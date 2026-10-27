Neftali Difuidi retrouve Saint-Quentin avec Strasbourg : "Un match pas comme les autres" pour l'ex Phénix

En prévision d'un déplacement de Basketball Champions League (le 23 décembre), la SIG Strasbourg prend le chemin du Palais des Sports Pierre-Ratte ce mardi, pour défier le Saint-Quentin. Une rencontre comptant pour la 13e journée de Betclic ELITE, que les autres formations disputeront le 22 décembre.

Ce voyage dans l'Aisne promet d'être périlleux pour les hommes de Jānis Gailītis qui, s'ils affichent un visage conquérant au Rhénus (2 victoires, 0 défaite), restent en quête d'un tout premier succès à l'extérieur en championnat (3 défaites). Les Alsaciens chercheront également à stopper leur série en cours de deux revers toutes compétitions confondues, après leurs chutes à Galatasaray en BCL ; et à Chalon-sur-Saône le weekend passé.

Mais l'affiche marquera aussi le grand retour de Neftali Difuidi, dans une salle qu'il a faite vibrer sous la tunique des Phénix. L'arrière strasbourgeois s'est confié au site de la SIG sur ce rendez-vous particulier, tant sur le volet symbolique que sportif.

« Pas anodin de revenir dans un club où l'on a évolué »

A l'approche de ces retrouvailles, Neftali Difuidi n'a pas caché les sentiments qui l'habitent. Arrivé une première fois dans l'Aisne en Pro B, en 2021, l'arrière était la saison passée pour disputer la Betclic ELITE. Malgré les difficultés collectives et la relégation sportive axonaise, Difuidi s'était affirmé comme un attaquant incisif et un défenseur d'impact (11,6 points, 4,5 rebonds et 1,8 passe décisive en 23 minutes).

Des prestations qui lui ont ouvert les portes de la Basketball Champions League, à Strasbourg. Sans oublier d'où il vient : « C’est toujours spécial de revenir dans un club où l’on a déjà joué. Ce sera la deuxième fois que j'y retourne en tant qu’adversaire. On pourrait penser que c’est un match comme les autres, mais ce n’est pas anodin de revenir dans un club où l’on a évolué. Maintenant, je suis du côté de la SIG, donc je suis là pour gagner avec la SIG Strasbourg. »

PROFIL JOUEUR Neftali DIFUIDI Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (03/11/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 9,6 #70 REB 3,2 #73 PD 1 #118

Repêchés en toute fin d'été, les Axonais restent éminemment suivis par leur ancien arrière. Face aux qualités des Phénix, il appelle d'ailleurs à la vigilance :« Saint-Quentin est une équipe qui, malgré son repêchage tardif, montre qu’elle est capable de tenir tête à de grosses formations. Elle a battu Bourg-en-Bresse et a fait douter Dijon. Ce ne sera donc pas facile, surtout à l’extérieur, avec le public qui pousse derrière son équipe. Il y a de bons joueurs, de l’expérience et de gros shooteurs. »

Strasbourg et Saint-Quentin en quête de succès

Sur le plan collectif, chacune des deux équipes a l'occasion, ce mardi, de stopper une certaine spirale négative. Strasbourg reste sur deux revers consécutifs (Galatasaray et Chalon-sur-Saône), tandis que Saint-Quentin traverse une passe plus délicate encore, avec quatre défaites de rang. Capable de grands coups, comme sa victoire sur Bourg, le SQBB veut aller de l'avant.

Côté strasbourgeois, le coach Jānis Gailītis compose avec une rotation particulièrement restreinte - à huit joueurs pros sur les derniers matchs. Sur le site du club également, le technicien letton se montre d'autant plus vigilant donc.

« Saint-Quentin est une bonne équipe à domicile, avec l'un des publics les plus énergétiques du championnat. Dans une telle salle, ce serait une grosse erreur de ne pas arriver avec le meilleur de notre basket. Nous ne sommes pas dans une logique où nous sous-estimons un adversaire en fonction de son classement. »

Strasbourg « vraiment dominé » au rebond

Pour espérer s'imposer en Picardie, Strasbourg devra impérativement corriger les largesses étalées lors du naufrage au Colisée (106-79), où Chalon a pilonné la peinture. Un aveu de faiblesse pointé par Neftali Difuidi lui-même : « Le rebond est un secteur dans lequel nous sommes vraiment dominés. »

Dans ce sens, les Alsaciens pourraient compter sur une plus grande intégration de Bruno Cingala-Mata. Pigiste médical de William Pfister, l'intérieur guadeloupéen a disputé treize premières minutes à Chalon.

Sa montée en puissance sous le cercle pourrait être déterminante, car comme le conclut le coach Gailītis : « Les matchs se gagnent avant tout grâce à la défense. »