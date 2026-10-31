Attendue au Rhénus ce samedi pour enchaîner un second succès hebdomadaire, la SIG Strasbourg voit son infirmerie se remplir, encore.

A quelques minutes de l'entre-deux face à Cholet, le club alsacien a annoncé l'indisponibilité de son jeune meneur Maxence Lemoine (1,87 m, 19 ans), dont la situation sera réévaluée "au jour le jour".

À la suite d’une douleur musculaire, Maxence Lemoine sera forfait pour la rencontre de ce soir face à Cholet Basket, au Rhenus Sport. L’évolution de son état est suivie au jour le jour. pic.twitter.com/UTt3WIak6D — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) 31 octobre 2026

Nouveau coup d'arrêt à la SIG

Pour l'équipe de Jānis Gailītis, le coup est dur. Revenu en Alsace avec un "autre statut", Maxence Lemoine y confirme son talent avec des responsabilités et statistiques en progrès.

PROFIL JOUEUR Maxence LEMOINE Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 187 cm Âge: 19 ans (19/06/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 8,8 #79 REB 1,5 #152 PD 2,2 #58

Le jeune meneur tourne à 8,8 points et 2,2 passes décisives en 21 minutes de moyenne en Betclic ELITE, mais surtout 15 points et 7 passes en Basketball Champions League, témoignant d'un tranchant et d'un sang-froid à la mène alsacienne.

L'infirmerie strasbourgeoise déborde

Ce nouveau pépin physique vient alourdir une liste d'absences et de pépins déjà bien trop longue depuis plusieurs semaines. Entre la blessure de William Pfister — palliée par l'arrivée du pigiste médical Bruno Cingala-Mata —, les incertitudes récurrentes autour de l'intérieur américain Ben Gregg et le départ non compensé de Jake Forrester, la SIG composer fréquemment avec des rotations réduites.

Le club a précisé que la situation de Maxence Lemoine serait réévaluée "au jour le jour". Un diagnostic qui laisse espérer un retour rapide sur les parquets, bien que très flou sur la durée exacte de son indisponibilité.