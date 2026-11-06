NBA : Les Suns se relancent face au Magic grâce à Devin Booker

Les Suns regoûtent enfin à la saveur de la victoire. Après quatre défaites consécutives, les hommes de Jordan Ott ont répondu présent face au Magic (117-104) dans ce duel entre deux mauvais élèves du début de saison. Pas le match avec les plus grandes stars ni les meilleurs plans de jeu, mais dans cette bataille de survivants, la franchise arizonienne s'en est mieux sorti.

The Phoenix Suns are 1-0 in their last one games played.



Winners work, baby! ☀️ pic.twitter.com/z3GOF7nYp7 — Zona (@AZSportsZone) 6 novembre 2026

Longtemps accroché, le match a basculé dans le troisième quart-temps quand Phoenix a étouffé son adversaire avec un 14-1 pour creuser l'écart, avant de porter son avance à 25 points. Une démonstration collective leur permettant de retrouver un peu de confiance après un début de saison catastrophique.

Devin Booker s'illustre

Comme très souvent pour les Suns, la lumière est venue de Devin Booker. L'arrière a terminé avec 30 points, huit passes décisives et seulement trois pertes de balle, à 11 sur 22 au tir, dont quatre réussites à trois points.

BOOK IN THE FIRST HALF.



📚 23 PTS

📚 8/13 FG

📚 3/4 3PT



Including this three to end the half! pic.twitter.com/D0O8nA44nt — Phoenix Suns (@Suns) 6 novembre 2026

Le quintuple All-Star a parfaitement été secondé par Dillon Brooks toujours aussi présent en défense et auteur de flashs intéressants en attaque (24 points). L'ailier a notamment contribué à creuser l'écart dans le troisième quart-temps, tandis que Miles Bridges a signé une prestation complète avec 18 points et 13 rebonds, son meilleur total de la saison.

Si les Suns ne devraient pas jouer grand chose cette saison, cette deuxième victoire en sept matchs reste bonne à prendre pour une équipe remaniée lors de l'intersaison et pour laquelle le temps fera son œuvre.

Le Magic ne s'en sort plus

Pour le Magic, ce match face à une autre équipe en difficulté semblait bon à prendre. Mais la franchise floridienne n'y arrive pas cette saison et peine à trouver de la régularité, notamment en attaque.

Privée de Paolo Banchero, Jalen Suggs et Noah Penda, Orlando a pourtant pu compter sur plusieurs performances individuelles intéressantes. Wendell Carter Jr. a terminé avec 27 points à 10 sur 12 au tir et 13 rebonds, tandis que Tristan da Silva a ajouté 18 points en sortie de banc.

Franz Wagner (Orlando Magic) - Wendell Carter Jr. (Orlando Magic) Comparaison statistique entre deux joueurs Franz Wagner Wendell Carter Jr. PTS 15 27 REB 8 13 PD 15 2 IN 4 1 CO 0 1

Les pertes de balle, le poison d'Orlando

Franz Wagner, a réalisé un double double très impressionnant avec 15 points et 15 passes décisives. Mais ces efforts n'ont pas suffi à compenser les nombreuses erreurs collectives.

En effet, avec 25 pertes de balle, Orlando a offert trop d'opportunités à Phoenix. Le problème s'avère récurrent cette saison les hommes de Sean Sweeney en difficulté sur la tenue de balle. La franchise de Mickey possède le quatrième plus fort volume de turnovers de la NBA avec 15,8% de leur possession qui reviennent à l'adversaire.

The Orlando Magic set a new season-high for turnovers in a quarter with 9. — ORLmuse (@ORLmuse) 6 novembre 2026

Mais avec les forfaits de plusieurs joueurs majeurs, le Magic ne semble pas disposer de solutions idéales pour se relancer. Les Floridiens apparaissent comme condamnés à attendre le retour de leurs cadres pour entrevoir une éclaircie.