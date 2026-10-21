La crise financière qui gangrène Orchies continue de ronger le volet sportif. Après que les joueurs ont pris la parole, ce mardi 20 octobre, sur une situation de travail devenant plus que précaire, le BCO a annoncé — quand les athlètes disaient craindre pour leur santé et leur récupération — l'indisponibilité de l'un de ses joueurs pour blessure.

Composant avec une épaule en délicatesse depuis plusieurs semaines, le jeune intérieur Gaspard Gessat doit être opéré, après avoir « repoussé l'intervention autant que possible ». Des termes qui interpellent, forcément, après le communiqué des joueurs.

Un jeune cadre de l'effectif stoppé en pleine ascension

Arrivé dans le Nord en 2024 en provenance du centre de formation du Limoges CSP — où il s'était imposé comme l'un des postes 4 les plus référencés du championnat Espoirs ELITE —, Gaspard Gessat (2,03 m, 23 ans) est devenu une pièce maîtresse du projet orchésien, au point d'avoir été prolongé jusqu'en 2028 l'été dernier.

En ce début d'exercice 2026-2027, l'intérieur témoignait d'ailleurs d'une belle montée en puissance. Le Savoyard tournait à 10,6 points, à 60% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds, 1,6 contre et 16 d'évaluation moyenne en 31 minutes sur les parquets de NM1.

PROFIL JOUEUR Gaspard GESSAT Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 23 ans (01/01/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 10,6 #69 REB 5,6 #33 PD 1,6 #126

Une trajectoire brutalement interrompue par cette douleur à l'épaule donc, qui contraint l'intérieur à passer par la case chirurgie et à s'éloigner des terrains pour « plusieurs semaines », indique le club.

Le revers d'une situation intenable

Si l'annonce d'une blessure demeure un aléa classique dans une saison, la formulation choisie — une opération « repoussée autant que possible » — résonne directement avec les révélations faites quelques heures plus tôt par le groupe professionnel.

Ce mardi 20 octobre, les joueurs orchésiens ont publié un communiqué au ton grave. Ils révèlent l'envers du décor, fait de retards de salaires récurrents depuis plusieurs mois, ou encore de loyers impayés par la structure. Si bien que des propriétaires ont formulé des menaces d'expulsion de leurs logements...

Au marasme financier s'ajoutent des blocages administratifs et structurels. Dans l'incapacité de régulariser sa situation, le BCO ne peut toujours pas enregistrer deux de ses joueurs, Thomas Hanquiez et Yanik Blanc, privés de compétition depuis le coup d'envoi de la saison.

Impossible non plus d'engager le moindre pigiste médical pour soulager l'infirmerie, alors le club doit jouer à flux tendu. Jusqu'à ce que des corps finissent par dire stop, à l'instar de Gaspard Gessat ; voire envisager de ne pas jouer les prochains matchs.

Désormais réduit à une rotation de six joueurs professionnels valides, Orchies s'est de nouveau incliné à domicile (70-80) face à Loon Plage, sa troisième défaite consécutive en NM1 après celles à Berck et Mulhouse. La spirale négative s'aggrave, au Pévèle Arena.