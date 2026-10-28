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Nolan Traoré enchaîne une deuxième grosse prestation, la belle histoire des Blazers de Sidy Cissoko

La première semaine de NBA vient de se refermer. Retrouvez le récapitulatif des performances françaises de la huitième nuit de la saison.
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Résumé
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Nolan Traoré enchaîne une deuxième grosse prestation, la belle histoire des Blazers de Sidy Cissoko
Du bon Nolan Traoré à Boston
Crédit photo : Winslow Townson-Imagn Images
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Outre Victor Wembanyama, qui a cartonné face aux Kings, quatre autres Français étaient de sortie sur les parquets de NBA la nuit dernière.

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Trois jours après avoir compilé 17 points et 5 passes contre Indiana, Nolan Traoré a récidivé avec une nouvelle prestation convaincante.

Titularisé pour la première fois de la saison avec les Nets, l'ancien meneur de Saint-Quentin aurait mérité de finir le match, plutôt que le rookie Mikel Brown Jr. qui a compilé quelques erreurs dans un money-time remporté par Boston sur un buzzer beater de Jayson Tatum.

Reste que le Français a prouvé qu'il avait évolué au cours de l'été, avec 15 points à 6/9, 3 passes décisives et 2 interceptions.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
15
PTS
1
REB
3
PDE
Logo NBA
BOS
125 124
BRO

L'une des belles histoires de ce début de saison est au Nord-Ouest des États-Unis : Damian Lillard rejoue au basket, et Portland enchaîne les victoires : trois matchs, trois succès pour l'instant.

Dans ce cadre idyllique, Sidy Cissoko continue d'avoir des responsabilités (20 minutes).

Toujours utile en défense, le Francilien a ajouté sa contribution offensive avec 6 points à 2/4, 2 rebonds et 4 passes décisives. Point noir : ses 4 balles perdues.

Enfin, après trois défaites inaugurales, les Knicks retrouvent le sourire. Les champions ont maté Detroit dans un choc de la conférence Est (111-97).

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont eu droit à leur première apparition de la saison, même s'il ne s'agit que de miettes : 53 secondes de jeu dans le garbage time.

Pacôme DADIET
Pacôme DADIET
0
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
NYK
111 97
DET

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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