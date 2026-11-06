Neal Sako confirme son importance dans la rotation de Valence. Encore titularisé par Xavier Albert ce jeudi 5 novembre sur le parquet de l'Olimpia Milan, l'ancien intérieur de l'ASVEL a inscrit 14 points à 7/10 aux tirs, capté 5 rebonds, délivré 1 passe décisive et réalisé 1 interception en 22 minutes. Une prestation solide, conclue avec 11 d'évaluation (à cause de ses 4 fautes) et un différentiel de +14, qui a participé à la victoire valencienne (73-84) lors de la 10e journée d'EuroLeague.

Avec un bilan de sept victoires pour trois défaites, Valence égale son meilleur départ dans la compétition et occupe provisoirement la troisième place du classement. Une position obtenue au terme d'un déplacement particulièrement mouvementé en Italie, où les Espagnols ont dû effacer 8 points de retard dans le dernier quart-temps.

Neal Sako, 14 points sans manquer un tir dans la raquette

Déjà auteur de plusieurs performances remarquées en EuroLeague sous les couleurs de l'ASVEL en 2024-2025, Neal Sako a livré son match le plus prolifique de la saison européenne 2026-2027. Ses 14 points constituent également sa meilleure marque depuis son arrivée à Valence en 2025.

Le Francilien a surtout affiché une grande efficacité près du cercle. Avec 7 paniers réussis sur 10 tentatives à 2-points, sans prendre le moindre tir extérieur ni lancer franc, il a parfaitement exploité les situations créées par ses partenaires.

🎙️🚨My question to XAVI ALBERT about Neal Sako, one of Valencia’s best players this season start. @factor_cancha



👉Here is the link to read the comment and analysis of the game: https://t.co/wVJyVlJLhS #EuroLeague #ValenciaBasket pic.twitter.com/c3YJyIskq2 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) 5 novembre 2026

Présent dans le cinq de départ aux côtés de l'ex-Parisien T.J. Shorts, Mario Saint-Supery, l'ex-Strasbourgeois Kameron Taylor et l'ex-Villeurbannais Dylan Osetkowski, Sako a rapidement participé à l'excellent début de rencontre de son équipe. Il a notamment inscrit deux paniers lors des premières minutes, dont un dunk après une récupération de balle, alors que Valence prenait les commandes (2-20).

L'international français s'est également montré précieux dans le dernier quart-temps. Après avoir capté un rebond offensif, il a conclu une action collective par un dunk pour ramener Valence à hauteur de Milan. Plus tard, il a converti un alley-oop servi par T.J. Shorts dans les dernières minutes.

VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOO



GUANYEM A MILÀ!! 🔥



JA TENIM 7️⃣ EN EUROPA!! 😍



PARTIT BOIGGGGGGGG QUE REMATEM AMB UN 14-33 EN EL 4Q PER A GUANYAR!! 🤪



🏆 J10 @EuroLeague

🔴 @OlimpiaMI1936 73

🟠 @valenciabasket 84

🤝 @Heineken_ES pic.twitter.com/1uSbDtzUCk — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 5 novembre 2026

Valence renverse Milan grâce à un dernier quart-temps à 33 points

La rencontre avait pourtant pris une mauvaise tournure pour les visiteurs. Après leur départ canon, les joueurs de Xavier Albert ont progressivement perdu leur avance face à la réaction milanaise.

L'Olimpia Milan, portée notamment par Leandro Bolmaro (16 points), est revenue à trois longueurs à la pause (37-40), avant de prendre les commandes dans le troisième quart-temps. Les Italiens comptaient même huit points d'avance à dix minutes du terme (59-51).

Mais Valence a complètement inversé la tendance dans la dernière période, remportée 33-14. Un 11-0 initial a permis aux Espagnols de revenir dans la partie, avant que leurs principales armes offensives ne fassent la différence.

Kameron Taylor a terminé meilleur marqueur valencien avec 17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives, pour 24 d'évaluation. Armoni Brooks a ajouté 16 points, dont quatre tirs à 3-points, avec un différentiel de +20 en 22 minutes. Son panier primé dans les dernières possessions, face à son ancien club, a contribué à sceller le succès.

T.J. Shorts confirme son excellent début de saison

Élu MVP du mois d'octobre en EuroLeague, T.J. Shorts a lui aussi joué un rôle majeur dans cette victoire. L'ancien meneur du Paris Basketball a compilé 15 points, 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en près de 23 minutes.

Particulièrement actif dans le dernier quart-temps, Shorts a inscrit plusieurs paniers importants lorsque les deux équipes se rendaient coup pour coup. Sa connexion avec Neal Sako (29 points cumulés à 14/23 aux tirs) a également pesé dans la fin de rencontre.

🤝 La asociación TJ Shorts - Neal Sako.



De los puntos ASISTIDOS que ha anotado Sako en Euroliga, casi la mitad provienen de la mano de Shorts: 18 de 40 puntos (45%).



En total en todas las competiciones: 26 de 74 puntos (35,1%). Datos de @LN_Data 📊 pic.twitter.com/lPlOpmWupY — Sergio Llebrés (@llebres11) 5 novembre 2026

Dans une rotation de onze joueurs utilisés, Xavier Albert a également pu compter sur Dylan Osetkowski (6 points et 4 rebonds en 26 minutes), Josep Puerto (5 points), Alvaro Cardenas (3 points et 4 passes décisives) et Mario Saint-Supery (2 points et 3 rebonds). Jasiel Rivero a apporté 4 rebonds, tandis que Gonzalo Corbalan a ajouté 2 points et 2 passes décisives. Omari Moore a également participé à la rencontre, contrairement à Lucas Mari, resté sur le banc.

Valence a terminé avec 12 tirs à 3-points réussis sur 34 tentatives et 17 rebonds offensifs, un secteur déterminant pour compenser ses difficultés offensives pendant les deuxième et troisième quart-temps.

Sept victoires en dix journées : Valence s'installe parmi les premiers

Ce septième succès permet à Valence de poursuivre son excellent début de saison en EuroLeague. Les Espagnols présentent désormais un bilan de 7-3, alors que l'Olimpia Milan s'enfonce avec une seule victoire en dix rencontres.

Après la rencontre, le coach Xavier Albert a notamment salué la capacité de réaction de son groupe, ainsi que son activité au rebond offensif.

« Nous avons très bien commencé, nous avons contrôlé le rythme, particulièrement dans le premier quart-temps. Mais ils ont changé leur défense et le match a changé. Les deuxième et troisième quarts-temps ont été les leurs. Nous avons ensuite trouvé des solutions dans le quatrième quart-temps. Le caractère de nos joueurs a été impressionnant », a expliqué l'entraîneur valencien.

Pour Neal Sako, cette soirée confirme ses progrès et le succès de l'axe 1-5 qu'il forme avec T.J. Shorts. Après 10 journées, l'ex-Champenois tourne à 6,4 points à 62,8% de réussite aux tirs et 5,9 rebonds en 16 minutes par rencontre.