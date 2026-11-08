Nolan Traoré record mais benché dans le dernier quart, Alex Sarr seule éclaircie des Wizards : la nuit des Français en NBA

C’est forcément devenu une habitude : Victor Wembanyama fut le Français le plus performant sur les parquets de NBA cette nuit. Sa performance face aux Blazers le place désormais sur une série de 111 points en… 84 minutes sur ses 3 derniers matchs. Ses performances dénotent d’autant plus de celles de ses compatriotes, qu’aucun d’eux n’a encore atteint les 20 points sur un match sur ce début de saison.

Traoré benché malgré son record, Sarr se réveille

Nolan Traoré est celui qui en est passé le plus proche… cette nuit. Avec 19 points en 23 minutes à 8/10 aux tirs, il aurait même dépassé cette barre symbolique si son coach le lui avait permis. Car Jordi Fernandez n’a tout simplement pas fait jouer son meneur français dans le dernier quart-temps, pour laisser la place au rookie Mikel Brown Jr qui avait la main chaude (18 points).

Nolan Traore 19 PTS (8-10 FG, 2-4 3P), 2 AST, 1 REB, 5 STL in 23 minutes vs. Hawks



Last 7 games: 15.6 PPG/57% FG/49% 3PT pic.twitter.com/9qF8R0cNJt — Role Player Performances (@BenchHighlights) 8 novembre 2026

Un choix qui ne fut finalement pas payant, puisque les Nets ont perdu 121-124 à Atlanta, alors qu’ils menaient 114-110 à deux minutes du terme. « Est-ce que c’était le bon choix ? Je ne sais pas » a commenté le coach espagnol, quand des journalistes l’ont justement questionné. Son idée serait potentiellement de préserver Traoré en vue du back-to-back demain à Dallas, où cela pourrait être au tour de Mikel Brown Jr d'être reposé.

Alexandre Sarr aurait aussi pu atteindre les 20 points si le match des Wizards sur le parquet d’Oklahoma City fut serré. C’est tout le contraire qu’il s’est passé : défaite 114-75 de Washington, qui a scoré son plus faible total de points depuis… 2018. Sarr s’est tout de même démarqué en marquant 15 points et en prenant 14 rebonds (ce qui était son défaut sur ce début de saison), malgré un vilain 1/9 à 3-points. Le pivot français arrive mieux à s’exprimer sans Anthony Davis, absent depuis deux matchs.

Alex Sarr getting himself in the right place for a putback too. Wizards hanging tight. pic.twitter.com/tqsP3n96AD — SleeperWizards (@SleeperWizards) 8 novembre 2026

Coulibaly, Cissoko et Diawara plus discrets

C’est Bilal Coulibaly qui a pris la place de l’intérieur américain dans le cinq majeur, mais l’ex-Metropolitans 92 a signé un triste 0/8 aux tirs (dont 0/4 à 3-points). Personne n’était dans un bon soir aux Wizards, qui ont tiré à 30%, dont 16% derrière l’arc, ce qui explique cette très large défaite pour une équipe qui n’est plus censée tanker.

Dans les autres tricolores sur les parquets, Sidy Cissoko fut un des Blazers les plus valeureux dans la défaite des siens face aux Spurs de Wembanyama (125-103). Avec 4 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 16 minutes en sortie de banc, il a essayé d’apporter une énergie qui a manqué à ses coéquipiers. Face à son ancien club, le couteau-suisse a même signé son premier… wedgie en carrière (quand le ballon reste coincé entre l’arceau et la planche sur un tir).

Wedgie No. 11, on pace for 58



Sidy Cissoko with the first wedgie of his careerhttps://t.co/zpcndbTe5b pic.twitter.com/8JkdjKBoRW — WedgieTracker (@WedgieTracker) 8 novembre 2026

Enfin, Mohamed Diawara a marqué 2 points à ¼ aux tirs, avec 3 rebonds et 3 passes décisives en 14 minutes dans la victoire des Knicks à Cleveland (109-97). Le Parisien confirme sa place obtenue dans la rotation des champions NBA, au contraire de Pacôme Dadiet (DNP cette nuit).