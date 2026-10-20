NBA Europe : Chus Bueno prévient les clubs, quitter l'EuroLeague pourrait coûter très cher

Quitter l'EuroLeague pour rejoindre la future NBA Europe ne serait pas une décision sans conséquences financières. Dans un entretien accordé à Reuters lundi 19 octobre, Chus Bueno, directeur général de l'EuroLeague, a détaillé les risques auxquels s'exposeraient les clubs actionnaires tentés par le projet nord-américain.

Des pénalités et des millions d'euros en jeu

Les 13 clubs actionnaires de la compétition se sont engagés dans le cadre d'accords portant sur dix ans. Selon le dirigeant, un club souhaitant rompre cet engagement pourrait être confronté à plusieurs conséquences financières.

Il évoque notamment des pénalités contractuelles, auxquelles pourraient s'ajouter des demandes individuelles de dommages et intérêts de la part des autres clubs. Un départ entraînerait également, selon lui, la perte de participations dont la valeur collective dépasse 80 millions d'euros.

« S’ils veulent partir, ils ont une indemnité à payer, et les clubs peuvent également demander des dommages et intérêts individuels. Ils perdront les plus de 80 millions d’euros qu’ils détiennent en actions. »

Cette somme ne correspond donc pas à une amende fixe de 80 millions d'euros imposée à chaque club, mais à la valeur des parts évoquée par Chus Bueno.

Le dirigeant précise également qu'un éventuel retour dans la compétition nécessiterait de s'acquitter d'un nouveau montant, déterminé au moment où le club souhaiterait revenir.

À ce stade, ces conséquences correspondent à la lecture que fait Chus Bueno des engagements contractuels. Aucun départ accompagné de telles sanctions n'a été annoncé.

Une EuroLeague qui cherche encore son équilibre financier

Ces avertissements interviennent alors que l'EuroLeague poursuit sa transformation économique. Chus Bueno a également reconnu que seuls 40 % des détenteurs actuels de licences étaient financièrement viables.

Un constat qui illustre les difficultés économiques auxquelles reste confrontée une partie des clubs, malgré la croissance de la compétition.

Pour inverser cette tendance, l'EuroLeague mise sur son nouveau modèle de franchises et sur son expansion à 24 équipes. L'objectif consiste notamment à renforcer la valeur des clubs et à améliorer leur rentabilité sur le long terme.

Chus Bueno estime que cette transformation pourrait permettre à la majorité, voire à la totalité des clubs concernés, d'atteindre un modèle financièrement viable d'ici cinq ans.

« Je pense que dans cinq ans, grâce à cette expansion, nous pourrions être dans une position où la plupart, voire la totalité, d'entre elles seront financièrement viables . »

L'EuroLeague prévoit par ailleurs d'annoncer de nouveaux participants à son système de franchises à la mi-novembre 2026. Une échéance importante dans sa volonté de consolider sa position face à l'arrivée annoncée de NBA Europe.

Malgré les avertissements, la porte reste ouverte à la NBA

Si Chus Bueno insiste sur les risques d'un départ pour les clubs actionnaires, il n'écarte toujours pas la possibilité d'un rapprochement avec la NBA.

Le 6 octobre, les propriétaires de l'EuroLeague ont rejeté une proposition de collaboration présentée par la ligue nord-américaine lors d'une réunion organisée au lac de Côme, en Italie. Les discussions ne sont toutefois pas définitivement closes.

Le dirigeant espagnol assure que l'EuroLeague reste disposée à examiner une nouvelle proposition, à condition qu'elle corresponde aux intérêts de la compétition et de ses clubs.

Il redoute particulièrement une fragmentation du marché européen, avec deux compétitions concurrentes cherchant à attirer les mêmes investisseurs, partenaires commerciaux et grandes équipes.

« S’ils décident d’entrer sur le marché, ce sera un désastre. Ils le savent, nous le savons, et nous ne le souhaitons pas. La division engendre une perte de valeur, et des tiers en profitent. Ce que nous voulons absolument éviter, c’est une fragmentation accrue . »

L'enjeu dépasse désormais la seule concurrence sportive. Entre les engagements contractuels des clubs, les ambitions économiques de l'EuroLeague et le lancement envisagé de NBA Europe en 2027, les prochains mois pourraient être déterminants pour l'organisation du basketball européen.