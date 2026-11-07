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Loon Plage et Challans en démonstration, Orchies solide malgré le départ du meilleur marqueur de NM1

Neuf rencontres de NM1 ont eu lieu ce vendredi 6 novembre lors de la 10e journée. Dans la poule A, Loon Plage et Orchies ont dominé Lyon SO (65-92) et Besançon (93-78) tandis que Challans et Rennes, vainqueurs de Lorient (95-61) et Tours (80-78), sont toujours co-leaders dans la poule B.
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Loon Plage et Challans en démonstration, Orchies solide malgré le départ du meilleur marqueur de NM1
Naoll Balfourier et Loon Plage ne ralentissent pas en NM1.
Crédit photo : AS Loon Plage Basket
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Neuf rencontres de NM1 étaient au programme ce vendredi 6 novembre, à l’occasion de la 10e journée. Dans la poule A, Loon Plage et Orchies ont signé de larges succès contre Lyon SO (65-92) et Besançon (93-78). Dans la poule B, Challans a corrigé Lorient (95-61), alors que Rennes et Les Sables d’Olonne ont arraché de précieuses victoires contre Tours (80-78) et Tarbes-Lourdes (84-82).

Loon Plage inflige une lourde défaite à Lyon SO

Loon Plage a confirmé son statut de prétendant dans la poule A en s’imposant largement sur le parquet de Lyon SO (65-92), qui concède au passage sa septième défaite d’affilée face au leader de la poule en ayant été limité à 7 points dans le seul dernier acte.

LyonSO 65 - 92 Loon Plage · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
LyonSOMarhez Karabi421
Theo Jolivet1110
Eliot Thillier1033
Johan Randriamananjara032
Raphaël Boum1441
Mathys Leroy020
Hugo Nguyen1644
Junior Zero1041
Timothé Aimee031
Mathieu Baron011
Malo Coffy010
Mattias Szanyiel010
Loon PlageJosue Ballo-Debat301
Seraphin Saumont932
Tony Housieaux911
Nathan Jeanne1905
Vincent Fauché467
Warren Williams852
Clement Peinte841
Naoll Balfourier1451
Elidjah-Gabriel Lamart726
Brian Dawson1113

Les Nordistes ont pu compter sur de bons Nathan Jeanne (19 points à 4/11 aux tirs mais 8/8 aux lancers, 5 passes décisives) et Naoll Balfourier (14 unités, 5 rebonds) pour s’envoler progressivement et valider leur huitième victoire de la saison.

Orchies prend le dessus sur Besançon avec un Mounir Bernaoui dominant

Autre rencontre de la poule A, Orchies a largement dominé Besançon (93-78), en construisant son succès dès la première mi-temps. Les Nordistes, qui ne pourront plus compter sur Mathias M'Madi parti à Caen, ont rejoint les vestiaires avec 25 points d’avance (57-32) avant de voir les Bisontins réagir sans toutefois parvenir à inverser la tendance après la pause.

Orchies 93 - 78 Besançon · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
OrchiesAbdoulaye Sy14117
Hochea-Francis Monney-Deido010
Louka Couedel2515
Mounir Bernaoui25164
Marius Balanca1312
Bradley Kouassi471
Dorian Engloo734
Adama Dembele000
Tiago Dhalleine Alves551
BesançonDjiguiba Traoré650
Hugo Cluysen2331
Montavious Myrick000
Claudien Eliezer-Vanerot687
Auguste Cagnet823
Jacques Eyoum1392
Nathan Pineau300
Augustinas Venckus000
Pierre Hourné-Raubet1946

Mounir Bernaoui a été le grand artisan de cette victoire avec 25 points à 6/13 aux tirs, 16 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d’évaluation, bien accompagné d’Abdoulaye Sy (14 points, 11 rebonds et 7 passes décisives) et Louka Couedel (25 points). En face, Hugo Cluysen a terminé meilleur marqueur de Besançon avec 23 unités à 9/17.

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Val de Seine frappe fort contre Charleville-Mézières, Saint-Vallier vient à bout de Salon

Dans les autres rencontres de la poule A ce vendredi soir, Val de Seine a signé une victoire convaincante face à Charleville-Mézières (88-72, 50-25 à la mi-temps) en étant porté par Trey Thomas (23 points à 8/13 aux tirs, 3 passes décisives). 

Val de Seine Basket 88 - 72 Charleville-Méz. · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
Val de Seine BasketTrey Thomas2313
Warren Racine1652
Léo Lambese-Letessier120
Emric Gallienne453
Marlone Rugard412
Alexis Thomas082
Jordan Robertson610
Gaylord Lobela1243
Kevin Cham1132
Isaie Bardoulaud000
André Toure1140
Charleville-Méz.Nemanja Kovanusic1030
Thomas Klein849
Tyron Minfir1953
Mathias Marbaise011
Yannis Allard1312
Mario Tonji961
Pierre-Baptiste Kieger622
Martin Courtois404
Loic Depaix310

De son côté, Saint-Vallier a réalisé une bonne opération en allant s'imposer sur le parquet du Pays Salonais (72-78). 

