurs joueurs possèdent les qualités nécessaires pour s'imposer parmi les premiers choix. Tyran Stokes, Stefan Joksimovic ou encore Bruce Branch III figurent notamment parmi les noms à surveiller.

Tyran Stokes In season Debut vs Fordham



15 PTS (5-7 FG, 1-3 3PT, 4-7 FTs)

7 REBS

1 AST

1 BLK



What did we see here in his debut? #1 LOCK??? pic.twitter.com/zJPz5QgzeE — Frankie Vision (@Frankie_Vision) 3 novembre 2026

Tyran Stokes part avec un temps d'avance

Pressenti pour être le premier choix, Tyran Stokes possède un profil complet. Capable de créer pour ses coéquipiers mais aussi de jouer pourr lui-même, le meneur de Kansas incarne le joueur moderne recherché par la NBA. Déjà fort en défense, sa prise de décision, son tir extérieur et sa gestion des émotions restent à améliorer pour confirmer son potentiel.

Stefan Joksimovic, le nouveau prodige slovène

Champion d'Europe U18 avec la Slovénie, Stefan Joksimovic impressionne par sa vision du jeu et sa maîtrise du pick-and-roll. Malgré un tir extérieur encore perfectible (25% l'an dernier dans le championnat espagnol), son talent et sa jeunesse (18 ans) en font un candidat sérieux au premier choix. Son temps de jeu à Baskonia sera déterminant pour sa place dans la draft.

17-year-old Stefan Joksimović looking good early for @Baskonia 👏 pic.twitter.com/9IHStydR7c — EuroLeague (@EuroLeague) 5 novembre 2026

Bruce Branch III, l'arrière défensif de BYU

Avec une envergure de 2,16 m, Bruce Branch III possède un potentiel défensif considérable. Bon passeur et capable de faire circuler le ballon, l'arrière doit néanmoins gagner en agressivité offensive et progresser dans la création de ses propres tirs. Son développement à BYU pourrait le rapprocher du sommet de la draft.

Jordan Smith Jr. doit encore affiner son jeu

Explosif, rapide et intense défensivement, Jordan Smith Jr. s'est distingué au lycée par sa capacité à attaquer le panier et à jouer en transition. Son tir irrégulier et ses limites dans la création offensive restent des interrogations. Arkansas pourrait lui permettre de développer son jeu et de gagner en maturité avant de rejoindre la NBA.

Jordan Smith Jr. Poste : Meneur/Arrière

Taille : 190 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Arkansas Razorbacks Stats 2026-2027 / NCAA Statistiques du joueur pour la saison PTS 20,0 #139 REB 4,0 #1289 PD 2,0 #1102

Caleb Holt, un futur two-player d'élite ?

Caleb Holt se distingue par son énergie, sa pression défensive et sa capacité à pénétrer les défenses. Son potentiel comme créateur secondaire est intéressant, mais son adresse et sa prise de décision devront progresser à Arizona. Son impact des deux côtés du terrain en fait néanmoins un prospect prometteur.

Quentin Coleman en progrès constant

Quentin Coleman a considérablement progressé au cours de l'année écoulée. Défenseur solide, excellent rebondeur pour un extérieur et tireur en développement, le joueur d'Illinois possède un profil polyvalent. Sa capacité à créer après un dribble et à devenir un meneur de jeu plus complet sera déterminante pour s'adjuger une place haute à la draft.

Illinois freshman Quentin Coleman against Penn:



19 PTS | 8-9 FG | 3 REB | 2 AST | 20 MIN pic.twitter.com/EU6ilLVAQT — B/R Hoops (@brhoops) 6 novembre 2026

Motiejus Krivas, le protecteur de cercle à doigt de fée

Après avoir renoncé à la draft 2026, Motiejus Krivas (2,18m) revient à Arizona avec l'ambition de rejoindre le premier tour. Protecteur de cercle, puissant au rebond et mobile malgré sa taille, le Lituanien apparaît comme l'un des intérieurs les plus prêts pour la NBA. Son développement offensif pourrait encore renforcer sa candidature alors que le pivot possède déjà un très bon toucher de balle (78 % aux lancers francs la saison dernière).

Braylon Mullins fait déjà pleuvoir les shoots

Braylon Mullins s'affirme comme l'un des meilleurs tireurs en NCAA avec UCONN. Déjà très à l'aise sur shoot en mouvement, l'arrière doit trouver de la continuité. Gêné par les blessures lors de sa première saison dans le championnat universitaire, le joueur de 20 ans doit confirmer tout son potentiel offensif. Son adresse pourrait lui permettre de devenir un joueur précieux chez les professionnels à l'image de Kon Knueppel l'an dernier.

Projected first-round pick Braylon Mullins dropped 20 on 7-12 shooting to lead UConn to a 40-point win over Gardner-Webb 🔥 pic.twitter.com/J4IYJ61RLa — B/R Hoops (@brhoops) 3 novembre 2026

Thomas Haugh, le vétéran de Florida

Thomas Haugh est un prospect bien différent des autres. L'ailier mise davantage sur son expérience (23 ans) que sur un potentiel spectaculaire avec Florida. Défenseur énergique, bon rebondeur et joueur efficace sans ballon, il pourrait rapidement trouver sa place dans une rotation NBA. Son adresse à trois points reste toutefois à améliorer (32,9% la saison dernière).

10. Patrick Ngongba II suit les traces de Cameron Boozer

Patrick Ngongba II possède toutes les qualités d'un intérieur moderne : mobilité, défense, capacité à poser des écrans et vision du jeu. Après une saison prometteuse, le pivot de 20 ans pourrait prendre davantage de responsabilités offensives à Duke après le départ de Cameron Boozer en NBA. Ses antécédents de blessures au pied restent néanmoins un élément à surveiller.

Ainsi, si la prochaine draft ne devrait pas être aussi dense que la cuvée de 2026, certains profils restent très intéressants. Cette première projection devrait évoluer au fil de la saison universitaire et plusieurs prospects pourraient bouleverser la hiérarchie avant la draft 2027.