Loon Plage et Challans en démonstration, Orchies solide malgré le départ du meilleur marqueur de NM1
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Neuf rencontres de NM1 étaient au programme ce vendredi 6 novembre, à l’occasion de la 10e journée. Dans la poule A, Loon Plage et Orchies ont signé de larges succès contre Lyon SO (65-92) et Besançon (93-78). Dans la poule B, Challans a corrigé Lorient (95-61), alors que Rennes et Les Sables d’Olonne ont arraché de précieuses victoires contre Tours (80-78) et Tarbes-Lourdes (84-82).
Loon Plage inflige une lourde défaite à Lyon SO
Loon Plage a confirmé son statut de prétendant dans la poule A en s’imposant largement sur le parquet de Lyon SO (65-92), qui concède au passage sa septième défaite d’affilée face au leader de la poule en ayant été limité à 7 points dans le seul dernier acte.
LyonSO 65 - 92 Loon Plage · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|LyonSO
|Marhez Karabi
|4
|2
|1
|Theo Jolivet
|11
|1
|0
|Eliot Thillier
|10
|3
|3
|Johan Randriamananjara
|0
|3
|2
|Raphaël Boum
|14
|4
|1
|Mathys Leroy
|0
|2
|0
|Hugo Nguyen
|16
|4
|4
|Junior Zero
|10
|4
|1
|Timothé Aimee
|0
|3
|1
|Mathieu Baron
|0
|1
|1
|Malo Coffy
|0
|1
|0
|Mattias Szanyiel
|0
|1
|0
|Loon Plage
|Josue Ballo-Debat
|3
|0
|1
|Seraphin Saumont
|9
|3
|2
|Tony Housieaux
|9
|1
|1
|Nathan Jeanne
|19
|0
|5
|Vincent Fauché
|4
|6
|7
|Warren Williams
|8
|5
|2
|Clement Peinte
|8
|4
|1
|Naoll Balfourier
|14
|5
|1
|Elidjah-Gabriel Lamart
|7
|2
|6
|Brian Dawson
|11
|1
|3
Les Nordistes ont pu compter sur de bons Nathan Jeanne (19 points à 4/11 aux tirs mais 8/8 aux lancers, 5 passes décisives) et Naoll Balfourier (14 unités, 5 rebonds) pour s’envoler progressivement et valider leur huitième victoire de la saison.
Orchies prend le dessus sur Besançon avec un Mounir Bernaoui dominant
Autre rencontre de la poule A, Orchies a largement dominé Besançon (93-78), en construisant son succès dès la première mi-temps. Les Nordistes, qui ne pourront plus compter sur Mathias M'Madi parti à Caen, ont rejoint les vestiaires avec 25 points d’avance (57-32) avant de voir les Bisontins réagir sans toutefois parvenir à inverser la tendance après la pause.
Orchies 93 - 78 Besançon · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Orchies
|Abdoulaye Sy
|14
|11
|7
|Hochea-Francis Monney-Deido
|0
|1
|0
|Louka Couedel
|25
|1
|5
|Mounir Bernaoui
|25
|16
|4
|Marius Balanca
|13
|1
|2
|Bradley Kouassi
|4
|7
|1
|Dorian Engloo
|7
|3
|4
|Adama Dembele
|0
|0
|0
|Tiago Dhalleine Alves
|5
|5
|1
|Besançon
|Djiguiba Traoré
|6
|5
|0
|Hugo Cluysen
|23
|3
|1
|Montavious Myrick
|0
|0
|0
|Claudien Eliezer-Vanerot
|6
|8
|7
|Auguste Cagnet
|8
|2
|3
|Jacques Eyoum
|13
|9
|2
|Nathan Pineau
|3
|0
|0
|Augustinas Venckus
|0
|0
|0
|Pierre Hourné-Raubet
|19
|4
|6
Mounir Bernaoui a été le grand artisan de cette victoire avec 25 points à 6/13 aux tirs, 16 rebonds et 4 passes décisives pour 34 d’évaluation, bien accompagné d’Abdoulaye Sy (14 points, 11 rebonds et 7 passes décisives) et Louka Couedel (25 points). En face, Hugo Cluysen a terminé meilleur marqueur de Besançon avec 23 unités à 9/17.
Val de Seine frappe fort contre Charleville-Mézières, Saint-Vallier vient à bout de Salon
Dans les autres rencontres de la poule A ce vendredi soir, Val de Seine a signé une victoire convaincante face à Charleville-Mézières (88-72, 50-25 à la mi-temps) en étant porté par Trey Thomas (23 points à 8/13 aux tirs, 3 passes décisives).
