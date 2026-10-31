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Nouveau pépin à Strasbourg : Maxence Lemoine absent face à Cholet... et après ?

Betclic ELITE - Alors que la SIG Strasbourg vise la passe de deux au Rhénus, son jeune meneur Maxence Lemoine doit renoncer à la rencontre face à Cholet en raison d'une blessure. Une incertitude de plus pour un collectif alsacien déjà lourdement mis à l'épreuve de l'infirmerie.
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Nouveau pépin à Strasbourg : Maxence Lemoine absent face à Cholet... et après ?
Maxence Lemoine manquera à minima la réception de Cholet en Betclic ELITE
Crédit photo : Philippe Gigon
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Attendue au Rhénus ce samedi pour enchaîner un second succès hebdomadaire, la SIG Strasbourg voit son infirmerie se remplir, encore.

A quelques minutes de l'entre-deux face à Cholet, le club alsacien a annoncé l'indisponibilité de son jeune meneur Maxence Lemoine (1,87 m, 19 ans), dont la situation sera réévaluée "au jour le jour".

Nouveau coup d'arrêt à la SIG

Pour l'équipe de Jānis Gailītis, le coup est dur. Revenu en Alsace avec un "autre statut", Maxence Lemoine y confirme son talent avec des responsabilités et statistiques en progrès.

PROFIL JOUEUR
Maxence-Lemoine-2024.jpg
Maxence LEMOINE
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 19 ans (19/06/2007)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / Betclic ELITE
PTS
8,8
#79
REB
1,5
#152
PD
2,2
#58

Le jeune meneur tourne à 8,8 points et 2,2 passes décisives en 21 minutes de moyenne en Betclic ELITE, mais surtout 15 points et 7 passes en Basketball Champions League, témoignant d'un tranchant et d'un sang-froid à la mène alsacienne.

L'infirmerie strasbourgeoise déborde

Ce nouveau pépin physique vient alourdir une liste d'absences et de pépins déjà bien trop longue depuis plusieurs semaines. Entre la blessure de William Pfister — palliée par l'arrivée du pigiste médical Bruno Cingala-Mata —, les incertitudes récurrentes autour de l'intérieur américain Ben Gregg et le départ non compensé de Jake Forrester, la SIG composer fréquemment avec des rotations réduites.

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Le club a précisé que la situation de Maxence Lemoine serait réévaluée "au jour le jour". Un diagnostic qui laisse espérer un retour rapide sur les parquets, bien que très flou sur la durée exacte de son indisponibilité.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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