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"Notre match référence en termes de caractère" : Strasbourg à réaction pour renverser Roanne

Betclic ELITE - Longtemps malmenés par la Chorale, les Strasbourgeois ont puisé dans leurs ressources et pu compter sur Jaylen Hands pour l'emporter, en ouverture de la 4e journée. Un succès étroit ; mais de référence, selon Abdoulaye Ndoye et Jānis Gailītis.
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"Notre match référence en termes de caractère" : Strasbourg à réaction pour renverser Roanne
Strasbourg a puisé dans ses ressources pour vaincre Roanne
Crédit photo : Philippe Gigon
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Que ce fut laborieux pour Strasbourg ! Première hôte de la 4e journée de Betclic ELITE, la SIG s'est tant bien que mal imposée sur la Chorale de Roanne, vendredi 16 octobre. D'extérieur oubliable en matière de qualité et de rythme, le match des Alsaciens est placé en référence sur certains points par leur capitaine, Abdoulaye Ndoye, après la rencontre, sur le site de la SIG.

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Un match pauvre en rythme, mais riche en cœur selon Jānis Gailītis

L'entraîneur strasbourgeois Jānis Gailītis ne s'y trompait pas, au moment d'analyser la prestation des siens. Refusant de masquer le manque de maîtrise technique de ses hommes, il a tout de même tenu à saluer et mettre en évidence leur résilience.

Strasbourg 72 - 70 Roanne · Betclic ELITE 2026-2027 · 16/10/2026

Leaders

StrasbourgRoanne
PTSJaylen Hands 28Derek Needham 13
REBSam Alajiki 8Yvann Mbaya 8
PDJaylen Hands 5Derek Needham 3

Statistiques d'équipe

StrasbourgRoanne
TIRS37 %34,6 %
3PTS7/2510/33
LF25/316/9
REB3751
RO1227

« Il n'y avait pas beaucoup de rythme. C'était un mauvais match en termes de qualité, mais nous avions beaucoup de cœur et il faut féliciter les joueurs. Certains joueurs se sont montrés et les cinq derniers joueurs sur le terrain nous ont fait gagner le match. Il faut célébrer ce genre de victoire, car nous nous sommes battus sans big men. Je suis fier du caractère de l'équipe. Dans ce genre de circonstances, on peut parler d'un grand match. C'est une bonne équipe en face, avec beaucoup d'expérience, donc être capable de renverser le match de cette façon, c'est grand. Je suis satisfait de voir qu'il y a une âme chez mes joueurs. Ils n'ont jamais arrêté de se battre. »

Abdoulaye Ndoye : « L'agressivité défensive nous a aidés en attaque »

Dans le sillage de son technicien, le capitaine de la SIG, Abdoulaye Ndoye, partageait ce même constat. La réaction collective alsacienne a selon lui était exemplaire, et doit servir pour la suite de la compétition de la saison.

« On a montré du caractère et on a modifié nos plans de jeu défensifs. Je pense que l'agressivité défensive nous a aidés en attaque. Sur certaines actions, nous étions plus libérés. C'est notre match référence en termes de caractère. C'est un match qui doit nous servir pour la suite. Pour le moment, nous montrons un meilleur visage à domicile qu'à l'extérieur. On a trouvé les ressources qu'il fallait. Le plus important, c'est la victoire. »

Pourtant, le défi s'annonçait rude sous le cercle pour les Alsaciens. Privée de véritable point d'ancrage intérieur, puis rapidement de William Pfister (touché à la jambe après 5 minutes de jeu), la SIG a subi l'impact physique roannais (51 rebonds à 37, dont 27 offensifs concédés par Strasbourg). C'est en resserrant les rangs et en provoquant 31 lancers-francs (contre 9 pour Roanne) que les hommes de Gailītis ont compensé leur déficit de taille. Une débauche d'énergie permanente, sobrement résumée par Ndoye : « On a perdu la bataille du rebond, mais on s'est bien battus. »

Strasbourg 72 - 70 Roanne · Betclic ELITE · 16/10/2026

MatchPTSREBPD
StrasbourgBoubacar-Sidy Traore000
Sam Alajiki880
Justin Mckoy841
Neftali Difuidi821
Ben Gregg950
Maxence Lemoine202
Tymu Chenery420
Jaylen Hands2845
William Pfister120
Abdoulaye Ndoye471
RoanneTravante Williams1072
Jahvon Blair000
Dylan Affo Mama671
Anthony Bria000
Darius Johnson1121
Aaron Levarity662
Yvann Mbaya681
Antoine Diot512
Derek Needham1343
Filip Stanic020
Maxime Roos600
Harvey Gauthier722

De la bataille, du mental, et enfin une étincelle venue de Jaylen Hands pour prendre le match. L'Américain signe 28 points, dont 19 dans le seul dernier quart-temps pour permettre à Strasbourg de rééquilibrer son bilan (2 victoire en 4 matchs). L'optimisme est de mise, même si l'attaque globale devra être revue, conclut Ndoye : « C'était poussif, mais on a marqué 28 points dans le dernier quart-temps. C'est un bon signal. »

Roanne
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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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