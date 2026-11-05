Derrière la performance record de Victor Wembanyama face à Dallas et Zaccharie Risacher, Nolan Traoré est sans doute l'autre Français de la soirée de NBA.

Après une respiration électorale, l'ancien Saint-Quentinois a encore servi Brooklyn dans le bon, face à Charlotte et sa paire d'intérieurs Salaün - Diabaté. Sinon, Alexandre Sarr a montré de belles choses dans une défaite de Washington, tandis que Rudy Gobert continue de s'ériger en base défensive de Minnesota.

Nolan Traoré patron du jeu des Nets, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün s'inclinent

Brooklyn s'est imposé à domicile face à Charlotte (114-104). Les Nets ont notamment tiré profit de la sortie précoce sur blessure du moteur des Hornets, Kon Knueppel, touché à la jambe gauche après seulement six minutes sur le parquet.

Conforté dans le cinq majeur de Brooklyn, Nolan Traoré a une nouvelle fois fait étalage de son aisance trouvée. L'ancien Saint-Quentinois signe 16 points (à 7/11 aux tirs dont 2/5 à 3-points et 5/6 à 2-points), 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 27 minutes.

Avec 12 paniers derrière l'arc inscrits depuis le début de la saison, le jeune meneur tricolore s'installe carrément sur le podium des meilleurs shooteurs sophomores, en volume, de la ligue.

Nolan Traoré (Brooklyn Nets) - Moussa Diabaté (Charlotte Hornets) Comparaison statistique entre deux joueurs Nolan Traoré Moussa Diabaté PTS 16 7 REB 4 6 PD 2 2 IN 3 0 CO 0 0

Dans les rangs de Charlotte, la raquette tricolore a connu des fortunes diverses. Moussa Diabaté a livré un combat sérieux avec 7 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes.

De son côté, Tidjane Salaün a confirmé ses progrès et surtout son intégration encourageante pour sa troisième année dans la grande ligue. En 10 minutes de temps de jeu, il a cumulé 9 points et 1 rebond, montrant qu'il gagne peu à peu la confiance de son staff.

Rudy Gobert et les Wolves font chuter Houston, Joan Beringer précieux

En déplacement dans le Texas, Minnesota l'a emporté 117-107 sur le parquet de Houston, infligeant aux Rockets leur toute première défaite de la saison à domicile.

Cette victoire porte la marque défensive de Rudy Gobert, pour ne pas change. Toujours très dissuasif dans la raquette, le pivot des Bleus a compilé 8 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 4 contres en 32 minutes.

Son rendement offensif opportuniste et sa présence tentaculaire ont grandement contribué à réduire l'impact d'Alperen Sengun, limité à 33% de réussite aux tirs (5/15) malgré son triple-double.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) - Joan Beringer (Minnesota Timberwolves) Comparaison statistique entre deux joueurs Rudy Gobert Joan Beringer PTS 8 4 REB 11 7 PD 2 0 IN 1 0 CO 4 1

Derrière le quadruple Défenseur de l'année, le jeune Joan Beringer s'est également illustré en sortie de banc avec un apport plein d'énergie : 4 points (à 2/2 aux tirs), 7 rebonds et 1 contre en 13 minutes

Alexandre Sarr monte en régime mais Washington cède contre Atlanta

Pour les retrouvailles de Trae Young avec les Atlanta Hawks, les Washington Wizards se sont inclinés devant leur public (105-120).

Alexandre Sarr a pourtant signé l'une de ses prestations statistiques les plus abouties de son début de saison avec 11 points (3/6 aux tirs, 5/6 aux lancers francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) Comparaison statistique entre deux joueurs Bilal Coulibaly Alexandre Sarr PTS 6 11 REB 2 9 PD 2 1 IN 2 2 CO 1 1

Une donnée statistique interroge toutefois, sur le rôle chamboulé du Toulousain. Chaque fois qu'Alexandre Sarr passe la barre des 10 points marqués, les Wizards s'inclinent. Alors qu'il était le moteur offensif de l'équipe l'an passé, son rôle a évolué avec l'arrivée d'Anthony Davis (26 points, 10 rebonds), s'inscrivant dans une nette transition collective.

De son côté, Bilal Coulibaly a apporté sa polyvalence habituelle avec 6 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 23 minutes.

Diawara et Dadiet revoient la lumière, Cissoko hyperactif, Dieng au point mort

Dans le carton de New York contre le Chicago de Noa Essengue (6 points, 3 rebonds en 14 minutes), les jeunes Français des Knicks ont pu profiter d'un temps de jeu élargi. Mohamed Diawara a saisi sa chance en compilant 8 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 21 minutes, tandis que Pacôme Dadiet a inscrit 4 points en 9 minutes.

À Portland, Sidy Cissoko continue d'allier un apport au scoring à son immense activité défensive. L'arrière/ailier a compilé 7 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 22 minutes lors de la victoire des Blazers sur Phoenix.

Enfin, la situation reste très délicate pour Ousmane Dieng à Milwaukee. Alors qu'il a réengagé son avenir avec la franchise pour trois saisons, le champion NBA avec le Thunder ne joue quasiment plus désormais. Il s'est contenté d'une brève apparition d'une minute et 38 secondes lors du revers des Bucks face à Boston.