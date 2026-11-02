Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN

NBA : Victor Wembanyama raconte comment sa thrombose a changé sa vision de la vie

Victime d'une thrombose en 2025, Victor Wembanyama a explique que l'épisode de la thrombose veineuse a profondément transformé son rapport à la vie et à l'authenticité. Dans un entretien accordé à 60 Minutes, le Français est également revenu sur son attachement aux Spurs et sur les enseignements de Gregg Popovich.
|
Résumé
Écouter
NBA : Victor Wembanyama raconte comment sa thrombose a changé sa vision de la vie
NBA : Victor Wembanyama raconte comment sa thrombose a changé sa vision de la vie
Crédit photo : Kevin Jairaj-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

La vie de Victor Wembanyama a pris un tournant au début de l'année 2025. Touché par une thrombose veineuse, le pivot français a dû s'éloigner du basket pendant plusieurs mois et revoir certaines de ses priorités. Une expérience l'ayant notamment poussé à ne plus vouloir jouer un rôle, sur le terrain comme en dehors.

Victor Wembanyama en quête d'authenticité

« Je pense que la maladie dont j'ai souffert début 2025, la thrombose, a eu un impact énorme sur ma décision (de montrer mes émotions). Après ça, je me suis dit que la vie était si courte que je ne voulais même pas la gâcher en étant quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça », a expliqué l'Alien lors d'un entretien accordé à 60 Minutes.

Cette nouvelle approche se retrouve aussi dans sa relation avec ses coéquipiers. Lors d'un stage organisé en France durant l'été, Wemby souhaitait leur faire découvrir son pays, mais aussi leur témoigner l'attention qu'il leur porte.

« Je voulais leur montrer parfois le raffinement, mais aussi comment je prendrais soin d'eux, car cela compte vraiment pour moi. Mais leur venue m'a fait plus de bien qu'à eux, parce que je crois que ça m'a touché en plein cœur », a confié le capitaine des Bleus.

Victor Wembanyama séduit par la culture des Spurs

Ainsi, Victor Wembanyama semble tout à fait satisfait d'être tombé chez les Spurs, franchise mythique aussi bien pour ses résultats que par son identité. Pour le meilleur défenseur de l'année 2026, San Antonio s'est révélé l'environnement idéal pour débuter sa carrière NBA.

« La franchise qui a eu le plus grand entraîneur de tous les temps (Gregg Popovich). La franchise qui possède également une riche histoire française. Oui, une franchise de gagnants, tout simplement », a résumé Wemby.

Victor Wembanyama

  • Poste : Ailier fort, Pivot
  • Taille : 224 cm
  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : France
  • Club : San Antonio Spurs

Stats 2026-2027 / NBA

PTS28,0#7
REB10,7#5
PD3,0#105

Le Français garde l'héritage de Gregg Popovich en tête

Le Français a également évoqué l'influence de Gregg Popovich, ancien entraîneur emblématique de la franchise texane. Parmi les nombreuses leçons transmises par le technicien, une valeur revient particulièrement : l'humilité.

Victor Wembanyama a notamment retenu cette phrase, souvent répétée par l'entraîneur quintuple champion NBA : « Après une victoire, on est rarement aussi bon qu'on le pensait, et après une défaite, on est rarement aussi mauvais qu'on le pensait. »

Un principe invitant à garder la tête froide, quel que soit le résultat. Pour le jeune intérieur, cette philosophie fait partie intégrante de la culture des Spurs et de ce qu'il souhaite maintenant incarner en tant que leader de l'équipe finaliste l'an dernier.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

Suivez BeBasket NBA

NBA
NBA
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit