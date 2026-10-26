Nolan Traoré s'illustre, Rudy Gobert toujours aussi précieux : la nuit des Français en NBA

Nolan Traoré ne s'est pas fait prier avec les Nets. Le meneur de jeu français s'est montré impactant en sortie de banc avec Brooklyn malgré la claque infligée par les Pacers à son équipe (136-109). Rudy Gobert a lui contribué au troisième succès de suite des Wolves sur les Raptors (117-94).

Nolan Traore tonight vs. IND



17 PTS

5 AST

2 3PM

2 BLK pic.twitter.com/j6WZdx1bc6 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 26 octobre 2026

Nolan Traoré a saisi sa chance avec les Nets. Profitant de l'absence du rookie Mikel Brown Jr. laissé au repos, le meneur français a brillé en sortie de banc avec 17 points inscrits (2/3 à 3-points). D'ailleurs, l'ancien joueur de Saint-Quentin a été largement responsabilisé par son coach Jordi Fernandez sur cette rencontre puisqu'il est le seul joueur de Brooklyn à avoir foulé le parquet 25 minutes.

«Je veux aider l'équipe avec mes qualités, rentrer dans la raquette, créer le jeu. Mes coéquipiers m'ont fait de bons écrans et j'ai pu lire le jeu » a réagi le meneur après le match.

Brooklyn Nets 109 - 136 Indiana Pacers · NBA · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Brooklyn Nets Nolan Traoré 17 2 5 Terance Mann 0 0 0 Michael Porter Jr. 10 0 0 Julius Randle 10 7 7 Day'Ron Sharpe 11 4 1 Egor Demin 3 0 1 Moritz Wagner 13 3 1 Noah Clowney 9 5 1 Josh Minott 15 8 2 Chaney Johnson 4 5 0 Danny Wolf 6 2 1 Drake Powell 0 2 3 Joshua Jefferson 0 0 0 Ben Saraf 2 1 0 Keon Ellis 9 1 3 Indiana Pacers Tyrese Haliburton 24 4 10 Quenton Jackson 5 1 2 Obi Toppin 16 6 2 Larry Nance Jr. 6 6 1 Jay Huff 14 2 3 Jarace Walker 6 7 1 Aaron Nesmith 13 1 2 Pascal Siakam 21 7 6 Ivica Zubac 2 1 2 Andrew Nembhard 14 1 3 Jalen Slawson 1 2 0 Kelly Oubre Jr. 14 2 2

Toutefois, Nolan Traoré, à l'image de son équipe a eu plus de mal à bloquer les attaques des Pacers et Brooklyn a donc subi un nouveau carton après les 125 points encaissés face aux Cavaliers quelques heures plus tôt.

Rudy Gobert et Joan Beringer se lancent idéalement

A l'Ouest maintenant, Rudy Gobert s'est de nouveau montré précieux avec les Wolves. Le pivot français termine la rencontre avec 8 points et 13 rebonds malgré son imprécision sur la ligne des lancers francs (0/4). Le Français a continué de dissuader un grand nombre de tirs et de perturber l'attaque des Raptors bloqué à seulement 94 points sur la partie. Son remplaçant naturel, Joan Beringer s'invite également à la fête avec 6 unités et 6 rebonds en 13 minutes.

Rudy Gobert lob dunk, assisted by TJ Shannon pic.twitter.com/grP8T9Gwua — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 26 octobre 2026

Aucun autre français n'a joué cette nuit car Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas entrés sur le parquet lors de la défaite des Knicks face aux Magic (111-102). Tout comme Rayan Rupert, toujours utilisé par Nick Nurse cette saison avec les Sixers. Philadelphie s'est incliné pour la première fois de la saison face aux Pistons (106-93).