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Le dernier match de la journée, dans la poule A, va opposer Berck (5-2) au SCABB Lab (6-2), ce samedi 7 novembre à 20 heures.

Rennes fait tomber Tours, Challans corrige Lorient

Dans la poule B, le duo Rennes - Challans est toujours co-leader. Ce vendredi, les Rennais ont remporté un derby de l'Ouest particulièrement serré face à Tours (80-78). Les coéquipiers de Franck Yetna (17 points, 6 rebonds) n’ont pas réussi à faire chuter une équipe bretonne qui a su miser sur ses points forts pour faire la différence au bout du suspense.

Rennes 80 - 78 Tours · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
RennesZyon Dobbs1242
Camille Jean1437
Zayd Yahiaoui861
Joffrey Sclear1233
Eliott Rossignol000
Morgan Belloir020
Ewan Le Carour1684
Raphael Cristini000
Ahmad Dekaki010
David Amarh1482
Baptiste Josse021
Timothé Koffo410
ToursGedeon Dimoke831
Moulaye Sissoko11140
Franck Yetna1761
Jules Gibey1421
Kameronn Selebangue823
Noah Ghazi Vargas000
Ambroise Couture231
Saian Aricique211
Yann Siegwarth026
Jack Doumbia Jr1663

Ewan Le Carour a été le grand artisan du succès rennais avec 16 points à 6/11 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 24 d’évaluation, bien accompagné de Camille Jean (14 points à 3/13 aux tirs mais 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions). 

Challans 95 - 61 Lorient · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
ChallansJeffté Pasquier240
Ewen Moyon1420
Luka Nikolic1031
Erik Koumba958
Marquise Moore1475
Clement Dezalle051
Nelson Cece934
René-Charles Louis-Thérèse1240
Jérémy Bichard1722
Abdel Kader Sylla841
LorientGrace Matundu413
Matthieu Robin1284
Maxime Choplin813
Parfait Njiba551
Victor Maury644
Adrien Sclear12110
Mohamed Queta901
Earvine Bassoumba541
Theo Larrey000

De son côté, Challans n'a laissé aucune chance au CEP Lorient (95-61). Les Vendéens ont rapidement pris le large après une première mi-temps impressionnante (64-30). Une soirée à oublier pour les Bretons, qui n'ont jamais réussi à rivaliser avec l'intensité du VBC, à l’image de Jeremy Bichard (17 points à 6/9 aux tirs) et Marquise Moore (14 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions).

Les Sables d’Olonne arrache la victoire face à Tarbes-Lourdes, Quentin Ruel en feu

Dans un autre coude-à-coude, Les Sables d’Olonne ont remporté un précieux succès face à Tarbes-Lourdes (84-82), au terme d'un duel disputé. Les coéquipiers de Quentin Ruel (26 points à 12/19 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont dû attendre les dernières possessions pour faire la différence face à une formation pyrénéenne qui a longtemps résisté. 

Sables Vendée Basket 84 - 82 Tarbes-Lourdes · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
Sables Vendée BasketLouis Prolhac651
Florian Fortas1053
Quentin Ruel2663
Noah Burrell737
Romain Meurice-Valet000
Gary Berchel621
Alexis Dargenton223
Ywen Smock1036
Marc Kwedi731
Keran Vasseaux1060
Assane Diouf000
Tarbes-LourdesGuillaume Valayer1842
Fabien Ateba433
Baptiste Tackamoud1512
Noah Goudou-Sinha338
Thibaud Gottin1143
Mike Benhamed1131
Tidiane Badiane1251
Demaree King804
Alioune Diallo000
Florent Sarres001

Vitré et Bordeaux s'imposent à l’extérieur

Dans les autres rencontres de la poule B, Vitré a signé une victoire importante sur le parquet de Chartres (73-76) en s’appuyant sur Dorian Okemba (20 points). 

Pays de Fougères 75 - 83 JSA Bordeaux · NM1 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
Pays de FougèresClement Poncet-Leberre522
Romain Dardaine436
Kevin Bichard2661
Victor Mopsus1442
Mael Lebrun310
David Conde211
Calvin Jubenot1450
Ansumana Tawredu510
Yanis Harrath211
Malcolm Laubouet000
JSA BordeauxNick Shogbonyo2662
Clément Desmonts1953
Noa Calabre2134
Sherif Sebabe251
Thomas Llaury421
Edgar Wansi Fonkua260
Antoine Bibollet-Ruche492
Lincoln Rosebush030
Eliott Froc510

Il en va de même pour Bordeaux, qui se donne un peu d’air en allant gagner sur le parquet de Fougères (75-83) avec un excellent Nick Shogbonyo (26 points et 6 rebonds). Au classement, le JSA (3-7 après 10 journées) laissent Laval (2-7) derrière eux.

NM1 2026-2027 · 10

DateMatch
04/11/2026US Laval 91 - 77 Toulouse
06/11/2026Sables Vendée Basket 84 - 82 Tarbes-Lourdes
06/11/2026Rennes 80 - 78 Tours
06/11/2026Chartres 73 - 76 Vitré
06/11/2026Challans 95 - 61 Lorient
06/11/2026Pays de Fougères 75 - 83 JSA Bordeaux

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Image Clément Carton
Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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