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Nolan Traoré confirme encore face à Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, Rudy Gobert verrouille les stars des Rockets

NBA - Hormis Victor Wembanyama, Nolan Traoré s'est de nouveau distingué avec Brooklyn mercredi soir, face au duo français des Hornets, tandis que Rudy Gobert a encore été précieux défensivement face à Houston. Alexandre Sarr est lui monté en régime, mais n'a pas suffi aux Wizards pour le retour de Trae Young contre Atlanta.
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Nolan Traoré confirme encore face à Moussa Diabaté et Tidjane Salaün, Rudy Gobert verrouille les stars des Rockets
Nolan Traoré continue sur sa lancée dans le cinq majeur des Brooklyn Nets
Crédit photo : Vincent Carchietta
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Derrière la performance record de Victor Wembanyama face à Dallas et Zaccharie Risacher, Nolan Traoré est sans doute l'autre Français de la soirée de NBA.

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Après une respiration électorale, l'ancien Saint-Quentinois a encore servi Brooklyn dans le bon, face à Charlotte et sa paire d'intérieurs Salaün - Diabaté. Sinon, Alexandre Sarr a montré de belles choses dans une défaite de Washington, tandis que Rudy Gobert continue de s'ériger en base défensive de Minnesota.

Nolan Traoré patron du jeu des Nets, Moussa Diabaté et Tidjane Salaün s'inclinent

Brooklyn s'est imposé à domicile face à Charlotte (114-104). Les Nets ont notamment tiré profit de la sortie précoce sur blessure du moteur des Hornets, Kon Knueppel, touché à la jambe gauche après seulement six minutes sur le parquet.

Brooklyn Nets 114 - 104 Charlotte Hornets · NBA 2026-2027 · 05/11/2026

Leaders

Brooklyn NetsCharlotte Hornets
PTSMichael Porter Jr. 26Naz Reid 28
REBMichael Porter Jr. 10Naz Reid 9
PDDay'Ron Sharpe 8Dennis Schroder 4

Statistiques d'équipe

Brooklyn NetsCharlotte Hornets
TIRS50,6 %40,3 %
3PTS14/3712/40
LF20/2830/36
REB3841
RO511

Conforté dans le cinq majeur de Brooklyn, Nolan Traoré a une nouvelle fois fait étalage de son aisance trouvée. L'ancien Saint-Quentinois signe 16 points (à 7/11 aux tirs dont 2/5 à 3-points et 5/6 à 2-points), 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 27 minutes.

Avec 12 paniers derrière l'arc inscrits depuis le début de la saison, le jeune meneur tricolore s'installe carrément sur le podium des meilleurs shooteurs sophomores, en volume, de la ligue.

Nolan Traoré (Brooklyn Nets) - Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Nolan TraoréMoussa Diabaté
PTS167
REB46
PD22
IN30
CO00

Dans les rangs de Charlotte, la raquette tricolore a connu des fortunes diverses. Moussa Diabaté a livré un combat sérieux avec 7 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes.

De son côté, Tidjane Salaün a confirmé ses progrès et surtout son intégration encourageante pour sa troisième année dans la grande ligue. En 10 minutes de temps de jeu, il a cumulé 9 points et 1 rebond, montrant qu'il gagne peu à peu la confiance de son staff.

Rudy Gobert et les Wolves font chuter Houston, Joan Beringer précieux

En déplacement dans le Texas, Minnesota l'a emporté 117-107 sur le parquet de Houston, infligeant aux Rockets leur toute première défaite de la saison à domicile.

Houston Rockets 107 - 117 Minnesota Timberwolves · NBA 2026-2027 · 05/11/2026

Leaders

Houston RocketsMinnesota Timberwolves
PTSKevin Durant 21Ayo Dosunmu 21
REBAlperen Sengun 12Rudy Gobert 11
PDAlperen Sengun 10Ayo Dosunmu 6

Statistiques d'équipe

Houston RocketsMinnesota Timberwolves
TIRS42,7 %52,9 %
3PTS13/3715/35
LF24/3010/19
REB4145
RO1415

Cette victoire porte la marque défensive de Rudy Gobert, pour ne pas change. Toujours très dissuasif dans la raquette, le pivot des Bleus a compilé 8 points, 11 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 4 contres en 32 minutes.

Son rendement offensif opportuniste et sa présence tentaculaire ont grandement contribué à réduire l'impact d'Alperen Sengun, limité à 33% de réussite aux tirs (5/15) malgré son triple-double.

Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) - Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Rudy GobertJoan Beringer
PTS84
REB117
PD20
IN10
CO41

Derrière le quadruple Défenseur de l'année, le jeune Joan Beringer s'est également illustré en sortie de banc avec un apport plein d'énergie : 4 points (à 2/2 aux tirs), 7 rebonds et 1 contre en 13 minutes

Alexandre Sarr monte en régime mais Washington cède contre Atlanta

Pour les retrouvailles de Trae Young avec les Atlanta Hawks, les Washington Wizards se sont inclinés devant leur public (105-120).

Washington Wizards 105 - 120 Atlanta Hawks · NBA 2026-2027 · 05/11/2026

Leaders

Washington WizardsAtlanta Hawks
PTSAnthony Davis 26Nickeil Alexander-Walker 26
REBAnthony Davis 10Dyson Daniels 17
PDKyshawn George 7Dyson Daniels 8

Statistiques d'équipe

Washington WizardsAtlanta Hawks
TIRS47,7 %44,6 %
3PTS6/2619/49
LF15/2111/14
REB4157
RO919

Alexandre Sarr a pourtant signé l'une de ses prestations statistiques les plus abouties de son début de saison avec 11 points (3/6 aux tirs, 5/6 aux lancers francs), 9 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre en 22 minutes.

Bilal Coulibaly (Washington Wizards) - Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Bilal CoulibalyAlexandre Sarr
PTS611
REB29
PD21
IN22
CO11

Une donnée statistique interroge toutefois, sur le rôle chamboulé du Toulousain. Chaque fois qu'Alexandre Sarr passe la barre des 10 points marqués, les Wizards s'inclinent. Alors qu'il était le moteur offensif de l'équipe l'an passé, son rôle a évolué avec l'arrivée d'Anthony Davis (26 points, 10 rebonds), s'inscrivant dans une nette transition collective.

De son côté, Bilal Coulibaly a apporté sa polyvalence habituelle avec 6 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 23 minutes.

Diawara et Dadiet revoient la lumière, Cissoko hyperactif, Dieng au point mort

Dans le carton de New York contre le Chicago de Noa Essengue (6 points, 3 rebonds en 14 minutes), les jeunes Français des Knicks ont pu profiter d'un temps de jeu élargi. Mohamed Diawara a saisi sa chance en compilant 8 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 21 minutes, tandis que Pacôme Dadiet a inscrit 4 points en 9 minutes.

À Portland, Sidy Cissoko continue d'allier un apport au scoring à son immense activité défensive. L'arrière/ailier a compilé 7 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 22 minutes lors de la victoire des Blazers sur Phoenix.

Enfin, la situation reste très délicate pour Ousmane Dieng à Milwaukee. Alors qu'il a réengagé son avenir avec la franchise pour trois saisons, le champion NBA avec le Thunder ne joue quasiment plus désormais. Il s'est contenté d'une brève apparition d'une minute et 38 secondes lors du revers des Bucks face à Boston.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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