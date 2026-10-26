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Nolan Traoré s'illustre, Rudy Gobert toujours aussi précieux : la nuit des Français en NBA

Nolan Traoré a réalisé une bonne sortie à 17 avec les Nets malgré la lourde défaite de son équipe face aux Pacers (136-109). Comme à son habitude Rudy Gobert s'est montré précieux avec les Timberwolves (8 points et 13 rebonds).
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Nolan Traoré s'illustre, Rudy Gobert toujours aussi précieux : la nuit des Français en NBA
Nolan Traoré s'est illustré avec les Nets auteur de 17 points en sortie de banc
Crédit photo : John Jones-Imagn Images
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Nolan Traoré ne s'est pas fait prier avec les Nets. Le meneur de jeu français s'est montré impactant en sortie de banc avec Brooklyn malgré la claque infligée par les Pacers à son équipe (136-109). Rudy Gobert a lui contribué au troisième succès de suite des Wolves sur les Raptors (117-94).

Nolan Traoré a saisi sa chance avec les Nets. Profitant de l'absence du rookie Mikel Brown Jr. laissé au repos, le meneur français a brillé en sortie de banc avec 17 points inscrits (2/3 à 3-points). D'ailleurs, l'ancien joueur de Saint-Quentin a été largement responsabilisé par son coach Jordi Fernandez sur cette rencontre puisqu'il est le seul joueur de Brooklyn à avoir foulé le parquet 25 minutes.

«Je veux aider l'équipe avec mes qualités, rentrer dans la raquette, créer le jeu. Mes coéquipiers m'ont fait de bons écrans et j'ai pu lire le jeu » a réagi le meneur après le match.

Brooklyn Nets 109 - 136 Indiana Pacers · NBA · 25/10/2026

MatchPTSREBPD
Brooklyn NetsNolan Traoré1725
Terance Mann000
Michael Porter Jr.1000
Julius Randle1077
Day'Ron Sharpe1141
Egor Demin301
Moritz Wagner1331
Noah Clowney951
Josh Minott1582
Chaney Johnson450
Danny Wolf621
Drake Powell023
Joshua Jefferson000
Ben Saraf210
Keon Ellis913
Indiana PacersTyrese Haliburton24410
Quenton Jackson512
Obi Toppin1662
Larry Nance Jr.661
Jay Huff1423
Jarace Walker671
Aaron Nesmith1312
Pascal Siakam2176
Ivica Zubac212
Andrew Nembhard1413
Jalen Slawson120
Kelly Oubre Jr.1422

Toutefois, Nolan Traoré, à l'image de son équipe a eu plus de mal à bloquer les attaques des Pacers et Brooklyn a donc subi un nouveau carton après les 125 points encaissés face aux Cavaliers quelques heures plus tôt.

Rudy Gobert et Joan Beringer se lancent idéalement

A l'Ouest maintenant, Rudy Gobert s'est de nouveau montré précieux avec les Wolves. Le pivot français termine la rencontre avec 8 points et 13 rebonds malgré son imprécision sur la ligne des lancers francs (0/4). Le Français a continué de dissuader un grand nombre de tirs et de perturber l'attaque des Raptors bloqué à seulement 94 points sur la partie. Son remplaçant naturel, Joan Beringer s'invite également à la fête avec 6 unités et 6 rebonds en 13 minutes.

Aucun autre français n'a joué cette nuit car Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ne sont pas entrés sur le parquet lors de la défaite des Knicks face aux Magic (111-102). Tout comme Rayan Rupert, toujours utilisé par Nick Nurse cette saison avec les Sixers. Philadelphie s'est incliné pour la première fois de la saison face aux Pistons (106-93).

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