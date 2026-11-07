Neuf rencontres de NM1 étaient au programme ce vendredi 6 novembre, à l’occasion de la 10e journée. Dans la poule A, Loon Plage et Orchies ont signé de larges succès contre Lyon SO (65-92) et Besançon (93-78). Dans la poule B, Challans a corrigé Lorient (95-61), alors que Rennes et Les Sables d’Olonne ont arraché de précieuses victoires contre Tours (80-78) et Tarbes-Lourdes (84-82).

Loon Plage inflige une lourde défaite à Lyon SO

Loon Plage a confirmé son statut de prétendant dans la poule A en s’imposant largement sur le parquet de Lyon SO (65-92), qui concède au passage sa septième défaite d’affilée face au leader de la poule en ayant été limité à 7 points dans le seul dernier acte.

LyonSO 65 - 92 Loon Plage · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD LyonSO Marhez Karabi 4 2 1 Theo Jolivet 11 1 0 Eliot Thillier 10 3 3 Johan Randriamananjara 0 3 2 Raphaël Boum 14 4 1 Mathys Leroy 0 2 0 Hugo Nguyen 16 4 4 Junior Zero 10 4 1 Timothé Aimee 0 3 1 Mathieu Baron 0 1 1 Malo Coffy 0 1 0 Mattias Szanyiel 0 1 0 Loon Plage Josue Ballo-Debat 3 0 1 Seraphin Saumont 9 3 2 Tony Housieaux 9 1 1 Nathan Jeanne 19 0 5 Vincent Fauché 4 6 7 Warren Williams 8 5 2 Clement Peinte 8 4 1 Naoll Balfourier 14 5 1 Elidjah-Gabriel Lamart 7 2 6 Brian Dawson 11 1 3

Les Nordistes ont pu compter sur de bons Nathan Jeanne (19 points à 4/11 aux tirs mais 8/8 aux lancers, 5 passes décisives) et Naoll Balfourier (14 unités, 5 rebonds) pour s’envoler progressivement et valider leur huitième victoire de la saison.

Orchies prend le dessus sur Besançon avec un Mounir Bernaoui dominant

Autre rencontre de la poule A, Orchies a largement dominé Besançon (93-78), en construisant son succès dès la première mi-temps. Les Nordistes, qui ne pourront plus compter sur Mathias M'Madi parti à Caen, ont rejoint les vestiaires avec 25 points d’avance (57-32) avant de voir les Bisontins réagir sans toutefois parvenir à inverser la tendance après la pause.

Orchies 93 - 78 Besançon · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Orchies Abdoulaye Sy 14 11 7 Hochea-Francis Monney-Deido 0 1 0 Louka Couedel 25 1 5 Mounir Bernaoui 25 16 4 Marius Balanca 13 1 2 Bradley Kouassi 4 7 1 Dorian Engloo 7 3 4 Adama Dembele 0 0 0 Tiago Dhalleine Alves 5 5 1 Besançon Djiguiba Traoré 6 5 0 Hugo Cluysen 23 3 1 Montavious Myrick 0 0 0 Claudien Eliezer-Vanerot 6 8 7 Auguste Cagnet 8 2 3 Jacques Eyoum 13 9 2 Nathan Pineau 3 0 0 Augustinas Venckus 0 0 0 Pierre Hourné-Raubet 19 4 6

Mounir Bernaoui a été le grand artisan de cette victoire avec 25 points à 6/13 aux tirs, 16 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d’évaluation, bien accompagné d’Abdoulaye Sy (14 points, 11 rebonds et 7 passes décisives) et Louka Couedel (25 points). En face, Hugo Cluysen a terminé meilleur marqueur de Besançon avec 23 unités à 9/17.

Val de Seine frappe fort contre Charleville-Mézières, Saint-Vallier vient à bout de Salon

Dans les autres rencontres de la poule A ce vendredi soir, Val de Seine a signé une victoire convaincante face à Charleville-Mézières (88-72, 50-25 à la mi-temps) en étant porté par Trey Thomas (23 points à 8/13 aux tirs, 3 passes décisives).

Val de Seine Basket 88 - 72 Charleville-Méz. · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Val de Seine Basket Trey Thomas 23 1 3 Warren Racine 16 5 2 Léo Lambese-Letessier 1 2 0 Emric Gallienne 4 5 3 Marlone Rugard 4 1 2 Alexis Thomas 0 8 2 Jordan Robertson 6 1 0 Gaylord Lobela 12 4 3 Kevin Cham 11 3 2 Isaie Bardoulaud 0 0 0 André Toure 11 4 0 Charleville-Méz. Nemanja Kovanusic 10 3 0 Thomas Klein 8 4 9 Tyron Minfir 19 5 3 Mathias Marbaise 0 1 1 Yannis Allard 13 1 2 Mario Tonji 9 6 1 Pierre-Baptiste Kieger 6 2 2 Martin Courtois 4 0 4 Loic Depaix 3 1 0

De son côté, Saint-Vallier a réalisé une bonne opération en allant s'imposer sur le parquet du Pays Salonais (72-78).

Le dernier match de la journée, dans la poule A, va opposer Berck (5-2) au SCABB Lab (6-2), ce samedi 7 novembre à 20 heures.

