NBA : les Knicks chutent encore face aux Sixers, les Mavericks et les Warriors brillent

La NBA Cup effectuait son retour ce samedi et la nuit a notamment été marquée par deux retournements de situation. Alors que les Knicks espéraient lancer la défense de leur titre par un résultat positif, les Sixers ont joué les trouble fête. De leur côté, les Warriors ont signé une remontée spectaculaire face à des Lakers incapables de conserver leur avance. Les Mavericks ont pu s'appuyer sur l'efficacité de Kyrie Irving et Cooper Flagg pour décrocher une première victoire dans la compétition.

VJ AND BRON CLUTCH 🤯



Sixers beat the Knicks again‼️ pic.twitter.com/l3ziIx5I1H — ESPN (@espn) 31 octobre 2026

Les Sixers font encore tomber les Knicks

Les Knicks ont manqué leur entrée en lice en NBA Cup. Déjà battus par Philadelphie en ouverture de la saison, les précédents vainqueurs du tournoi et champions NBA se sont de nouveau inclinés face aux Sixers (98-93), malgré l'absence de Jaylen Brown, blessé à la rotule.

New York a pourtant failli renverser la rencontre dans le dernier quart-temps, reprenant même l'avantage. Mais les hommes de Nick Nurse ont immédiatement réagi notamment grâce à VJ Edgecombe. Tyrese Maxey a terminé meilleur marqueur des siens avec 27 points, tandis que LeBron James a signé son meilleur match depuis son arrivée à Philly en frôlant le triple-double (20 points, 9 rebonds, 8 passes). Côté Knicks, Jalen Brunson a tenté de sonner la révolte et termine avec 24 unités.

a LeBron James masterclass in South Philly.



20 PTS | 9 REB | 8 AST @PALottery pic.twitter.com/Zbht6gCTiu — Philadelphia 76ers (@sixers) 31 octobre 2026

Big Apple affiche désormais un bilan de 2 victoires pour 4 défaites en ce début de saison.

Cooper Flagg et Kyrie Irving portent Dallas

Les Mavericks ont lancé leur NBA Cup par une victoire face aux Rockets (116-111). Dallas a pu compter sur un duo particulièrement efficace : Cooper Flagg et Kyrie Irving, auteurs de 68 points à eux deux.

Le meneur a signé son meilleur match de la saison avec 35 points à 12/19 au tir et 9 passes décisives. Le rookie de l'année 2025-26 n'a pas été en reste avec 33 unités, 9 rebonds et 6 passes, malgré une soirée compliquée derrière l'arc (0/4). Daniel Gafford a également contribué avec 18 points et 7 rebonds.

MVP CHANTS FOR KYRIE 👏



35 PTS (game-high)

4 REB

9 AST (game-high)

5 3PM (game-high)



The Mavs win their opening game in @emirates NBA Cup Group Play! pic.twitter.com/HdiN2rAHa4 — NBA (@NBA) 31 octobre 2026

Houston, privé d'Alperen Sengun et de Steven Adams, a notamment souffert de son manque d'adresse extérieure (7/29 à trois points). Malgré les 28 unités de Kevin Durant, les Rockets subissent leur première défaite de la saison après cinq victoires de suite

Les Warriors renversent les Lakers malgré 25 points de retard

A quelques heures d'Halloween, les Lakers ont vécu une soirée cauchemardesque face aux Warriors. Après avoir compté jusqu'à 25 points d'avance, Los Angeles s'est complètement effondré et a finalement perdu 112-95.

Portés par Luka Doncic, auteur de 21 points dès le premier quart-temps, les Californiens semblaient pourtant avoir la rencontre en main. Mais Golden State a progressivement comblé son retard, notamment grâce à une série de 16-2 avant la pause. Les Dubs ont ensuite pris l'avantage dans le troisième quart-temps avant de creuser l'écart définitivement.

Malgré les 37 points, 7 rebonds et 5 passes de Luka Magic, les Lakers n'ont pas trouvé de solution. Austin Reaves a inscrit 21 points, mais perdu huit ballons tandis que le banc californien n'a apporté que 7 points.

De plus, les 22 pertes de balle de l'équipe de JJ Redick ont offert 27 points à Golden State. Stephen Curry a terminé avec 28 points et un cross démentiel sur le meneur slovène pour achever la terrible soirée des Purple and Gold.

STEPH CURRY DROPS LUKA DONCIC



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Tous les résultats de la nuit en NBA :