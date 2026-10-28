Nicolas Lang absent plusieurs semaines, Limoges recherche un nouveau joueur

Sorti sous les... applaudissements du Palais des Sports de Pau dimanche, après s'être blessé à la cheville gauche suite à un choc avec Gregor Hrovat (ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de faire parler son sens du panier jusqu'au bout en allant inscrire un lay-up malgré son entorse), Nicolas Lang ne reviendra pas de sitôt.

Selon Matthieu Marot, le capitaine du Limoges CSP va être absent pour une durée de cinq à six semaines.

Ce qui laisse présager, au mieux, d'un retour à la fin de la trêve internationale, avec un premier match programmé le 5 décembre contre Cholet.

Le Limoges CSP va concentrer ses recherches sur un poste 3-2 "athlétique et bon shooteur" pour remplacer Nicolas Lang qui devrait être éloigné des parquets pendant une durée de 5 à 6 semaines. https://t.co/R4OgcYvHE1 — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) 28 octobre 2026

Alors qu'il tournait à 15,5 points de moyenne avant le Clasico, Nicolas Lang va laisser un gros vide dans l'attaque du CSP.

Mais le club devrait en "profiter" pour tenter de rééquilibrer son effectif. Le journaliste Matthieu Marot annonce ainsi que le staff d'Arnaud Tessier s'est mis en quête d'un poste 3-2, à la fois athlétique et bon shooteur.