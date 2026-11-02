NBA : Victor Wembanyama raconte comment sa thrombose a changé sa vision de la vie

La vie de Victor Wembanyama a pris un tournant au début de l'année 2025. Touché par une thrombose veineuse, le pivot français a dû s'éloigner du basket pendant plusieurs mois et revoir certaines de ses priorités. Une expérience l'ayant notamment poussé à ne plus vouloir jouer un rôle, sur le terrain comme en dehors.

“Life is so short, I don't-- I don't even want to waste it being somebody else, you know? Simple as that,” says Victor Wembanyama after a blood clot in his shoulder ended his second NBA season early. https://t.co/fMq2jRxtkB pic.twitter.com/iftn9gc9fS — 60 Minutes (@60Minutes) 2 novembre 2026

Victor Wembanyama en quête d'authenticité

« Je pense que la maladie dont j'ai souffert début 2025, la thrombose, a eu un impact énorme sur ma décision (de montrer mes émotions). Après ça, je me suis dit que la vie était si courte que je ne voulais même pas la gâcher en étant quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça », a expliqué l'Alien lors d'un entretien accordé à 60 Minutes.

Cette nouvelle approche se retrouve aussi dans sa relation avec ses coéquipiers. Lors d'un stage organisé en France durant l'été, Wemby souhaitait leur faire découvrir son pays, mais aussi leur témoigner l'attention qu'il leur porte.

Victor Wembanyama says having his teammates join him in Paris really mattered for him, and it did more for him than it did for them.



Why?



“Because I don’t know, I just think it goes straight to my heart.”



❤️❤️❤️#GoSpursGo #PorVida pic.twitter.com/Qb7EXTQVj9 — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) 2 novembre 2026

« Je voulais leur montrer parfois le raffinement, mais aussi comment je prendrais soin d'eux, car cela compte vraiment pour moi. Mais leur venue m'a fait plus de bien qu'à eux, parce que je crois que ça m'a touché en plein cœur », a confié le capitaine des Bleus.

Victor Wembanyama séduit par la culture des Spurs

Ainsi, Victor Wembanyama semble tout à fait satisfait d'être tombé chez les Spurs, franchise mythique aussi bien pour ses résultats que par son identité. Pour le meilleur défenseur de l'année 2026, San Antonio s'est révélé l'environnement idéal pour débuter sa carrière NBA.

« La franchise qui a eu le plus grand entraîneur de tous les temps (Gregg Popovich). La franchise qui possède également une riche histoire française. Oui, une franchise de gagnants, tout simplement », a résumé Wemby.

Victor Wembanyama Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 224 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : France

Club : San Antonio Spurs Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 28,0 #7 REB 10,7 #5 PD 3,0 #105

Le Français garde l'héritage de Gregg Popovich en tête

Le Français a également évoqué l'influence de Gregg Popovich, ancien entraîneur emblématique de la franchise texane. Parmi les nombreuses leçons transmises par le technicien, une valeur revient particulièrement : l'humilité.

Victor Wembanyama a notamment retenu cette phrase, souvent répétée par l'entraîneur quintuple champion NBA : « Après une victoire, on est rarement aussi bon qu'on le pensait, et après une défaite, on est rarement aussi mauvais qu'on le pensait. »

NBA star Victor Wembanyama says he learned a lesson in humility from former San Antonio Spurs coach Gregg Popovich, whom he calls the greatest coach of all time.



“He often said something when we were in film, ‘After a win, you're rarely as good as you thought you were, and after… pic.twitter.com/fQf8IHSjgo — 60 Minutes (@60Minutes) 2 novembre 2026

Un principe invitant à garder la tête froide, quel que soit le résultat. Pour le jeune intérieur, cette philosophie fait partie intégrante de la culture des Spurs et de ce qu'il souhaite maintenant incarner en tant que leader de l'équipe finaliste l'an dernier.