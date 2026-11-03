NCAA : Amaël L'Etang et Roman Domon démarrent très fort, plusieurs Français se distinguent

La saison NCAA 2026-2027 a débuté avec plusieurs performances intéressantes pour les Français engagés dans le championnat universitaire américain. Amaël L'Etang et Roman Domon ont particulièrement brillé, tous les deux auteurs d'une sortie à plus de 20 points pour lancer leur exercice. À Dayton, L'Etang a même terminé en double-double, tandis que Domon a été le meilleur marqueur de Murray State. D'autres Tricolores ont également participé à cette première journée, notamment lors du duel entre Long Beach State et Utah.

Amaël L'Etang commence par un double-double avec Dayton

Déjà meilleur marqueur de Dayton parmi les joueurs conservés à l'intersaison, Amaël L'Etang a confirmé son importance dans le dispositif d'Anthony Grant. L'intérieur français a compilé 20 points et 11 rebonds lors de la large victoire des Flyers contre NJIT (89-58), lundi 2 novembre à domicile.

Titulaire, L'Etang a terminé à 6/12 aux tirs, malgré une soirée compliquée derrière l'arc (0/5 à 3-points). Il a toutefois provoqué suffisamment de fautes pour se présenter dix fois sur la ligne des lancers francs, avec huit réussites.

Dayton leads 28-14 at 6:16 after tip-in by Amael L’Etang. He’s got 10 points. pic.twitter.com/FnINM2fTuM — David Jablonski (@DavidPJablonski) 3 novembre 2026

Il a partagé le statut de meilleur rebondeur de Dayton avec le freshman Aiden Derkack, auteur d'une première sortie remarquée avec 21 points et 11 rebonds. Les deux joueurs ont largement contribué à la domination des Flyers dans la raquette, avec 50 rebonds captés contre 28 pour NJIT.

Dayton a rapidement pris le contrôle de la rencontre grâce à un 14-0 en première période, avant de rejoindre les vestiaires avec 24 points d'avance (47-23). Les Flyers ont ainsi remporté leur premier match de la saison pour la 22e année consécutive.

Dayton has eight points at the line and one field goal by Amael L’Etang. Flyers lead NJIT 10-4 at 15:49. L’Etang has six points. Aiden Derkack has four. pic.twitter.com/t9C56LoodY — David Jablonski (@DavidPJablonski) 3 novembre 2026

Roman Domon meilleur marqueur de Murray State avec 22 points

Autre Français particulièrement en vue, Roman Domon a parfaitement lancé sa deuxième saison universitaire. L'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque a inscrit 22 points lors du succès de Murray State contre Tennessee State (94-64), dans le cadre du Field of 68 Opening Day Marathon.

En 27 minutes, l'ailier français a terminé à 8/16 aux tirs et 5/5 aux lancers francs, ajoutant 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il avait déjà inscrit 12 points à la mi-temps, alors que les Racers menaient de 11 longueurs.

Murray State sophomore Roman Domon looks like one of the top mid-major players in the country. The 6’9” French wing had a game-high 22 points (8-16 FG, 1-3 3FG, 5-5 FT) in 94-64 win over Tennessee St. Last year’s MVC Freshman of the Year averaged 25.3 PPG across three exhibitions pic.twitter.com/FAT9CObkXg — Baseline Drift (@BaselineDrift) 2 novembre 2026

Murray State a ensuite fait la différence grâce à un 18-4 au cours de la seconde période. Les Racers ont shooté à 67% après la pause pour s'imposer de 30 points.

Domon a terminé meilleur marqueur de son équipe, devant Kaden Magwood (15 points), Talis Soulhac et Brayden Shorter (13 points chacun). Une première sortie convaincante pour le Français, qui aura l'occasion de confirmer samedi lors de la réception de Northwestern State. Reste à savoir si Jonas Boulefaa (5 points à 2/2 et 3 rebonds en 8 minutes) et Mathis Courbon (2 points à 1/1 en 12 minutes) parviendront à suivre son exemple.

Murray State sophomore Roman Domon today in his season debut:



27 minutes

22 points

5 rebounds

2 assists

8/16 FG

5/5 FT



French Larry Bird will be in contention for MVC POTY. 🇫🇷 pic.twitter.com/NfRlucGPz9 — College Basketball Content (@CBBcontent) 2 novembre 2026

Yohann Sissoko et Zati Loubaki se retrouvent face à face

La première journée a également proposé un duel entre deux Français, avec Yohann Sissoko sous les couleurs de Long Beach State et Zati Loubaki dans celles d'Utah.

Sissoko a bénéficié d'un temps de jeu conséquent avec 32 minutes passées sur le parquet. Il a terminé avec 15 points, 6 rebonds et 2 passes décisives, mais son équipe s'est inclinée face à Utah.