Val de Seine Basket 88 - 72 Charleville-Méz. · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Val de Seine Basket
|Trey Thomas
|23
|1
|3
|Warren Racine
|16
|5
|2
|Léo Lambese-Letessier
|1
|2
|0
|Emric Gallienne
|4
|5
|3
|Marlone Rugard
|4
|1
|2
|Alexis Thomas
|0
|8
|2
|Jordan Robertson
|6
|1
|0
|Gaylord Lobela
|12
|4
|3
|Kevin Cham
|11
|3
|2
|Isaie Bardoulaud
|0
|0
|0
|André Toure
|11
|4
|0
|Charleville-Méz.
|Nemanja Kovanusic
|10
|3
|0
|Thomas Klein
|8
|4
|9
|Tyron Minfir
|19
|5
|3
|Mathias Marbaise
|0
|1
|1
|Yannis Allard
|13
|1
|2
|Mario Tonji
|9
|6
|1
|Pierre-Baptiste Kieger
|6
|2
|2
|Martin Courtois
|4
|0
|4
|Loic Depaix
|3
|1
|0
De son côté, Saint-Vallier a réalisé une bonne opération en allant s'imposer sur le parquet du Pays Salonais (72-78).
Le dernier match de la journée, dans la poule A, va opposer Berck (5-2) au SCABB Lab (6-2), ce samedi 7 novembre à 20 heures.
NM1 2026-2027 · 10
|Date
|Match
|04/11/2026
|Boulogne-sur-Mer 84 - 69 Mulhouse Mustangs
|06/11/2026
|Pays Salonais Basket 13 72 - 78 Saint-Vallier
|06/11/2026
|LyonSO 65 - 92 Loon Plage
|06/11/2026
|Val de Seine Basket 88 - 72 Charleville-Méz.
|06/11/2026
|Orchies 93 - 78 Besançon
Rennes fait tomber Tours, Challans corrige Lorient
Dans la poule B, le duo Rennes - Challans est toujours co-leader. Ce vendredi, les Rennais ont remporté un derby de l'Ouest particulièrement serré face à Tours (80-78). Les coéquipiers de Franck Yetna (17 points, 6 rebonds) n’ont pas réussi à faire chuter une équipe bretonne qui a su miser sur ses points forts pour faire la différence au bout du suspense.
Rennes 80 - 78 Tours · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Rennes
|Zyon Dobbs
|12
|4
|2
|Camille Jean
|14
|3
|7
|Zayd Yahiaoui
|8
|6
|1
|Joffrey Sclear
|12
|3
|3
|Eliott Rossignol
|0
|0
|0
|Morgan Belloir
|0
|2
|0
|Ewan Le Carour
|16
|8
|4
|Raphael Cristini
|0
|0
|0
|Ahmad Dekaki
|0
|1
|0
|David Amarh
|14
|8
|2
|Baptiste Josse
|0
|2
|1
|Timothé Koffo
|4
|1
|0
|Tours
|Gedeon Dimoke
|8
|3
|1
|Moulaye Sissoko
|11
|14
|0
|Franck Yetna
|17
|6
|1
|Jules Gibey
|14
|2
|1
|Kameronn Selebangue
|8
|2
|3
|Noah Ghazi Vargas
|0
|0
|0
|Ambroise Couture
|2
|3
|1
|Saian Aricique
|2
|1
|1
|Yann Siegwarth
|0
|2
|6
|Jack Doumbia Jr
|16
|6
|3
Ewan Le Carour a été le grand artisan du succès rennais avec 16 points à 6/11 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 24 d’évaluation, bien accompagné de Camille Jean (14 points à 3/13 aux tirs mais 3 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions).
