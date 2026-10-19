Neal Sako brille, Valence déroule : Paris est prévenu !
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Le Valencia Basket avait besoin de réagir. Battu lors de ses trois précédentes sorties, le club espagnol a retrouvé le sourire en dominant largement l'UCAM Murcie (116-93), dimanche 18 octobre, lors de la quatrième journée de Liga Endesa.
Une rencontre au cours de laquelle Neal Sako a apporté une contribution intéressante, avec 12 points et 6 rebonds.
Neal Sako participe au festival offensif valencien
Titularisé par Xavi Albert, l'ancien intérieur de l'ASVEL et de Cholet a participé à la démonstration offensive des siens. Présent près du cercle, le Français s'est notamment illustré sur plusieurs séquences dans la peinture, profitant du jeu collectif valencien pour trouver des situations favorables.
Avec ses 12 points en seulement 18 minutes, l'ancien choletais réalise sa meilleure prestation offensive depuis le début de l'exercice 2026-2027. Une sortie encourageante pour le pivot français, qui a également apporté sa contribution au rebond.
Valence met fin à trois défaites consécutives
Les partenaires de Neal Sako n'ont pas laissé beaucoup d'espoir aux Murciens. Rapidement aux commandes, les Valencians ont pris onze points d'avance à l'issue du premier quart-temps (25-14), avant de creuser l'écart jusqu'à la pause (58-36).
L'UCAM Murcie n'a jamais véritablement réussi à inverser la tendance. Valence comptait même 26 longueurs d'avance après trente minutes (86-60), avant de conclure cette démonstration offensive avec 116 points inscrits.
Jasiel Rivero a terminé meilleur marqueur valencien avec 20 points, devant T.J. Shorts et Armoni Brooks (16 points chacun), Nikola Mirotic ajoutant 15 unités. Une répartition offensive qui illustre la dimension collective de cette victoire.
Ce deuxième succès en quatre journées de championnat permet surtout à Valence de stopper une série de trois revers consécutifs et de rééquilibrer son bilan en Liga Endesa (2 victoires, 2 défaites).
Derniers résultats
|Date
|Match
|11/10/2026
|FC Barcelone 89 - 86 Valencia Basket
|13/10/2026
|Valencia Basket 97 - 102 Olympiacos Piraeus
|15/10/2026
|Valencia Basket 88 - 91 Maccabi Tel Aviv
|18/10/2026
|Valencia Basket 116 - 93 UCAM Murcie
Neal Sako attendu à Paris le 23 octobre
Cette victoire intervient à quelques jours d'un rendez-vous européen qui intéressera particulièrement le public français. Valence se déplacera sur le parquet du Paris Basketball, vendredi 23 octobre à 20h45, pour la septième journée d'EuroLeague.
Paris Basketball - Valencia Basket · EuroLeague 2026-2027 · 23/10/2026
- Paris Basketball · Forme : D D D V D
- PTS : Nadir Hifi 20,3
- REB : Allan Dokossi 5,5
- PD : Tyson Etienne 3,3
- Valencia Basket · Forme : D D V V V
- PTS : T.J. Shorts 15,8
- REB : Kameron Taylor 4,8
- PD : T.J. Shorts 5,7
Neal Sako retrouvera ainsi la France avec l'ambition de prolonger sa bonne prestation face à Murcie. Après avoir retrouvé de l'efficacité offensive en championnat, Valence cherchera désormais à confirmer cette réaction sur la scène européenne.