De son côté, Loubaki a participé à la victoire de sa formation en sortie de banc. En dix minutes, il a inscrit 8 points et capté 1 rebond.

Nathan De Sousa remporte son duel face à Enzo Shahrvin

Deux autres Français étaient opposés lors de l'affiche entre Gonzaga et Purdue, disputée à Las Vegas. Nathan De Sousa a participé à la victoire des Bulldogs (78-72) face aux Boilermakers d'Enzo Shahrvin.

Entré en jeu avec Gonzaga, De Sousa a inscrit 5 points à 1/3 aux tirs, dont 1/3 à 3-points, et 2/2 aux lancers francs. Il a également pris 2 rebonds en 13 minutes. En face, Shahrvin a disputé huit minutes avec Purdue, pour 2 points à 1/2 aux tirs et 1 rebond. Il a également perdu 4 ballons.

Gonzaga a fait la différence grâce notamment aux 22 points de Davis Fogle et aux 18 unités de Xaivian Lee. Les Bulldogs ont remporté leur 23e match d'ouverture consécutif.

Trois Français à plus de 10 points malgré la lourde défaite d'Abilene Christian

Enfin, Abilene Christian, qui compte plusieurs Français dans son effectif, a subi une lourde défaite contre Colorado (59-94).

Timéo Pons (2,02 m, 20 ans) a été le plus prolifique des Tricolores avec 13 points à 5/14 aux tirs, 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception en 25 minutes. Willan Marie-Anais (2,03 m, 22 ans) s'est également distingué avec 11 points à 5/6 et 8 rebonds en 22 minutes, auxquels il a ajouté une passe décisive. Evan Boisdur (1,82 m, 21 ans) a inscrit 11 points à 4/9, pris 3 rebonds et distribué 2 passes décisives en 26 minutes. Enfin, Victor Yimga-Moukour (2,01 m, 20 ans) a joué 19 minutes, terminant avec 1 rebond. Le cinquième Français de l'effectif, Noah Bolanga (2,03 m, 23 ans), n'a pas joué. Le transfert de l'ancien joueur d'Orléans - attendu comme un joueur majeur - a été acté en août. Au total, les Français d'Abilene Christian ont inscrit 35 des 59 points de leur équipe, sans parvenir à empêcher la nette victoire de Colorado.

PRESEASON RECOGNITION



Noah Bolanga earns Preseason All-UAC honors heading into the 2026-27 season!#GoWildcats | #ACUMBB pic.twitter.com/lXjdawBKQH — ACU Men’s Basketball (@ACU_MBB) 28 octobre 2026

Mohamed Diakité participe à l'énorme surprise d'East Texas A&M contre Oklahoma

C'est l'une des grandes surprises de cette première journée de NCAA. East Texas A&M est allé s'imposer sur le parquet d'Oklahoma alors que les Sooners étaient largement favoris, avec un handicap de 29,5 points annoncé avant la rencontre.

Dans cet exploit, Mohamed Diakite (2,06 m, 20 ans) a joué un rôle important. Pour son premier match universitaire, le freshman français a inscrit 15 points et capté 7 rebonds. Une entrée en matière particulièrement réussie face à une équipe évoluant dans la Southeastern Conference (SEC), l'une des conférences majeures du basket universitaire américain.

Pour East Texas A&M, cette victoire à l'extérieur constitue un résultat marquant dès l'ouverture de la saison. Pour Diakité, c'est aussi une première référence face à une opposition de haut niveau, alors qu'il découvre la NCAA.

East Texas A&M just went on the road as 29.5-point underdogs and upset Oklahoma.



French freshman Mohamed Diakite (15 points, 7 rebounds) with one heck of an exclamation point! pic.twitter.com/awM4PcFIez — Kevin Sweeney (@CBB_Central) 3 novembre 2026

Narcisse Ngoy se distingue par sa présence défensive avec Auburn

Autre Français à découvrir le championnat universitaire américain, Narcisse Ngoy (2,14 m, 22 ans) a disputé ses premières minutes avec Auburn face à Samford.

En seulement huit minutes de jeu, l'intérieur français a compilé 3 points, 5 rebonds et surtout 2 contres. Des statistiques qui témoignent de sa capacité à peser près du cercle malgré un temps de jeu encore limité.

Son impact physique constitue un atout pour Auburn, même si le Francilien devra désormais s'adapter au rythme de la NCAA et aux exigences de la SEC. Cette première apparition lui a permis de montrer ses qualités de rebondeur et de protecteur de cercle.

Narcisse Ngoy is a massive presence for Auburn. There’s a reason he was drafted, but I’m curious how he’ll handle the speed of the SEC.



