Nikola Jokic franchi la barre des 200 triple-doubles, Russell Westbrook en ligne de mire !

Ils ne sont désormais plus que deux sur ce sommet. En compilant 21 points, 13 rebonds et 10 passes décisives sur le parquet des Pelicans, mercredi soir, Nikola Jokic a décroché le 200e triple-double de sa carrière en saison régulière, dans une victoire maîtrisée des Denver Nuggets (104-91). Le pivot serbe rejoint Russell Westbrook, le seul jusqu'ici à avoir atteint ce total, et se rapproche dangereusement de son record. L'ancien meneur d'Oklahoma City en compte 209 : neuf de plus pour l'égaler, dix pour s'en emparer seul.

On the 11th anniversary of his NBA debut...



Nikola Jokić (21p, 13r, 10a) becomes the SECOND PLAYER EVER to reach 200 triple-doubles 🤯



Joker: 200

Russ: 209 pic.twitter.com/IkzIfftSM0 — NBA (@NBA) 29 octobre 2026

Nikola Jokic : 200 triple-doubles en à peine plus de onze saisons

Le Joker n'a eu besoin que de quatre matchs de sa douzième saison NBA pour atteindre ce nouveau palier. Depuis février 2026, il occupait déjà la deuxième place du classement historique, conquise grâce à un 182e triple-double qui avait relégué Oscar Robertson derrière lui. Un rappel cependant : seuls les matchs de saison régulière sont pris en considération, les playoffs disposant de leur propre tableau.

La comparaison avec son 100e triple-double dit tout de son accélération. Réussi le 28 février 2023 contre Houston (14 points, 11 rebonds, 10 passes), celui-ci faisait alors de lui le sixième membre d'un cercle fermé, aux côtés de Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson, Jason Kidd et LeBron James. Moins de quatre ans plus tard, le compteur a doublé.

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for becoming the second player to reach 200 triple-doubles! pic.twitter.com/L9s4qZQ2G6 — NBA (@NBA) 29 octobre 2026

Un 30-20-20 que personne n'avait jamais réussi

Derrière le chiffre se cachent quelques soirées qui ont réécrit les livres d'histoire. Le 7 mars 2025, Phoenix en avait fait les frais : 31 points, 21 rebonds et 22 passes décisives pour le Serbe, dans un succès arraché après prolongation (149-141). Jamais auparavant un joueur n'avait réuni au moins 30 points, 20 rebonds et 20 passes dans une même rencontre.

Le clin d'œil ne manque pas de sel : une partie de ce parcours s'est écrite aux côtés de celui dont il convoite aujourd'hui le record. En 2024-2025, Jokic et Westbrook, alors coéquipiers à Denver, sont devenus les premiers partenaires à signer chacun un triple-double dans le même match à plusieurs reprises au cours d'une même saison.

Denver revient à l'équilibre, La Nouvelle-Orléans s'enfonce

Sur le plan comptable, la soirée du Serbe a été soignée, avec 8 tirs convertis sur 13 et un sans-faute sur la ligne des lancers francs (5/5). Seule fausse note, ses 7 balles perdues. Les Nuggets remontent ainsi à deux victoires pour deux défaites, quand les Pelicans attendent toujours leur premier succès après quatre rencontres.

Jamal Murray a pesé tout autant dans le dénouement. Auteur de 23 points, le meneur canadien a éteint le dernier sursaut des Pelicans, revenus à cinq longueurs dans le quatrième quart-temps, en enchaînant deux paniers. Aaron Gordon a complété le tableau avec un double-double (15 points, 11 rebonds). Les deux victoires de Denver cette saison ont d'ailleurs toutes été obtenues face à cette même équipe de La Nouvelle-Orléans.