Neuf clubs pour trois tickets disponibles : qui ira à la Leaders Cup 2024 ?

Betclic ÉLITE - Alors que l'AS Monaco, l'ASVEL, Paris, la JL Bourg et Nanterre sont déjà qualifiés pour la Leaders Cup 2024, trois tickets restent encore officiellement en suspens. Le SLUC Nancy a déjà verrouillé l'un d'entre eux à 99%. Pour les deux derniers, Saint-Quentin, Le Portel et Strasbourg sont les mieux placés, mais Dijon, Le Mans, Cholet et Chalon n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le point sur toutes les possibilités.

Commençons directement par le sujet qui fâche : alors que huit clubs sont encore concernés par les trois derniers tickets disponibles pour la Leaders Cup, potentiellement neuf si la sanction de Limoges est annulée (ou réduite à une seule victoire de pénalité), ne connaître le verdict de la Chambre d’appel de la FFBB que vendredi, soit 24 heures avant la fin de la phase aller, est particulièrement embarrassant pour la lisibilité et la visibilité du championnat. Mais soit. Seul sixième de Betclic ÉLITE (9v-7d), Nancy en est premier lieu concerné : si un seul succès est réellement retiré au CSP, le SLUC oblitèrera son ticket pour Saint-Chamond. Le seul scénario pouvant éliminer le club lorrain est une défaite à domicile contre Bourg-en-Bresse et une annulation pure et simple de la sanction pour Limoges. Partons donc du principe qu’il est qualifié, même si…

Une 17e journée décisive



En cas d’égalité, ce ne sont pas les confrontations directes qui sont prises en compte pour déterminer les qualifiés à la Leaders Cup (prévue du 16 au 18 février 2024, avec déjà Monaco, Paris, Lyon-Villeurbanne, Bourg-en-Bresse et Nanterre). Le critère retenu est le panier-average sur l’ensemble de toutes les rencontres de la phase aller. Si cela ne suffit pas, le nombre de points marqués sur les 17 premiers matchs prévaut et enfin, seulement, les confrontations directes. À une journée de la deadline, le classement est le suivant :

7e : Saint-Quentin, 8v-8d, +35

8e : Strasbourg, 8v-8d, -9

9e : Le Portel, 8v-8d, -86

10e : Dijon, 7v-9d, +61

11e : Le Mans, 7v-9d, -18

12e : Cholet, 7v-9d, -36

13e : Chalon-sur-Saône, 7v-9d, -42

Ces sept équipes vont ainsi se disputer les deux billets restants. Le calendrier de la 17e journée se décompose comme tel :

Saint-Quentin – Le Portel

Paris – Strasbourg

Le Mans – Dijon

Chalon – Cholet

Saint-Quentin, Le Portel et Strasbourg ont leur destin en main…

Le vainqueur du duel entre Saint-Quentin et Le Portel sera automatiquement qualifié. L’autre match pivot est celui de Strasbourg. Si la SIG s’impose à Paris, elle ira à Saint-Chamond et évitera tous les calculs possibles. En revanche, si les hommes de Tuomas Iisalo font respecter la logique, alors de multiples scénarios sont envisageables. À commencer par une qualification de la SIG, toujours possible (voir ci-dessous)…

Si la SIG s’incline, quatre prétendants…



Si la SIG s’incline, Dijon, Le Mans, Cholet ou Chalon-sur-Saône peuvent encore envisager un voyage hivernal vers la banlieue stéphanoise. Les quatre clubs à sept victoires vont tous s’affronter dans des duels directs et puisque c’est le panier-average général qui prime, la JDA serait quasiment assurée d’être qualifiée en cas de victoire à Antarès. Hormis Saint-Quentin (+35), les joueurs de Laurent Legname sont les seuls disposant d’un différentiel favorable parmi les équipes en ballotage (+61).

Si le MSB l’emporte face à Dijon, les Sarthois (-18) bénéficieraient encore d’une marge intéressante sur Cholet (-36) ou Chalon-sur-Saône (-42), mais il faudrait rattraper Strasbourg (-9). Quant à CB ou l’Élan, il faudra d’abord prier pour une victoire du Mans, la plus petite possible, pour un naufrage de la SIG à Carpentier, tout en s’imposant avec un écart maximal pour voir Saint-Chamond. Les hommes de Savo Vucevic ont ainsi 24 points de retard sur le MSB, 33 sur Strasbourg. Pas rédhibitoire, mais déjà tout un programme. Tout en partant bien sûr du principe que Limoges conservera sa sanction. Car le cas contraire serait l’ouverture de la boîte de Pandore et le réajustement de tous les calculs effectués cette semaine dans les bureaux des clubs concernés…