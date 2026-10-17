Que ce fut laborieux pour Strasbourg ! Première hôte de la 4e journée de Betclic ELITE, la SIG s'est tant bien que mal imposée sur la Chorale de Roanne, vendredi 16 octobre. D'extérieur oubliable en matière de qualité et de rythme, le match des Alsaciens est placé en référence sur certains points par leur capitaine, Abdoulaye Ndoye, après la rencontre, sur le site de la SIG.

Un match pauvre en rythme, mais riche en cœur selon Jānis Gailītis

L'entraîneur strasbourgeois Jānis Gailītis ne s'y trompait pas, au moment d'analyser la prestation des siens. Refusant de masquer le manque de maîtrise technique de ses hommes, il a tout de même tenu à saluer et mettre en évidence leur résilience.

« Il n'y avait pas beaucoup de rythme. C'était un mauvais match en termes de qualité, mais nous avions beaucoup de cœur et il faut féliciter les joueurs. Certains joueurs se sont montrés et les cinq derniers joueurs sur le terrain nous ont fait gagner le match. Il faut célébrer ce genre de victoire, car nous nous sommes battus sans big men. Je suis fier du caractère de l'équipe. Dans ce genre de circonstances, on peut parler d'un grand match. C'est une bonne équipe en face, avec beaucoup d'expérience, donc être capable de renverser le match de cette façon, c'est grand. Je suis satisfait de voir qu'il y a une âme chez mes joueurs. Ils n'ont jamais arrêté de se battre. »

Abdoulaye Ndoye : « L'agressivité défensive nous a aidés en attaque »

Dans le sillage de son technicien, le capitaine de la SIG, Abdoulaye Ndoye, partageait ce même constat. La réaction collective alsacienne a selon lui était exemplaire, et doit servir pour la suite de la compétition de la saison.

« On a montré du caractère et on a modifié nos plans de jeu défensifs. Je pense que l'agressivité défensive nous a aidés en attaque. Sur certaines actions, nous étions plus libérés. C'est notre match référence en termes de caractère. C'est un match qui doit nous servir pour la suite. Pour le moment, nous montrons un meilleur visage à domicile qu'à l'extérieur. On a trouvé les ressources qu'il fallait. Le plus important, c'est la victoire. »

Pourtant, le défi s'annonçait rude sous le cercle pour les Alsaciens. Privée de véritable point d'ancrage intérieur, puis rapidement de William Pfister (touché à la jambe après 5 minutes de jeu), la SIG a subi l'impact physique roannais (51 rebonds à 37, dont 27 offensifs concédés par Strasbourg). C'est en resserrant les rangs et en provoquant 31 lancers-francs (contre 9 pour Roanne) que les hommes de Gailītis ont compensé leur déficit de taille. Une débauche d'énergie permanente, sobrement résumée par Ndoye : « On a perdu la bataille du rebond, mais on s'est bien battus. »

Strasbourg 72 - 70 Roanne · Betclic ELITE · 16/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Strasbourg Boubacar-Sidy Traore 0 0 0 Sam Alajiki 8 8 0 Justin Mckoy 8 4 1 Neftali Difuidi 8 2 1 Ben Gregg 9 5 0 Maxence Lemoine 2 0 2 Tymu Chenery 4 2 0 Jaylen Hands 28 4 5 William Pfister 1 2 0 Abdoulaye Ndoye 4 7 1 Roanne Travante Williams 10 7 2 Jahvon Blair 0 0 0 Dylan Affo Mama 6 7 1 Anthony Bria 0 0 0 Darius Johnson 11 2 1 Aaron Levarity 6 6 2 Yvann Mbaya 6 8 1 Antoine Diot 5 1 2 Derek Needham 13 4 3 Filip Stanic 0 2 0 Maxime Roos 6 0 0 Harvey Gauthier 7 2 2

De la bataille, du mental, et enfin une étincelle venue de Jaylen Hands pour prendre le match. L'Américain signe 28 points, dont 19 dans le seul dernier quart-temps pour permettre à Strasbourg de rééquilibrer son bilan (2 victoire en 4 matchs). L'optimisme est de mise, même si l'attaque globale devra être revue, conclut Ndoye : « C'était poussif, mais on a marqué 28 points dans le dernier quart-temps. C'est un bon signal. »