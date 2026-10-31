NM1 : Saint-Vallier dépasse les 100 points, Rennes renverse Tarbes-Lourdes, Challans frappe fort à Tours… Le récapitulatif de la 9e journée

La 9e journée de Nationale Masculine 1 a offert neuf rencontres vendredi 30 octobre 2026, avec plusieurs résultats marquants : la démonstration offensive de Saint-Vallier, la victoire de Challans dans le choc face à Tours et le succès de Rennes d'un petit point à Tarbes-Lourdes. Retour sur les rencontres des deux poules, entre performances individuelles, écarts importants et suspense.

Poule A : Saint-Vallier, Salon-de-Provence et Boulogne-sur-Mer impressionnent

Saint-Vallier passe la barre des 100 points et écrase LyonSO (104-77)

Après cinq défaites consécutives, Saint-Vallier a retrouvé le chemin de la victoire en dominant largement LyonSO (104-77).

Les Drômois signent la meilleure performance offensive des neuf rencontres du vendredi, avec 104 points inscrits et un écart de 27 unités. Jonathan Hoyaux s'est particulièrement illustré avec 23 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, terminant meilleur joueur de la rencontre. Une victoire nette pour Saint-Vallier, alors que LyonSO continue de rencontrer des difficultés dans cette première partie de saison avec une septième défaite de suite.

NM1 - Journée 9 Saint-Vallier 104 LyonSO 77

Salon-de-Provence fait exploser la défense de Charleville-Mézières (103-78)

Le Pays Salonais Basket 13 a signé l'un des succès les plus convaincants de la soirée en s'imposant de 25 points à Charleville-Mézières (103-78).

Pays Salonais Basket 13

Les visiteurs avaient déjà creusé un écart conséquent à la pause (54-34), grâce notamment à un deuxième quart-temps remporté 31-18. Logan Bourgeois a terminé meilleur marqueur avec 26 points, tandis que Jalen Jenkins a compilé 20 points, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 25 d'évaluation. Côté ardennais, Tyron Minfir a inscrit 25 points, sans pouvoir empêcher cette lourde défaite à domicile.

Boulogne-sur-Mer domine Besançon avec autorité (98-76)

Boulogne-sur-Mer a confirmé ses ambitions en s'imposant largement à Besançon (98-76).

Les Boulonnais ont pris les commandes dès le premier quart-temps (23-14), avant de rejoindre les vestiaires avec 18 points d'avance (48-30). Leur troisième période à 33 points a définitivement conforté leur domination, malgré un dernier quart-temps remporté par Besançon. Aaron Deloney a été le meilleur marqueur boulonnais avec 20 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Chez les locaux, Hugo Boumpoutou a terminé avec 17 points et 20 d'évaluation, tandis que Pierre Hourné-Raubet a distribué 9 passes décisives.

NM1 - Journée 9 Besançon 76 Boulogne-sur-Mer 98

Berck fait tomber Mulhouse dans un match défensif (71-62)

Berck a réalisé une opération intéressante en s'imposant sur le parquet de Mulhouse (71-62), dans une rencontre marquée par les difficultés offensives des locaux.

Les Mustangs n'ont inscrit que 19 points en première mi-temps, accusant déjà dix longueurs de retard à la pause (19-29). George Brock a porté l'attaque berckoise avec 25 points, dont 6 tirs à 3-points sur 11 tentatives, accompagnés de 5 passes décisives. Loic Noudogbessi a apporté 8 points, 8 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Mulhouse a été limité à 30,8 % de réussite aux tirs, malgré les 14 points de Dion Wright et les 11 rebonds de Golle Dembélé.

Poule B : Rennes arrache la victoire, Challans domine Tours et Angers s'impose en prolongation

Rennes renverse Tarbes-Lourdes au terme d'un scénario spectaculaire (87-86)

Rennes a réalisé l'un des renversements les plus marquants de la soirée en s'imposant sur le parquet de Tarbes-Lourdes (87-86) sur un tir à trois points au buzzer de Joffrey Sclear.

Menés de 14 points après le premier quart-temps (29-15), les Bretons accusaient encore sept longueurs de retard à dix minutes du terme (71-64), avant de remporter la dernière période 23-15. Zyon Dobbs a réalisé un double-double avec 18 points, 11 rebonds et 4 passes décisives, tandis que David Amarh a inscrit 19 points et Camille Jean distribué 11 passes décisives. Malgré la défaite, Fabien Ateba a signé une performance remarquable pour Tarbes-Lourdes avec 26 points, dont 5 paniers à 3-points, et 30 d'évaluation.

