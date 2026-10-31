NBA Europe : Gerry Cardinale veut installer une franchise à Milan dans une salle de 20 000 places

Gerry Cardinale ne cache plus ses intentions concernant la NBA Europe. Dans un entretien accordé au quotidien italien La Repubblica, publié jeudi 29 octobre 2026, le fondateur de RedBird Capital Partners a confirmé sa volonté d'obtenir une franchise dans la future compétition européenne de la NBA.

NBA Europe, Gerry Cardinale rilancia: «Vogliamo esserci con una franchigia a Milano» https://t.co/cGSOmjRGXv — Backdoor_podcast (@backdoor_pod) 30 octobre 2026

Gerry Cardinale affiche clairement ses ambitions pour Milan

L'homme d'affaires américain, également propriétaire de l'AC Milan, entend faire de la capitale lombarde l'un des points d'ancrage de ce nouveau championnat. Un projet qui s'accompagnerait de la construction d'une enceinte de 20 000 places.

« Tout est prêt pour le lancement des travaux de construction d'une salle NBA Europe de 20 000 places », a-t-il déclaré, soulignant son désir de s'implanter durablement sur le marché continental. « Nous voulons être présents avec une franchise à Milan. »

Cardinale assure que les préparatifs sont suffisamment avancés pour envisager le lancement des travaux. Cette déclaration constitue une nouvelle étape dans la communication autour de ses ambitions, même si aucune attribution officielle de franchise ni aucun calendrier définitif de construction n'ont été annoncés.

Une salle de 20 000 places envisagée à San Donato

Le projet immobilier se situerait à San Donato Milanese, au sud-est de Milan, sur un site initialement envisagé pour accueillir le nouveau stade de l'AC Milan.

L'hypothèse d'une salle dédiée au basketball avait déjà été évoquée au printemps 2026. En mars, la presse italienne présentait différentes configurations possibles, avec une capacité comprise entre 15 000 et 18 000 spectateurs. Gerry Cardinale évoque désormais une enceinte de 20 000 places.

Au-delà de la dimension sportive, cette infrastructure s'inscrirait dans les ambitions de RedBird de développer ses activités autour du sport et du divertissement à Milan.

Reste toutefois à connaître les modalités précises du financement, les autorisations nécessaires et le calendrier de réalisation. Les déclarations de Cardinale ne signifient pas que la construction a officiellement commencé.

⏳ AC Milan owner Gerry Cardinale confirmed plans to build an arena for a future NBA franchise in Milan:



What will you do with San Donato? "Everything is set to break ground on a 20,000-seat NBA Europe arena, we want to be there with a franchise in Milan. I also have ambitions… pic.twitter.com/ssuwdDPWPn — Iacopo De Santis (@iacopodesantis) 30 octobre 2026

Quel rôle pour Varese dans le projet NBA Europe ?

Cette ambition milanaise n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, RedBird est associé à un possible partenariat avec la Pallacanestro Varese, club historique du basketball italien dirigé par l'ancien international argentin Luis Scola.

Le scénario évoqué dans la presse italienne reposerait sur une collaboration permettant à Varese de conserver son implantation dans le championnat national tout en participant à la NBA Europe à travers une structure évoluant dans une nouvelle salle située près de Milan.

BeBasket avait déjà évoqué cette possibilité en juillet dernier, lors de l'arrivée de William McDowell-White à Varese.

🚨 REDBIRD E VARESE IN POLE PER NBA EUROPE: SI STUDIA IL NOME

Secondo La Gazzetta dello Sport, l'offerta presentata da Gerry Cardinale insieme a Varese è in vantaggio rispetto alla candidatura di Oaktree. E spunta la prima ipotesi per il nome... pic.twitter.com/vH97y0DtsW — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) 4 juillet 2026

Les nouvelles déclarations de Gerry Cardinale confirment son intérêt pour Milan, mais ne permettent pas de considérer comme définitivement arrêtés le partenariat avec Varese ou l'identité de la future équipe.

Dans une ville où évolue déjà l'Olimpia Milan, pensionnaire de l'EuroLeague, l'éventuelle arrivée d'une franchise NBA Europe poserait également la question de l'articulation entre les deux compétitions.

À ce stade, la principale certitude reste donc la volonté affichée de Gerry Cardinale : obtenir une place dans la future NBA Europe et disposer, à terme, d'une grande enceinte capable d'accueillir son projet milanais.