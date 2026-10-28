Nolan Traoré enchaîne une deuxième grosse prestation, la belle histoire des Blazers de Sidy Cissoko

Outre Victor Wembanyama, qui a cartonné face aux Kings, quatre autres Français étaient de sortie sur les parquets de NBA la nuit dernière.

Trois jours après avoir compilé 17 points et 5 passes contre Indiana, Nolan Traoré a récidivé avec une nouvelle prestation convaincante.

Titularisé pour la première fois de la saison avec les Nets, l'ancien meneur de Saint-Quentin aurait mérité de finir le match, plutôt que le rookie Mikel Brown Jr. qui a compilé quelques erreurs dans un money-time remporté par Boston sur un buzzer beater de Jayson Tatum.

Reste que le Français a prouvé qu'il avait évolué au cours de l'été, avec 15 points à 6/9, 3 passes décisives et 2 interceptions.

L'une des belles histoires de ce début de saison est au Nord-Ouest des États-Unis : Damian Lillard rejoue au basket, et Portland enchaîne les victoires : trois matchs, trois succès pour l'instant.

Dans ce cadre idyllique, Sidy Cissoko continue d'avoir des responsabilités (20 minutes).

Sidy had em jumping and moving down there pic.twitter.com/jL1pw88CiT — Portland Trail Blazers (@trailblazers) 28 octobre 2026

Toujours utile en défense, le Francilien a ajouté sa contribution offensive avec 6 points à 2/4, 2 rebonds et 4 passes décisives. Point noir : ses 4 balles perdues.

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Enfin, après trois défaites inaugurales, les Knicks retrouvent le sourire. Les champions ont maté Detroit dans un choc de la conférence Est (111-97).

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont eu droit à leur première apparition de la saison, même s'il ne s'agit que de miettes : 53 secondes de jeu dans le garbage time.