3 PTS, 5 REB, 2 BLK in just 8 MIN vs Samford.



The size and physicality are impressive. Interested to see how he adjusts to the college game.… — JPR (@Scouting_Col) 30 octobre 2026

Thomas Bassong titulaire et déjà performant avec Mississippi State

Pour ses débuts en NCAA, Thomas Bassong (2,00 m, 20 ans) a directement intégré le cinq majeur de Mississippi State. Le Français a contribué à la victoire des Bulldogs avec 14 points et 6 rebonds, une première sortie encourageante dans sa nouvelle équipe.

THOMAS BASSONG CLEARED FOR TAKEOFF 🚀 pic.twitter.com/MswSR0uagX — Mississippi State Men's Basketball (@HailStateMBK) 3 novembre 2026

Bassong a participé à une belle prestation offensive collective de Mississippi State, qui a terminé à 58% de réussite aux tirs (35/60), dont 50% à 3-points (12/24). Josh Hubbard a inscrit 25 points et délivré 9 passes décisives, son record personnel, tandis que King Grace a ajouté 23 points et 8 rebonds.

Avec cette première titularisation et une performance à deux chiffres, Bassong a immédiatement trouvé sa place dans la rotation des Bulldogs, engagés dans la Southeastern Conference (SEC).

Guillaume Grotzinger déjà à la baguette de Loyola Chicago

Guillaume Grotzinger (1,84 m, 22 ans) a réussi ses débuts avec Loyola Chicago. Pour son premier match officiel sous les couleurs des Ramblers, lundi 2 novembre, le meneur français a signé un double-double avec 10 points et 11 passes décisives lors du large succès face à The Citadel (77-52). Directement installé dans le cinq majeur, il a démontré ses qualités de créateur pour lancer la saison NCAA 2026-2027.

En 28 minutes de jeu, Grotzinger a terminé avec 10 points à 4/11 aux tirs, dont 0/3 à 3-points, 2 rebonds et surtout 11 passes décisives. Il n'a perdu que deux ballons, un ratio particulièrement intéressant pour un meneur qui découvre sa nouvelle équipe en compétition officielle.

Le Français a ainsi distribué plus de la moitié des 19 passes décisives de Loyola Chicago, contribuant directement à la circulation du ballon et à la réussite offensive des Ramblers.

Il a notamment accompagné Dayan Nessah, meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points et 9 rebonds, ainsi que Chris Jeffrey, auteur de 14 points en sortie de banc. Loyola Chicago a pris les commandes dès la première période, rejoignant les vestiaires avec neuf longueurs d'avance (36-27). Les Ramblers ont ensuite accéléré après la pause, notamment grâce à un 13-0 qui leur a permis de creuser définitivement l'écart.

La formation de Chicago a également dominé au rebond (43-26), avec 22 prises offensives. Elle a terminé la rencontre avec 19 passes décisives pour seulement 10 ballons perdus.

François Wibaut réussit ses débuts avec Penn State

Autre Français à avoir réussi son entrée dans la saison NCAA 2026-2027, François Wibaut (1,98 m, 21 ans) a participé à la large victoire de Penn State contre Canisius (97-57), lundi 2 novembre.

Pour son premier match sous les couleurs des Nittany Lions, le Français a inscrit 10 points à 4/6 aux tirs, auxquels il a ajouté 3 rebonds et 3 passes décisives en seulement 20 minutes de jeu. Une prestation efficace pour lancer son aventure universitaire américaine.

Penn State a rapidement pris le dessus sur Canisius, s'imposant avec 40 points d'avance. L'ancien intérieur de Nanterre Roko Prkacin (2,07 m, 23 ans) a terminé meilleur marqueur avec 28 points et 6 rebonds, tandis qu'Ivan Juric a signé un double-double avec 14 points et 15 rebonds. Josh Reed a également contribué au succès avec 12 points.

Wibaut a ainsi fait partie des quatre joueurs de Penn State à atteindre la barre des 10 points pour cette première rencontre officielle de la saison.

Francois Wibaut in Penn State debut:



• 10 PTS in 20 min

• 4/6 FG

• 3 AST

• 3 REB



This spin move 👀 pic.twitter.com/HLG6pVHLeM — Dylan Burd (@Dylan_Burd) 3 novembre 2026

Dominique Diomande s'illustre avec Pittsburgh

Pour ses débuts avec Pittsburgh, Dominique Diomande a inscrit 5 points et capté 2 rebonds face à Rider. L'ex-Blésois s'est notamment distingué par un spectaculaire dunk en moulin à vent, l'une des actions marquantes de la rencontre.

Halvine Dzellat retrouve du temps de jeu avec Seattle

Après deux saisons durant lesquelles il avait très peu joué en NCAA, un autre ancien joueur de l'ADA Blois Halvine Dzellat-Diakeno (2,07 m, 22 ans) a débuté dans le cinq majeur de Seattle University face à Hawai'i. Le Français a signé un double-double avec 10 points à 4/6 aux tirs et 10 rebonds, dont 9 défensifs, en 28 minutes. Une performance encourageante malgré la courte défaite de Seattle (73-74).