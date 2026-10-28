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Nicolas Lang absent plusieurs semaines, Limoges recherche un nouveau joueur

Blessé à la cheville, Nicolas Lang sera absent entre cinq et six semaines selon Le Populaire du Centre. Le Limoges CSP recherche donc un remplaçant médical.
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Nicolas Lang absent plusieurs semaines, Limoges recherche un nouveau joueur
L'action qui a causé la blessure de Nicolas Lang
Crédit photo : Alban Laffitte
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Sorti sous les... applaudissements du Palais des Sports de Pau dimanche, après s'être blessé à la cheville gauche suite à un choc avec Gregor Hrovat (ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de faire parler son sens du panier jusqu'au bout en allant inscrire un lay-up malgré son entorse), Nicolas Lang ne reviendra pas de sitôt.

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Selon Matthieu Marot, le capitaine du Limoges CSP va être absent pour une durée de cinq à six semaines.

Ce qui laisse présager, au mieux, d'un retour à la fin de la trêve internationale, avec un premier match programmé le 5 décembre contre Cholet.

Alors qu'il tournait à 15,5 points de moyenne avant le Clasico, Nicolas Lang va laisser un gros vide dans l'attaque du CSP.

Mais le club devrait en "profiter" pour tenter de rééquilibrer son effectif. Le journaliste Matthieu Marot annonce ainsi que le staff d'Arnaud Tessier s'est mis en quête d'un poste 3-2, à la fois athlétique et bon shooteur.

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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