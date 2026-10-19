Noah Penda frustré par sa blessure : « Je ne veux surtout pas précipiter les choses »

Noah Penda va devoir patienter avant de retrouver les parquets de NBA. Victime d'une déchirure partielle de l'ischio-jambier droit vendredi 16 octobre contre le Miami Heat, l'ailier français du Orlando Magic devrait manquer une longue période. Deux jours après sa blessure, il a pris la parole auprès du Orlando Sentinel, dimanche 18 octobre, à l'issue de l'entraînement de son équipe.

Alors que le Magic doit lancer sa saison régulière mercredi 21 octobre face aux Atlanta Hawks, l'ancien joueur de Vichy et du Mans Sarthe Basket reconnaît sa frustration. Mais après avoir déjà été arrêté pendant le camp d'entraînement, il refuse de prendre le moindre risque avec sa santé.

Noah Penda ne veut pas précipiter son retour

Interrogé par le journaliste Jason Beede sur la durée de son indisponibilité, Noah Penda n'a pas été en mesure de donner une date de retour.

« Je n'en ai aucune idée, honnêtement. Je laisse ça au staff médical. On ne veut pas que ce genre de blessure devienne récurrent. Surtout en début de carrière, je ne veux pas précipiter les choses. J'ai une confiance totale dans le staff médical. »

Une réponse qui témoigne de la prudence du Français. Selon les informations du quotidien floridien, son retour dépendra de l'évolution de sa blessure et de sa réaction aux soins. Une absence prolongée est néanmoins attendue.

Le timing est particulièrement frustrant pour Penda, qui espérait poursuivre sa progression après une première saison NBA à 3,8 points, 3,2 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne en 59 rencontres.

« C'est vraiment un manque de chance » : une blessure différente de la précédente

La situation est d'autant plus contrariante que Noah Penda avait déjà rencontré un problème à l'ischio-jambier droit pendant le camp d'entraînement. Mais le Français assure que sa nouvelle déchirure n'est pas une rechute de cette première blessure.

« Les examens ont montré que la première blessure était complètement guérie. Maintenant, c'est vraiment un manque de chance, honnêtement. Même si c'est sur la même jambe et toujours dans la zone des ischio-jambiers, c'est une blessure différente. Je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que les deux soient liées. »

Sur l'action de sa blessure contre Miami, le Francilien avait immédiatement compris que le problème était sérieux. Après seulement deux minutes sur le parquet, il avait ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse droite et rejoint les vestiaires.

« J'ai tout de suite senti que c'était situé à un endroit différent. La première fois, je pouvais marcher, mais cette fois, je l'ai immédiatement ressenti. C'est vraiment très douloureux. »

Sean Sweeney compte toujours sur Noah Penda pour contribuer à la vie du groupe

Malgré son indisponibilité, Noah Penda conserve le soutien de son nouvel entraîneur, Sean Sweeney. Celui-ci lui a rappelé qu'il avait toujours un rôle à jouer auprès de ses coéquipiers.

« Je lui ai simplement dit de rester lui-même. Sa manière de travailler chaque jour est admirable et cela ne change pas. Quelle que soit la situation, tu fais partie de l'équipe et tu dois contribuer du mieux possible. »

Pour Sweeney, qui entame sa première saison comme entraîneur principal en NBA, cette blessure s'ajoute à plusieurs incertitudes dans son effectif.

Franz Wagner, touché à l'épaule droite contre Miami, reste sous surveillance médicale. L'Allemand a pu effectuer quelques exercices légers dimanche, mais sa disponibilité pour la reprise n'est pas encore connue. Jase Richardson, gêné par des douleurs dans le bas du dos, est quant à lui évalué au jour le jour.

Les nouvelles sont plus encourageantes concernant Anthony Black, qui a repris l'entraînement collectif dimanche après avoir manqué toute la pré-saison en raison d'une entorse de la cheville droite. Jonathan Isaac, toujours en rééducation après une blessure au genou gauche, a également participé à la séance.

Pour Noah Penda, en revanche, aucune échéance n'est encore fixée. L'ancien pensionnaire du Pôle France privilégie désormais une récupération complète afin d'éviter que ses problèmes musculaires ne compromettent davantage sa deuxième saison NBA.