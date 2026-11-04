NBA : Le retour de Kawhi Leonard avec les Raptors se précise !

Les Raptors pourraient bientôt retrouver l'un de leurs précieux atouts. Après deux semaines loin des parquets en raison d'une inflammation au genou gauche, Kawhi Leonard semble proche d'un retour.

The Raptors say Kawhi Leonard has successfully completed treatment for his left knee swelling and will begin the return to play process.



His status will be updated in one week. pic.twitter.com/vzxcNDMYs9 — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) 4 novembre 2026

Processus de traitement terminé

Ainsi, mardi soir, les Dinos ont communiqué une nouvelle encourageante concernant l'évolution de sa blessure. « Les Raptors ont annoncé que Kawhi Leonard a terminé avec succès son traitement pour l'inflammation de son genou gauche et qu'il entamera son processus de retour au jeu. Son état sera mis à jour dans une semaine », a indiqué Brett Siegel.

Cette annonce marque une première étape dans la récupération du joueur, même si aucune date précise de retour n'a été communiquée. Toronto ne devrait pas prendre de risque avec son vétéran et entend privilégier une reprise progressive.

Si la durée d'absence communiquée quelques jours après sa blessure est confirmée l'ailier devrait effectuer son retour dans environ deux semaines. Toutefois, les Raptors pourraient prendre un peu plus de temps que prévu notamment en raison du risque de rechute.

Kawhi Leonard, un habitué de l'infirmerie

En effet, The Claw a régulièrement été confronté à des problèmes physiques ces derniers temps ayant limité sa disponibilité. Sur les trois derniers exercices, l'ancien joueur des Clippers a manqué 68 matchs sur 172 possibles en saison régulière soit près de 40% des rencontres. À 35 ans, sa gestion sera donc particulièrement importante pour Toronto puisque la franchise canadienne vise les Finales NBA cette année.

Kawhi Leonard Poste : Ailier

Taille : 201 cm

Âge : 35 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Toronto Raptors Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,5 #46 REB 7,0 #43 PD 1,5 #211

Son arrivée représente une amélioration majeure pour les coéquipiers de Scottie Barnes. La franchise possède déjà plusieurs armes offensives, mais son recrutement vise notamment à renforcer son identité défensive.

Un renfort clé pour les Raptors

Le sextuple All-Star pourrait ainsi apporter son expérience et sa polyvalence à un groupe encore en pleine maturation. Son retour permettra ainsi à Toronto de revoir ses ambitions à la hausse après un début de saison en dents de scie (4V-3D).

Scottie Barnes despite losing to the Magic:



41 PTS

19-34 FG

5 REB

2 STL pic.twitter.com/0eFo3su0rT — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 31 octobre 2026

D'ailleurs, dans son objectif de concourir pour le titre, la franchise n'exclut pas de réaliser d'autres acquisitions à l'approche de la trade deadline afin de compléter son effectif.

Pour l'heure, la priorité absolue reste toutefois la récupération de Kawhi Leonard, assurément le baromètre du succès de son équipe.