NBA : Jamal Murray, le sacrifice inattendu des Nuggets pour sauver leur saison ?

Un coup de tonnerre se prépare chez les Nuggets ? Alors que Denver espérait s'imposer comme un prétendant au titre NBA, le début de saison s'avère très décevant. La franchise possède un bilan de 4 victoires pour 3 défaites et affiche toujours les mêmes carences saison après saison. Malgré Nikola Jokic, triple MVP, et un cinq majeur de qualité, la franchise peine à se détacher du milieu de tableau.

Jamal Murray could be a surprise trade candidate if the Nuggets struggle this season, per @ZachLowe_NBA



“I said Jamal Murray just because if this team isn’t good, I think something is gonna crack here. I’m not closing the door.”



(h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/BSTkKyQcQg — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 5 novembre 2026

Ainsi, pour Zach Lowe, spécialiste de la grande ligue, un joueur pourrait faire les frais de ces débuts manqués. Jamal Murray semble être le fusible privilégié par les dirigeants de la franchise même si le meneur canadien reste très apprécié en interne.

« J'ai mentionné Jamal Murray (un nom surprenant, il pourrait être échangé cette saison) car si cette équipe n'est pas performante, je pense que quelque chose va se produire. Si c'est une équipe moyenne, je n'exclus rien », a expliqué le spécialiste.

Jamal Murray Poste : Meneur

Taille : 193 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Canada

Club : Denver Nuggets Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 25,4 #13 REB 5,4 #95 PD 5,9 #24

Jamal Murray, une solution pour rééquilibrer l'effectif ?

Denver dispose de peu de marge de manœuvre après avoir investi massivement dans son groupe. L'intersaison a notamment été marquée par le départ de Peyton Watson chez les Cavaliers et l'arrivée de DeMar DeRozan, seul renfort majeur mentionné dans cette reconstruction.

Les contrats de Christian Braun (125 millions de dollars sur cinq ans) et Aaron Gordon (70 millions garantis jusqu'en 2028) pèsent également sur les possibilités de la franchise. Les problèmes de santé de l'ailier fort et les interrogations autour du véritable potentiel de Braun compliquent davantage les éventuelles négociations.

Aaron Gordon with a block from behind and Christian Braun with the behind-the-back move into the dunk



Awesome sequence pic.twitter.com/J7JttcVNDc — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) 5 novembre 2026

Le salaire de Jamal Murray bloque les Nuggets

Dans ce contexte, un transfert de Jamal Murray (161 millions de dollars garantis jusqu'en 2029) pourrait permettre à la franchise du Colorado de récupérer plusieurs joueurs et des choix de draft. L'opération vise notamment à renforcer un effectif toujours très dépendant de Nikola Jokic.

Avec un espace financier plus important, Denver pourrait envisager de signer un nouveau meneur de jeu moins cher, tourné vers la distribution et capable de mettre en valeur les autres membres de l'effectif. Une telle évolution permettrait de diversifier les options offensives autour du Serbe, tout en donnant à la franchise davantage de possibilités pour ajuster son effectif.

JAMAL MURRAY. ICE COLD. 🥶@nuggets hold on for the wild win! pic.twitter.com/37PrWRTucq — NBA (@NBA) 15 mars 2025

Un risque majeur pour l'avenir de Nikola Jokic

Cependant, se séparer de Jamal Murray ne serait pas sans conséquences. Le duo formé avec le Joker a notamment permis aux Nuggets de connaître l'une de ses plus plus belles périodes et même de remporter le premier titre de la franchise en 2023.

Les doutes liés au jeu pratiqué par les hommes de David Adelman seraient difficiles à faire oublier et quid des fans, déjà très remontés après les premières contreperformances, comment pourraient-ils encaisser le sacrifice d'un élément aussi emblématique ?

PLAYOFF. JAMAL. MURRAY.



His SECOND GAME-WINNER of the series sends Denver to Round 2 🚨 https://t.co/ZiNxo5iNc0 pic.twitter.com/b3AQoCUQIA — NBA (@NBA) 30 avril 2024

Les Nuggets face à un tournant pour leur avenir

La situation se trouve d'autant plus sensible que Nikola Jokic pourrait lui aussi faire ses valises si Denver ne parvient pas à redevenir compétitif malgré le départ de son lieutenant historique.

La franchise du Colorado possède donc une opportunité de se relancer mais gare à la catastrophe industrielle. De toute façon, les dirigeants semblent contraints d'agir. Gâcher les dernières années en NBA du plus grand joueur de leur histoire (Nikola Jokic aura 32 ans en février prochain) sans tenter de relancer un nouvel élan apparait comme le pire des scénarios.