Challans 95 - 61 Lorient · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Challans
|Jeffté Pasquier
|2
|4
|0
|Ewen Moyon
|14
|2
|0
|Luka Nikolic
|10
|3
|1
|Erik Koumba
|9
|5
|8
|Marquise Moore
|14
|7
|5
|Clement Dezalle
|0
|5
|1
|Nelson Cece
|9
|3
|4
|René-Charles Louis-Thérèse
|12
|4
|0
|Jérémy Bichard
|17
|2
|2
|Abdel Kader Sylla
|8
|4
|1
|Lorient
|Grace Matundu
|4
|1
|3
|Matthieu Robin
|12
|8
|4
|Maxime Choplin
|8
|1
|3
|Parfait Njiba
|5
|5
|1
|Victor Maury
|6
|4
|4
|Adrien Sclear
|12
|11
|0
|Mohamed Queta
|9
|0
|1
|Earvine Bassoumba
|5
|4
|1
|Theo Larrey
|0
|0
|0
De son côté, Challans n'a laissé aucune chance au CEP Lorient (95-61). Les Vendéens ont rapidement pris le large après une première mi-temps impressionnante (64-30). Une soirée à oublier pour les Bretons, qui n'ont jamais réussi à rivaliser avec l'intensité du VBC, à l’image de Jeremy Bichard (17 points à 6/9 aux tirs) et Marquise Moore (14 points, 7 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions).
Les Sables d’Olonne arrache la victoire face à Tarbes-Lourdes, Quentin Ruel en feu
Dans un autre coude-à-coude, Les Sables d’Olonne ont remporté un précieux succès face à Tarbes-Lourdes (84-82), au terme d'un duel disputé. Les coéquipiers de Quentin Ruel (26 points à 12/19 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont dû attendre les dernières possessions pour faire la différence face à une formation pyrénéenne qui a longtemps résisté.
Sables Vendée Basket 84 - 82 Tarbes-Lourdes · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Sables Vendée Basket
|Louis Prolhac
|6
|5
|1
|Florian Fortas
|10
|5
|3
|Quentin Ruel
|26
|6
|3
|Noah Burrell
|7
|3
|7
|Romain Meurice-Valet
|0
|0
|0
|Gary Berchel
|6
|2
|1
|Alexis Dargenton
|2
|2
|3
|Ywen Smock
|10
|3
|6
|Marc Kwedi
|7
|3
|1
|Keran Vasseaux
|10
|6
|0
|Assane Diouf
|0
|0
|0
|Tarbes-Lourdes
|Guillaume Valayer
|18
|4
|2
|Fabien Ateba
|4
|3
|3
|Baptiste Tackamoud
|15
|1
|2
|Noah Goudou-Sinha
|3
|3
|8
|Thibaud Gottin
|11
|4
|3
|Mike Benhamed
|11
|3
|1
|Tidiane Badiane
|12
|5
|1
|Demaree King
|8
|0
|4
|Alioune Diallo
|0
|0
|0
|Florent Sarres
|0
|0
|1
Vitré et Bordeaux s'imposent à l’extérieur
Dans les autres rencontres de la poule B, Vitré a signé une victoire importante sur le parquet de Chartres (73-76) en s’appuyant sur Dorian Okemba (20 points).
Pays de Fougères 75 - 83 JSA Bordeaux · NM1 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Pays de Fougères
|Clement Poncet-Leberre
|5
|2
|2
|Romain Dardaine
|4
|3
|6
|Kevin Bichard
|26
|6
|1
|Victor Mopsus
|14
|4
|2
|Mael Lebrun
|3
|1
|0
|David Conde
|2
|1
|1
|Calvin Jubenot
|14
|5
|0
|Ansumana Tawredu
|5
|1
|0
|Yanis Harrath
|2
|1
|1
|Malcolm Laubouet
|0
|0
|0
|JSA Bordeaux
|Nick Shogbonyo
|26
|6
|2
|Clément Desmonts
|19
|5
|3
|Noa Calabre
|21
|3
|4
|Sherif Sebabe
|2
|5
|1
|Thomas Llaury
|4
|2
|1
|Edgar Wansi Fonkua
|2
|6
|0
|Antoine Bibollet-Ruche
|4
|9
|2
|Lincoln Rosebush
|0
|3
|0
|Eliott Froc
|5
|1
|0
Il en va de même pour Bordeaux, qui se donne un peu d’air en allant gagner sur le parquet de Fougères (75-83) avec un excellent Nick Shogbonyo (26 points et 6 rebonds). Au classement, le JSA (3-7 après 10 journées) laissent Laval (2-7) derrière eux.
NM1 2026-2027 · 10
|Date
|Match
|04/11/2026
|US Laval 91 - 77 Toulouse
|06/11/2026
|Sables Vendée Basket 84 - 82 Tarbes-Lourdes
|06/11/2026
|Rennes 80 - 78 Tours
|06/11/2026
|Chartres 73 - 76 Vitré
|06/11/2026
|Challans 95 - 61 Lorient
|06/11/2026
|Pays de Fougères 75 - 83 JSA Bordeaux