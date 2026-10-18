Noah Penda victime d'une déchirure à l'ischio-jambier, une longue absence attendue à Orlando

Noah Penda voit son début de saison NBA sérieusement compromis. Selon les informations de l'Orlando Sentinel, l'ailier français du Orlando Magic souffre d'une déchirure partielle de l'ischio-jambier droit, survenue vendredi 16 octobre lors de la victoire de son équipe contre le Miami Heat (136-115). Le quotidien floridien évoque une absence potentiellement longue, même si la durée de son indisponibilité dépendra de sa réponse aux soins.

Cette blessure intervient au plus mauvais moment pour le Français, déjà gêné par un problème musculaire à la même jambe pendant le camp d'entraînement. Orlando doit entamer sa saison régulière mercredi 21 octobre à domicile contre les Atlanta Hawks.

Noah Penda se blesse après seulement deux minutes de jeu

L'action s'est produite au début de la rencontre face à Miami. Après avoir intercepté un ballon à Simone Fontecchio, Noah Penda s'est lancé en contre-attaque avant de s'arrêter brusquement, touché à l'arrière de la cuisse droite. Le Français a immédiatement rejoint les vestiaires et n'est pas revenu sur le parquet.

Il n'avait alors disputé que deux minutes de cette dernière rencontre de préparation.

D'après le Orlando Sentinel, cette déchirure partielle ne concerne pas exactement la même zone musculaire que sa précédente blessure. Penda avait déjà été arrêté pendant le camp d'entraînement en raison d'une élongation de l'ischio-jambier droit, mais celle-ci était complètement guérie au moment de son retour à la compétition.

Il s'agit donc d'une nouvelle blessure, sur une autre partie du même groupe musculaire. Le Magic n'a pas encore communiqué de calendrier précis concernant son retour.

Un coup d'arrêt après une première saison NBA à 59 matchs

Cette indisponibilité risque de freiner Noah Penda, qui avait réussi à obtenir du temps de jeu dès sa première saison dans la ligue nord-américaine. L'ancien joueur du Mans Sarthe Basket avait participé à 59 rencontres de saison régulière, avec des moyennes de 3,8 points, 3,2 rebonds et 1,2 passe décisive en 12,8 minutes.

Relativement épargné par les blessures lors de cet exercice, il avait surtout dû composer avec les choix de rotation de son équipe, restant sur le banc sans entrer en jeu à 21 reprises.

Après avoir perdu du poids pendant l'intersaison, le Français abordait sa deuxième année NBA avec l'objectif de poursuivre sa progression. Cette nouvelle blessure devrait désormais le contraindre à patienter avant de retrouver la compétition.

Franz Wagner et Jase Richardson également touchés à Orlando

Noah Penda n'est pas le seul joueur du Magic à avoir quitté prématurément la rencontre contre Miami.

L'Allemand Franz Wagner a ressenti une douleur à l'épaule droite après un tir à 3-points, quatre minutes après le début de la seconde période. Auteur de 11 points, 6 rebonds et 6 passes décisives en 19 minutes, il doit encore être évalué par le staff médical. Son éventuelle indisponibilité reste inconnue.

De son côté, Jase Richardson souffre du bas du dos. Le jeune arrière, qui avait déjà rencontré des problèmes similaires la saison précédente, est considéré comme incertain au jour le jour.

Orlando doit également composer avec les absences d'Anthony Black, victime d'une entorse de la cheville droite, et de Jonathan Isaac, toujours en phase de rééducation après une entorse du genou gauche contractée la saison dernière. Aucun des deux n'a participé aux quatre rencontres de pré-saison.

Pour Sean Sweeney, qui s'apprête à vivre sa première saison comme entraîneur principal en NBA, la gestion de ces blessures constitue un premier défi. Le Magic doit lancer son championnat mercredi face à Atlanta, avec plusieurs incertitudes dans sa rotation et, sauf évolution favorable, sans Noah Penda pour une période prolongée.