"Neal Sako est formidable !" : Les éloges de T.J. Shorts à son adversaire devenu coéquipier de luxe à Valence

D'adversaires à coéquipiers, il n'y a parfois qu'un pas. Ou plutôt qu'un an.

Adversaires, T.J. Shorts et Neal Sako l'étaient. Pendant deux ans, sur le sol français, lorsque l'un écrivait sa légende à Paris ; et que l'autre faisait éclore son talent au grand jour à Cholet, puis Villeurbanne.

Mais désormais, l'Américano-Macédonien et le Français font histoire commune, depuis l'été 2026, sous le soleil de Valence. Après une saison tempétueuse en Grèce, Shorts a rejoint Sako sur la côte ibérique, et y retrouve son meilleur basket. Un niveau qu'il doit en partie à sa relation avec l'intérieur tricolore, qu'il ne connaît que trop bien, désormais.

De passage à Paris, T.J. Shorts a livré à BeBasket son regard sur Neal Sako, qu'il se réjouit d'avoir désormais à ses côtés.

Des batailles mémorables entre Paris, Cholet et Villeurbanne

Entre 2023 et 2025, les confrontations indirectes entre le petit meneur du Paris Basketball et le longiligne pivot tricolore ont rythmé certaines des plus belles affiches de Betclic ELITE. Une rivalité sportive née dès le début de la campagne 2023-2024, lorsque Neal Sako avait devancé T.J. Shorts pour décrocher le titre de MVP du mois d'octobre 2023.

Si ces joutes ont le plus souvent tourné à l'avantage de l'ancien Parisien, Shorts n'a jamais oublié l'impact de son opposant. « Neal Sako est super. Je me souviens m'être mesuré à lui quand il était à Cholet puis à l'ASVEL », nous confie ainsi T.J. Shorts avec enthousiasme.

Sur le terrain, Shorts s'est effectivement souvent mesuré à Sako. L'un drivait, tandis que l'autre dissuadait.

T.J. Shorts au drive sur Neal Sako, en 2023. Crédit photo : Julie Dumélié

L'on se souvient notamment leur série de playoffs 2024 entre Paris et Cholet, au cours de laquelle l'intérieur choletais avait régné dans la peinture (12 points et 11 rebonds au Match 1, puis 17 points et 10 rebonds au Match 2) avant que le collectif parisien ne parvienne à se qualifier (2-1).

T.J. Shorts et Neal Sako au duel, lors d'un Paris - Cholet de 2025. Crédit photo : Lilian Bordron

La saison suivante, sous les couleurs de l'ASVEL, Sako avait imposé sa puissance à la LDLC Arena (98-92) ; avant une réplique tranchante du futur double MVP, au match retour à l'Adidas Aréna (111-96).

Alchimie immédiate chez le champion d'Espagne

Aujourd'hui réunis sous la tunique de Valence, champion d'Espagne en titre, les deux anciens rivaux ont vite transformé leur opposition passée en une alchimie naturelle. T.J. Shorts souligne d'ailleurs ce lien issu du grand professionnalisme et de la volonté constante de progresser du géant tricolore.

« C'est un gars formidable, très ouvert à l'apprentissage, qui cherche constamment à construire une vraie complicité avec moi ». Shorts insiste d'ailleurs sur l'importance de leur entente : « C'est le plus important entre un meneur et un pivot : avoir une excellente connexion parce qu'on est les moteurs de l'équipe ».

Sur les parquets de Liga et d'EuroLeague, cette connexion meneur - pivot paie déjà, en ce début d'exercice 2026-2027. Lors du succès maîtrisé face à Baskonia (84-75), Neal Sako avait enregistré son tout premier double-double sur le sol espagnol avec (15 points et 10 rebonds). Une prestation dominante complétant parfaitement Shorts, et ses 18 points, 5 rebonds et 4 passes décisives.

En EuroLeague, le tandem confirme également ses excellentes dispositions. Une dynamique vertueuse entre l'Américano-Macédonien et le Français, qui s'impose déjà comme un atout du début de saison européen.