Nicolas Lang blessé dans le clasico : Limoges peut-il récupérer son capitaine pour Boulazac ?

Le Limoges CSP a perdu bien plus qu'un clasico dimanche soir au Palais des Sports de Pau. Battue par l'Élan béarnais (85-81), l'équipe d'Arnaud Tessier a également vu son capitaine et meilleur marqueur, Nicolas Lang, se blesser à la cheville gauche dès les premières minutes de la rencontre. Une entorse qui l'a contraint à quitter définitivement ses partenaires, malgré une tentative de retour au début du deuxième quart-temps.

À cinq jours de la réception de Boulazac, samedi 31 octobre à Beaublanc, la question est désormais de savoir si l'arrière limougeaud sera suffisamment rétabli pour tenir sa place. Aucun délai d'indisponibilité n'a été communiqué.

Nicolas Lang applaudi par le public palois après sa blessure

La rencontre avait à peine commencé lorsque Nicolas Lang s'est retrouvé engagé dans une lutte au sol pour un ballon. Après trois minutes de jeu, le capitaine du CSP s'est relevé avec une douleur à la cheville gauche. Il a pourtant poursuivi l'action, allant même inscrire un lay-up de la main gauche, avant de demander son remplacement.

Au moment de regagner le banc, l'international français a reçu les applaudissements du public du Palais des Sports de Pau. Un geste de respect envers le capitaine du rival historique, dans une rencontre pourtant marquée par l'intensité de la rivalité entre les deux clubs.

Nicolas Lang a ensuite tenté de reprendre sa place sur le parquet. Entré dès la première possession du deuxième quart-temps, il a très rapidement compris que sa cheville ne lui permettait pas de poursuivre. La douleur était trop importante et il a de nouveau demandé à sortir, cette fois définitivement.

Pour autant, le capitaine limougeaud n'a pas quitté ses coéquipiers. Il est resté auprès du groupe sur le banc et était également présent sur le parquet lors de l'échauffement précédant la seconde période. Il n'a toutefois plus participé à la rencontre.

Arnaud Tessier refuse de se cacher derrière cette blessure

Sans son meilleur marqueur, Limoges a dû revoir son organisation offensive. Le CSP a notamment subi la domination paloise en première période, encaissant 52 points avant la pause et comptant jusqu'à 19 longueurs de retard. Les Limougeauds ont néanmoins trouvé les ressources pour revenir à deux points dans les dernières secondes (81-79), avant de s'incliner 85-81.

Interrogé après la rencontre, Arnaud Tessier a confirmé qu'il n'était pas question de prendre le moindre risque avec son capitaine.

« Je ne me cache pas derrière les blessures. Évidemment, on ne prend pas de risques. Il a essayé de revenir. On se connaît depuis longtemps, donc s'il me dit non, c'est non. »

L'entraîneur du CSP refuse néanmoins de considérer cette sortie prématurée comme une explication suffisante à la mauvaise prestation de ses joueurs, particulièrement en première mi-temps.

« Aujourd'hui, ça ne change rien. C'est un match dans lequel, au-delà de la victoire, on aurait dû entrer dans le duel, dans l'intensité, dans le combat qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Ils nous ont fait très, très mal en première mi-temps. »

Le meilleur marqueur du Limoges CSP désormais incertain contre Boulazac

La blessure de Nicolas Lang intervient à un moment délicat pour le club limougeaud. Avec une seule victoire en cinq journées de Betclic ELITE, le CSP occupe le bas du classement et doit impérativement réagir devant son public.

Son capitaine représente une pièce majeure du dispositif d'Arnaud Tessier. Après cinq rencontres, il affiche désormais 12,8 points, 2,2 rebonds et 2,4 passes décisives de moyenne en 27 minutes, avec 47,1 % de réussite aux tirs, dont 35 % à 3-points. Des statistiques qui ont mécaniquement chuté après ce clasico, au cours duquel il n'a pu disputer que quelques minutes. Avant cette cinquième journée, Nicolas Lang tournait à 15,5 points de moyenne. Il reste malgré cette sortie prématurée le meilleur marqueur limougeaud sur la saison.

PROFIL JOUEUR Nicolas LANG Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 196 cm Âge: 36 ans (01/05/1990) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 12,8 #23 REB 2,2 #120 PD 2,4 #47

Sa présence pourrait donc peser lourd dans la préparation de la réception de Boulazac, programmée samedi 31 octobre à 18h30, pour la sixième journée de Betclic ELITE.

Le délai entre les deux rencontres est court pour récupérer d'une entorse, même si la gravité exacte de la blessure reste à déterminer. L'évolution de sa cheville dans les prochains jours sera décisive pour savoir si Nicolas Lang peut tenir sa place face au BBD.

Pour Limoges, déjà sous pression après quatre défaites en cinq matchs, perdre son capitaine pour ce rendez-vous à Beaublanc constituerait un nouveau coup dur.