Neal Sako brille, Valence déroule : Paris est prévenu !

Le Valencia Basket avait besoin de réagir. Battu lors de ses trois précédentes sorties, le club espagnol a retrouvé le sourire en dominant largement l'UCAM Murcie (116-93), dimanche 18 octobre, lors de la quatrième journée de Liga Endesa.

VAMOOOOOOOOOOOO 🔥



REACCIÓ CONTUNDENT A CASA 🧡



DIUMENGE DE DOBLE VICTÒRIA!!



🏆J4 #LigaEndesa

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🔴 @UCAMMurcia 93

🤝 Goldcar



Família, prudència en la tornada a casa 🙏 pic.twitter.com/5GtNsZlME0 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) 18 octobre 2026

Une rencontre au cours de laquelle Neal Sako a apporté une contribution intéressante, avec 12 points et 6 rebonds.

Neal Sako participe au festival offensif valencien

Titularisé par Xavi Albert, l'ancien intérieur de l'ASVEL et de Cholet a participé à la démonstration offensive des siens. Présent près du cercle, le Français s'est notamment illustré sur plusieurs séquences dans la peinture, profitant du jeu collectif valencien pour trouver des situations favorables.

Avec ses 12 points en seulement 18 minutes, l'ancien choletais réalise sa meilleure prestation offensive depuis le début de l'exercice 2026-2027. Une sortie encourageante pour le pivot français, qui a également apporté sa contribution au rebond.

Valence met fin à trois défaites consécutives

Les partenaires de Neal Sako n'ont pas laissé beaucoup d'espoir aux Murciens. Rapidement aux commandes, les Valencians ont pris onze points d'avance à l'issue du premier quart-temps (25-14), avant de creuser l'écart jusqu'à la pause (58-36).

L'UCAM Murcie n'a jamais véritablement réussi à inverser la tendance. Valence comptait même 26 longueurs d'avance après trente minutes (86-60), avant de conclure cette démonstration offensive avec 116 points inscrits.

⭐ Highlights!



Les nostres millors jugadores de la victòria que tanca la setmana a casa! 🧡



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Jasiel Rivero a terminé meilleur marqueur valencien avec 20 points, devant T.J. Shorts et Armoni Brooks (16 points chacun), Nikola Mirotic ajoutant 15 unités. Une répartition offensive qui illustre la dimension collective de cette victoire.

Ce deuxième succès en quatre journées de championnat permet surtout à Valence de stopper une série de trois revers consécutifs et de rééquilibrer son bilan en Liga Endesa (2 victoires, 2 défaites).

Neal Sako attendu à Paris le 23 octobre

Cette victoire intervient à quelques jours d'un rendez-vous européen qui intéressera particulièrement le public français. Valence se déplacera sur le parquet du Paris Basketball, vendredi 23 octobre à 20h45, pour la septième journée d'EuroLeague.

Neal Sako retrouvera ainsi la France avec l'ambition de prolonger sa bonne prestation face à Murcie. Après avoir retrouvé de l'efficacité offensive en championnat, Valence cherchera désormais à confirmer cette réaction sur la scène européenne.