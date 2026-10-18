La saison NBA 2026-2027 débute ce mardi 20 octobre et Nicolas Batum a déjà identifié les trois Français dont il attend le plus. Invité de l'émission Stephen Brunch sur RMC, l'ancien capitaine de l'équipe de France a choisi Alexandre Sarr, Moussa Diabaté et Zaccharie Risacher. Trois jeunes joueurs dont il espère une progression importante cette saison, avec la prochaine Coupe du monde en ligne de mire.

Désormais retraité des parquets et consultant pour TF1 lors des rencontres des Bleus sur les grandes compétitions internationales, Nicolas Batum continue de suivre attentivement la nouvelle génération française. Il a notamment été séduit par les premières apparitions de Zaccharie Risacher avec les Dallas Mavericks, après son transfert en provenance d'Atlanta. L'ancien joueur des Clippers a également évoqué les ambitions des San Antonio Spurs, finalistes NBA en juin dernier, et les chances de Victor Wembanyama de devenir MVP.

Alexandre Sarr et Moussa Diabaté, deux intérieurs que Batum veut voir indispensables en Bleu

Nicolas Batum ne raisonne pas uniquement en termes de performances individuelles. Ses trois choix répondent également à sa vision de la future équipe de France, dont il souhaite voir émerger plusieurs nouveaux cadres.

« J'ai trois noms que j'attends et, pour moi, les trois devraient être indiscutables pour la Coupe du monde, parce que moi, j'essaie de voir avec une vision Coupe du monde. »

Le premier joueur cité est Alexandre Sarr, qui entame sa troisième saison NBA avec les Washington Wizards. Après deux premières années dans la capitale américaine, l'intérieur français est attendu dans un rôle encore plus important.

« Moi, j'attends vraiment l'explosion, et dans une grosse équipe, d'Alex Sarr. »

Pour Batum, Alexandre Sarr possède surtout le profil idéal pour devenir la principale doublure de Victor Wembanyama chez les Bleus. Mais l'ancien capitaine tricolore souhaite également voir Moussa Diabaté s'installer durablement dans le secteur intérieur de l'équipe nationale.

PROFIL JOUEUR Moussa DIABATÉ Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 24 ans (21/01/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 5 #400 REB 6,7 #29 PD 1 #335

Le choix de Diabaté n'est pas anodin. Batum l'a côtoyé aux Los Angeles Clippers, avant que l'intérieur français rejoigne Charlotte. Il connaît donc ses qualités et estime qu'il peut désormais devenir indispensable en sélection, malgré les difficultés récemment évoquées autour de sa situation.

Avec Wembanyama, Sarr et Diabaté, l'équipe de France disposerait ainsi de trois intérieurs aux profils complémentaires. Une perspective qui intéresse particulièrement Batum à l'approche des prochaines échéances internationales même si le retour au premier plan de Mathias Lessort avec le Panathinaikos et le profil offensif de Maxime Raynaud ne peuvent être écartés à ce stade.

🗣️🏀 @nicolas88batum attend trois joueurs cette saison en NBA : "J'attends l'explosion d'Alexandre Sarr à Washington. J'attends que Moussa Diabaté confirme en Equipe de France et j'ai vraiment beaucoup d'espoir en Zaccharie Risacher avec ce que j'ai vu en présaison." pic.twitter.com/ftzMAafPSP — RMC Sport (@RMCsport) 18 octobre 2026

Zaccharie Risacher à Dallas : « J'ai été vraiment hypé »

C'est toutefois le troisième nom qui a suscité le plus d'enthousiasme chez Nicolas Batum. Transféré chez les Dallas Mavericks pendant l'été après deux saisons aux Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher pourrait enfin bénéficier d'une utilisation offensive davantage adaptée à ses qualités.

Le numéro 1 de la Draft NBA 2024 a visiblement marqué son aîné pendant la présaison.