Rennes fait tomber Tours, Challans corrige Lorient

Dans la poule B, le duo Rennes - Challans est toujours co-leader. Ce vendredi, les Rennais ont remporté un derby de l'Ouest particulièrement serré face à Tours (80-78). Les coéquipiers de Franck Yetna (17 points, 6 rebonds) n’ont pas réussi à faire chuter une équipe bretonne qui a su miser sur ses points forts pour faire la différence au bout du suspense.

Rennes 80 - 78 Tours · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Rennes Zyon Dobbs 12 4 2 Camille Jean 14 3 7 Zayd Yahiaoui 8 6 1 Joffrey Sclear 12 3 3 Eliott Rossignol 0 0 0 Morgan Belloir 0 2 0 Ewan Le Carour 16 8 4 Raphael Cristini 0 0 0 Ahmad Dekaki 0 1 0 David Amarh 14 8 2 Baptiste Josse 0 2 1 Timothé Koffo 4 1 0 Tours Gedeon Dimoke 8 3 1 Moulaye Sissoko 11 14 0 Franck Yetna 17 6 1 Jules Gibey 14 2 1 Kameronn Selebangue 8 2 3 Noah Ghazi Vargas 0 0 0 Ambroise Couture 2 3 1 Saian Aricique 2 1 1 Yann Siegwarth 0 2 6 Jack Doumbia Jr 16 6 3

Ewan Le Carour a été le grand artisan du succès rennais avec 16 points à 6/11 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 24 d’évaluation, bien accompagné de Camille Jean (14 points à 3/13 aux tirs mais 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions).

Challans 95 - 61 Lorient · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Challans Jeffté Pasquier 2 4 0 Ewen Moyon 14 2 0 Luka Nikolic 10 3 1 Erik Koumba 9 5 8 Marquise Moore 14 7 5 Clement Dezalle 0 5 1 Nelson Cece 9 3 4 René-Charles Louis-Thérèse 12 4 0 Jérémy Bichard 17 2 2 Abdel Kader Sylla 8 4 1 Lorient Grace Matundu 4 1 3 Matthieu Robin 12 8 4 Maxime Choplin 8 1 3 Parfait Njiba 5 5 1 Victor Maury 6 4 4 Adrien Sclear 12 11 0 Mohamed Queta 9 0 1 Earvine Bassoumba 5 4 1 Theo Larrey 0 0 0

De son côté, Challans n'a laissé aucune chance au CEP Lorient (95-61). Les Vendéens ont rapidement pris le large après une première mi-temps impressionnante (64-30). Une soirée à oublier pour les Bretons, qui n'ont jamais réussi à rivaliser avec l'intensité du VBC, à l’image de Jeremy Bichard (17 points à 6/9 aux tirs) et Marquise Moore (14 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions).

Les Sables d’Olonne arrache la victoire face à Tarbes-Lourdes, Quentin Ruel en feu

Dans un autre coude-à-coude, Les Sables d’Olonne ont remporté un précieux succès face à Tarbes-Lourdes (84-82), au terme d'un duel disputé. Les coéquipiers de Quentin Ruel (26 points à 12/19 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont dû attendre les dernières possessions pour faire la différence face à une formation pyrénéenne qui a longtemps résisté.

Sables Vendée Basket 84 - 82 Tarbes-Lourdes · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Sables Vendée Basket Louis Prolhac 6 5 1 Florian Fortas 10 5 3 Quentin Ruel 26 6 3 Noah Burrell 7 3 7 Romain Meurice-Valet 0 0 0 Gary Berchel 6 2 1 Alexis Dargenton 2 2 3 Ywen Smock 10 3 6 Marc Kwedi 7 3 1 Keran Vasseaux 10 6 0 Assane Diouf 0 0 0 Tarbes-Lourdes Guillaume Valayer 18 4 2 Fabien Ateba 4 3 3 Baptiste Tackamoud 15 1 2 Noah Goudou-Sinha 3 3 8 Thibaud Gottin 11 4 3 Mike Benhamed 11 3 1 Tidiane Badiane 12 5 1 Demaree King 8 0 4 Alioune Diallo 0 0 0 Florent Sarres 0 0 1

Vitré et Bordeaux s'imposent à l’extérieur

Dans les autres rencontres de la poule B, Vitré a signé une victoire importante sur le parquet de Chartres (73-76) en s’appuyant sur Dorian Okemba (20 points).

Pays de Fougères 75 - 83 JSA Bordeaux · NM1 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Pays de Fougères Clement Poncet-Leberre 5 2 2 Romain Dardaine 4 3 6 Kevin Bichard 26 6 1 Victor Mopsus 14 4 2 Mael Lebrun 3 1 0 David Conde 2 1 1 Calvin Jubenot 14 5 0 Ansumana Tawredu 5 1 0 Yanis Harrath 2 1 1 Malcolm Laubouet 0 0 0 JSA Bordeaux Nick Shogbonyo 26 6 2 Clément Desmonts 19 5 3 Noa Calabre 21 3 4 Sherif Sebabe 2 5 1 Thomas Llaury 4 2 1 Edgar Wansi Fonkua 2 6 0 Antoine Bibollet-Ruche 4 9 2 Lincoln Rosebush 0 3 0 Eliott Froc 5 1 0

Il en va de même pour Bordeaux, qui se donne un peu d’air en allant gagner sur le parquet de Fougères (75-83) avec un excellent Nick Shogbonyo (26 points et 6 rebonds). Au classement, le JSA (3-7 après 10 journées) laissent Laval (2-7) derrière eux.