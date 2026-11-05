Nikola Jokic répond aux doutes avec un nouveau triple-double

Les Nuggets cherchent encore leurs repères en ce début de saison NBA, mais Nikola Jokic reste une valeur sûre. Mercredi, le triple MVP a compilé 32 points à 13/19 aux tirs, 10 rebonds, 11 passes décisives et 3 interceptions en seulement 30 minutes face aux Raptors (128-109). Son troisième triple-double de la saison, le 201e de sa carrière, a accompagné la victoire la plus large de Denver depuis la reprise.

Une prestation bienvenue pour une franchise qui avait perdu deux de ses trois premières rencontres à domicile, dont la précédente face à Portland (110-118). Malgré ses statistiques toujours impressionnantes, Jokic lui-même reconnaissait certaines difficultés dans son jeu.

Des statistiques impressionnantes malgré les doutes

Avant la réception de Toronto, le Serbe affichait notamment une moyenne de 9,7 rebonds, contre 12,9 la saison dernière. Son adresse extérieure avait également chuté, passant de 38 % en 2025-2026 à 22,6 % sur les premières rencontres de cet exercice.

Interrogé sur cette maladresse avant le match, Jokic ne cachait pas son incompréhension :

« Je ne sais pas pourquoi, mais quand je tire à l'entraînement, je les mets plutôt bien. En revanche, ça ne rentre pas en match. Mais je pense que rencontrer des difficultés est un privilège. Cela pousse à progresser et à chercher ce qui ne fonctionne pas. »

Face aux Raptors, le pivot n'a tenté qu'un tir à 3-points, manqué, mais son efficacité près du cercle et sa lecture du jeu ont largement compensé. Avec un différentiel de +25 lorsqu'il était sur le parquet, il a surtout permis aux Nuggets de reprendre le contrôle d'une rencontre mal engagée.

Jokić on size advantage vs. TOR:



"In today's game, I think there is no size advantage..."



"I think the defender on the low post — the officials are allowing them to do much more, be more physical..."



"I think that's why players are not willing to play in the low post… pic.twitter.com/psFsX0IzHi — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 5 novembre 2026

Un troisième quart-temps qui change tout

Menés 67-64 à la pause, les Nuggets ont complètement inversé la tendance au retour des vestiaires. Leur troisième quart-temps, remporté 41-15, a été décisif. Toronto, qui avait réussi 59,1 % de ses tirs en première période, a été limité à 5/23 après la pause dans ce seul quart-temps.

Jokic a validé son triple-double avant même la dernière période, qu'il a intégralement passée sur le banc. Derrière lui, le rookie Bryce Hopkins a inscrit 18 points, son record en carrière, tandis qu'Aaron Gordon (17 points) et Jamal Murray (14 points, 7 passes décisives) ont également contribué au succès.

JOKER HAS HIS 201st CAREER TRIPLE-DOUBLE 🃏 pic.twitter.com/bEPRndorx1 — NBA (@NBA) 5 novembre 2026

Cette victoire apporte un peu de répit à Denver, dont l'entraîneur David Adelman avait regretté le manque d'engagement de ses joueurs au rebond après la défaite contre Portland. Les Nuggets avaient alors été dominés 53 à 37 dans ce secteur.

La réponse collective face à Toronto devra désormais être confirmée. Quant à Jokic, ses difficultés à longue distance ne l'empêchent manifestement pas de peser sur les rencontres...