« J'ai été vraiment hypé. Je sais que c'est de la présaison, mais j'ai vraiment de l'espoir pour Zaccharie Risacher. »

Ce qui a particulièrement frappé Batum, ce n'est pas tant la production statistique du jeune ailier que la façon dont Dallas le fait évoluer.

« J'ai vu un match, c'est de la présaison, mais comment il a été utilisé par les Mavericks sur ces deux matchs, je me suis dit : enfin un coach qui a compris comment utiliser ce mec-là ! »

L'ancien capitaine des Bleus a apprécié les déplacements constants de Risacher, son activité sans ballon et la variété des situations offensives proposées par les Mavericks.

« Ils le font bouger. Jouer sans ballon, de la course, de la contre-attaque et tout ça. Même sur jeu placé, des sorties d'écran, des mains à main... Ce mec-là, il doit être numéro un en distance parcourue sur la saison. »

Cette dernière remarque prend un relief particulier venant de Nicolas Batum. Lui-même a occupé la première place NBA en distance parcourue au cours de sa carrière. Souvent comparé à son aîné pour son profil d'ailier longiligne capable de peser sans monopoliser le ballon, Risacher semble trouver à Dallas un rôle qui correspond davantage à ses qualités.

Pour Batum, ce changement d'environnement pourrait avoir des conséquences importantes sur sa progression.

« Est-ce que ce transfert est une bénédiction pour lui ? Ça peut l'être. Sur ce que j'ai vu et comment il a été utilisé, comment ils le font bouger les Mavericks, c'est quelque chose qu'Atlanta n'a pas su faire pendant deux ans. »

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Moussa Diabaté

Zaccharie Risacher

Batum regrette aussi l'utilisation de Risacher à l'EuroBasket 2025

Nicolas Batum ne limite pas son analyse aux deux premières saisons NBA de Zaccharie Risacher. Il considère également que l'équipe de France n'avait pas suffisamment exploité ses qualités lors de l'EuroBasket 2025.

« C'est quelque chose qu'Atlanta n'a pas su faire pendant deux ans. C'est quelque chose qu'on n'a pas compris à l'Euro 2025. Et donc, c'est quelque chose que les Mavericks sont en train de mettre en place. »

Une remarque intéressante de la part de l'ancien capitaine des Bleus, qui espère voir Risacher devenir un élément majeur de la sélection française lors de la prochaine Coupe du monde.

Batum reste néanmoins prudent. Ses premières impressions reposent sur un échantillon réduit de rencontres de présaison. « C'était un match et demi de présaison. Peut-être que je m'enflamme pour rien. »

La saison régulière permettra de vérifier si cette utilisation de Risacher se confirme et si le Français peut retrouver un rôle plus important après une deuxième saison compliquée à Atlanta.

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 21 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 12,3 #99 REB 5 #83 PD 2 #192

Nicolas Batum croit également aux Spurs pour le titre NBA

Au-delà des trois joueurs français qu'il attend particulièrement, Nicolas Batum s'est également exprimé sur les ambitions des San Antonio Spurs. Finaliste NBA en 2026, la franchise de Victor Wembanyama a échoué face aux New York Knicks (4-1), mais entend bien retourner au sommet dès cette saison.

L'ancien joueur de Portland, Charlotte, Los Angeles et Philadelphie estime que les Spurs possèdent les ressources nécessaires pour confirmer leur excellente saison précédente.

Il met notamment en avant la culture de la franchise et la présence d'anciens autour du groupe, deux éléments qui doivent permettre aux jeunes joueurs de ne pas tomber dans l'excès de confiance.

« Ils sont dans une culture d'une franchise qui, je pense, va les aider justement à rester les pieds sur terre, à continuer à travailler. Ce n'est pas n'importe quel environnement. Ils ont quand même plein d'anciens qui sont autour d'eux. »

La défaite en finale doit également servir de motivation supplémentaire.