NM1 - Journée 9 Tarbes-Lourdes 86 Rennes 87

Challans frappe un grand coup dans le choc face à Tours (92-68)

Dans un duel important pour les premières places de la poule B, Challans a largement dominé Tours sur son parquet (92-68).

Pourtant devant à l'issue du premier quart-temps (23-21), les Tourangeaux ont progressivement subi la domination vendéenne, notamment dans une seconde mi-temps remportée 46-29 par les visiteurs. Nelson Cece a été le grand artisan de cette victoire avec 23 points à 75 % de réussite aux tirs, tandis que René-Charles Louis-Thérèse a ajouté 12 points, dont quatre tirs primés, et 4 contres. Collectivement, Challans a affiché 53,1 % de réussite aux tirs, distribué 22 passes décisives et terminé avec 113 d'évaluation. Franck Yetna a été le meilleur marqueur de Tours avec 14 points et 8 rebonds.

NM1 - Journée 9 Tours 68 Challans 92

Angers s'impose au bout du suspense face aux Sables Vendée (91-88, a.p.)

Angers a dû passer par une prolongation pour venir à bout des Sables Vendée Basket (91-88).

Après avoir pris neuf points d'avance au terme du premier quart-temps (26-17), les Angevins ont vu les Vendéens inverser la tendance et prendre huit longueurs d'avance avant les dix dernières minutes (55-63). Angers a néanmoins remporté le quatrième quart-temps 23-15 pour arracher la prolongation, avant de faire la différence 13-10 dans les cinq dernières minutes et s'imposer au buzzer sur un shoot longue distance de Mattéo Vergiat.

Celui-ci a été déterminant avec 19 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation.

"C’est un sport de dingue, on passe par toutes les émotions. Ça tombe de notre côté, ça fait du bien", s’est exclamé John Delay dans les colonnes de Ouest France.

En face, Quentin Ruel a inscrit 15 points, tandis que Marc Kwedi a apporté 6 rebonds et terminé avec 19 d'évaluation.

Alexandre Fanchini en feu, Vitré prend le meilleur sur Laval (92-81)

Vitré a dominé Laval (92-81) grâce notamment à une prestation offensive de premier ordre d'Alexandre Fanchini.

L'arrière vitréen a terminé meilleur marqueur des neuf rencontres de vendredi avec 29 points, à 6 sur 10 derrière l'arc, auxquels il a ajouté 5 passes décisives, 5 interceptions pour 32 d'évaluation. Vitré avait déjà construit une avance de sept points à la mi-temps (50-43), avant de confirmer sa supériorité au retour des vestiaires. Kevin Comblon a capté 8 rebonds et Willan Hairabetian délivré 6 passes décisives. Côté lavallois, Alexis Racine a signé 19 points et 9 passes décisives, accompagné par les 18 points et 8 rebonds d'Emryss Mormin.

Toulouse étouffe Fougères en première mi-temps et s'impose (84-71)

Toulouse a prolongé sa bonne dynamique en dominant le Pays de Fougères Basket (84-71), grâce à une première mi-temps particulièrement maîtrisée.

Les Toulousains ont remporté les deux premiers quart-temps (20-14 puis 29-10) pour rejoindre les vestiaires avec 25 points d'avance (49-24). Malgré une réaction fougeraise après la pause, l'écart constitué s'est révélé suffisant pour sécuriser la victoire. Louis Marnette a été le principal animateur offensif avec 19 points et 6 passes décisives, tandis que Matthias Flosse a capté 12 rebonds. Côté breton, Calvin Jubenot a inscrit 12 points et Romain Dardaine distribué 6 passes décisives.

Les performances à retenir de la soirée

Meilleur marqueur et meilleure évaluation individuelle

29 pts et 32 d'évaluation pour Alexandre Fanchini (Vitré)

Meilleur total offensif

104 pts Saint-Vallier contre LyonSO

Plus grande victoire

+27 Saint-Vallier contre LyonSO

À noter également les 11 passes décisives de Camille Jean (Rennes), les 12 rebonds de Matthias Flosse (Toulouse) et les 6 paniers à 3-points réussis par George Brock (Berck) et Alexandre Fanchini (Vitré).

Ces neuf rencontres ne clôturent pas totalement la 9e journée : le programme comprend également Bordeaux – Chartres, qui s'est disputé mercredi 28 octobre (78-83), ainsi que SCABB – Orchies, programmé ce samedi 31 octobre.