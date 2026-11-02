NCAA : Alicia Tournebize et Justine Loubens, un retour parisien sous le même maillot

Il y a des retours qui ont une saveur particulière. Alicia Tournebize et Justine Loubens retrouvent la France pour lancer leur saison étasunienne, et c'est sous le toit de l'Adidas Arena que les deux joueuses de South Carolina feront leurs premiers pas de l'exercice 2026-2027, ce lundi 2 novembre, face à Maryland. Les Gamecocks de Dawn Staley, finalistes du dernier championnat NCAA, ouvrent leur campagne dans la capitale, où North Carolina et Oklahoma se disputeront également la victoire dans la foulée.

AND WE'RE OFF‼️ pic.twitter.com/PUNwnxnuBQ — South Carolina Women's Basketball (@GamecockWBB) 2 novembre 2026

Alicia Tournebize et Justine Loubens réunies sous le maillot de South Carolina

Arrivée de Bourges en décembre 2025, Alicia Tournebize entame sa deuxième saison universitaire avec un premier bail déjà bien rempli : l'intérieure avait terminé sur 4 points et 3 rebonds de moyenne en 20 rencontres, à peine plus de douze minutes passées sur le parquet chaque soir, mais le tout couronné d'une finale NCAA. Un départ qui répondait à un besoin simple, celui de grandir ailleurs.

Sa mère, Isabelle Fijalkowski, ne cache pas les raisons de ce choix dans les colonnes de Ouest-France :

« Alicia n’était pas prête, elle n’était pas au niveau, pour avoir du temps de jeu à Bourges. Or elle en avait besoin pour se développer. Mais si tu n’es pas au niveau à 18 ans, c’est difficile de pouvoir l’être trois ou quatre ans plus tard si tu ne joues pas. »

PROFIL JOUEUR Alicia TOURNEBIZE Poste(s): Pivot Taille: 194 cm Âge: 19 ans (21/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 2,9 #116 REB 1,7 #111 PD 0,3 #128

Justine Loubens, de son côté, découvre la NCAA après un parcours que les déboires de ses clubs ont considérablement bousculé. Sortie de l'INSEP, elle devait rejoindre Tarbes, mais le dépôt de bilan du club a rebattu les cartes. Elle s'est alors tournée vers La Roche Vendée, reléguée en Ligue 2 à l'issue de la saison, avant de traverser l'Atlantique pour rallier le programme de South Carolina.

PROFIL JOUEUR Justine LOUBENS Poste(s): Ailier Taille: 184 cm Âge: 19 ans (27/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 6,9 #68 REB 2,6 #81 PD 0,8 #108

Les filles de deux championnes d’Europe 2001

Entre les deux familles, le lien ne date pas d'hier. Alicia Tournebize est la fille d'Isabelle Fijalkowski, Justine Loubens celle de Loetitia Moussard, et les deux mères avaient décroché ensemble le titre européen avec l'équipe de France en 2001, au Mans. Vingt-cinq ans plus tard, leurs filles partagent à leur tour le même maillot, sur une scène parisienne cette fois.

Pour Tournebize, l'enjeu est désormais de capitaliser sur ses premiers mois américains. Sa mère mesure le chemin parcouru auprès de Ouest-France : « Elle est partie dans un endroit où on lui apprend le basket, où elle se développe mentalement, psychologiquement, physiquement, techniquement. » L'intérieure vise un nouveau Final Four, avec l'ambition de peser davantage à titre individuel.

Plus de 60 Françaises recensées en Division I

Les deux Gamecocks ne sont que la partie visible d'un phénomène bien plus large. BeBasket avait déjà recensé plus de 60 Françaises en Division I pour la saison 2026-2027, un contingent qui mêle des joueuses issues des centres de formation et des basketteuses déjà rodées aux championnats professionnels français.

Face à cette vague de départs, les institutions ont dû s'adapter. La FFBB a missionné Arnaud Guppillotte pour suivre le secteur féminin de l'autre côté de l'Atlantique, pendant que la LNB a ouvert un canal de dialogue avec le basket universitaire américain.