« Je ne pense pas qu'ils vont partir en excès de confiance. Je pense qu'ils ont la rage, ils ont bossé tout l'été, ils sont restés ensemble tout l'été. C'est une équipe soudée qui a vraiment un but commun. »

Avec un effectif largement conservé, Batum ne voit pas de raison majeure pour laquelle San Antonio ne pourrait pas reproduire sa saison 2025-2026, à condition d'éviter les blessures.

Il souligne néanmoins que le départ de Bismack Biyombo peut représenter une perte dans le vestiaire, compte tenu de son expérience et de son rôle de vétéran.

🏀🗣️ @nicolas88batum sur les Spurs de Victor Wembanyama : "C'est une équipe soudée avec un but commun et ils ont quasiment le même groupe que l'année dernière. Je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de faire une bonne saison." pic.twitter.com/sZsBMab1jE — RMC Sport (@RMCsport) 18 octobre 2026

Victor Wembanyama MVP ? « À 60 victoires, c'est lui ! »

Nicolas Batum s'est enfin penché sur les ambitions individuelles de Victor Wembanyama. Pour lui, le Français possède déjà les qualités nécessaires pour remporter le trophée de MVP, mais doit encore apprendre à mieux gérer son énergie.

L'ancien international considère notamment que Wembanyama en fait parfois trop défensivement. Une générosité qui lui aurait coûté une partie de son efficacité lors des finales NBA face à New York.

« Il donne tellement. Et pour moi, c'est pourquoi il n'a pas fait la meilleure finale. Je ne dis pas une mauvaise, il n'a pas fait la meilleure finale. »

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA Presaison PTS 13,8 #61 REB 6,5 #31 PD 3 #93

Batum souhaite voir le géant français mieux sélectionner ses interventions défensives, plutôt que de chercher à couvrir tous les espaces et à contester chaque tir.

« Il faut qu'il trouve justement ce juste milieu, cette adaptation défensive. 10 % de moins d'énergie défensivement, ça peut lui faire monter à 27 points. »

Pour lui, si Wembanyama maintient ses performances défensives tout en augmentant sa production offensive et que les Spurs atteignent à nouveau les 60 victoires, sa candidature au MVP deviendra difficile à contester.

« À 60 victoires, c'est lui ! »

🏀 Que manque-t-il à Wemby pour devenir MVP ?



🗣️ Pour @nicolas88batum : "Victor doit apprendre à gérer son énergie en défense, il donne tellement. Il va falloir qu'il trouve cette adaptation défensive qui peut lui permettre de monter à 27 points de moyenne par match." pic.twitter.com/YLxMzgs6rs — RMC Sport (@RMCsport) 18 octobre 2026

Batum attend également une progression dans la création pour ses partenaires, avec un objectif d'au moins 5 à 6 passes décisives par rencontre. Il considère aussi que Wembanyama doit davantage adapter son positionnement offensif à ses adversaires, en exploitant les différences physiques et techniques selon les match-ups.

« Il est tellement hybride, il est tellement fort, il faut qu'il trouve son jeu par rapport au match-up. Et en fait, l'année dernière, je trouvais qu'il jouait de la même façon contre tout le monde. »

L'ancien capitaine tricolore rappelle néanmoins que Wembanyama n'aborde que sa quatrième saison NBA.

« C'est son apprentissage. Le gamin a 22 ans, ça fait trois ans qu'il est là. Tu compares par rapport à tous les grands joueurs de NBA, au bout de trois ans, tu n'en as pas beaucoup qui ont fait ce que lui a fait. »

Entre la confirmation attendue de Victor Wembanyama, les ambitions retrouvées des Spurs et les progressions espérées d'Alexandre Sarr, Moussa Diabaté et Zaccharie Risacher, Nicolas Batum aura donc plusieurs raisons de suivre attentivement cette nouvelle saison NBA. Avec, toujours, un regard tourné vers l'avenir de l'équipe de France.