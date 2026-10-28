Neal Sako et T.J. Shorts continuent de briller avec Valence

Depuis plus d'un an, Neal Sako vit une histoire fabuleuse avec Valence, champion d'Espagne et qualifié pour le Final Four.

Sous les yeux de De Colo

Ce mardi, lors de la huitième journée d'EuroLeague, le pivot français a confirmé son importance dans le dispositif espagnol en frôlant un deuxième-double consécutif.

48 heures après avoir compilé 15 points et 10 rebonds en Liga Endesa contre Vitoria, l'ancien choletais a cette fois assuré 9 points à 4/9, 10 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes sous les yeux de son ex-coéquipier villeurbannais, Nando De Colo.

Fidèle lieutenant de Shorts

Aligné dans le cinq de départ, le Français a surtout fait la différence dans le money-time. À deux minutes du terme, le Fenerbahçe venait de passer devant pour la première fois de la soirée. T.J. Shorts a d'abord remis Valence aux commandes sur la ligne des lancers francs, avant que Sako ne surgisse pour reprendre un tir manqué d'Armoni Brooks et donner trois points d'avance aux siens (79-76).

Les visiteurs ont pourtant refusé de lâcher, recollant à une longueur grâce à une action individuelle de Wade Baldwin. Armoni Brooks a alors frappé depuis le corner pour redonner de l'air à Valence. T.J. Shorts, encore rayonnant (23 points en 23 minutes) s'est chargé de conclure aux lancers francs, scellant le score final à 86-78.

Une bonne série

Sur ses deux derniers matchs, Neal Sako affiche donc un total de 24 points et 20 rebonds. Tout a commencé le 18 octobre face à l'UCAM Murcie. En 18 minutes, Sako avait inscrit 12 points et capté 6 rebonds lors d'une large victoire valencienne (116-93). Ce succès avait permis à Valence de stopper une série de trois revers consécutifs, toutes compétitions confondues.

Le vendredi 23 octobre, il avait enchaîné avec 10 points sur le parquet du Paris Basketball, battu 104-93 en EuroLeague. En ajoutant les rencontres face à Baskonia puis au Fenerbahçe, le Français totalise 46 points sur ses quatre dernières sorties. Une période faste qui coïncide avec quatre victoires de Valence en autant de matchs.