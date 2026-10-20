Nouveau record de points et premier double-double : Yannis Morin monte en puissance en Australie

Yannis Morin poursuit son aventure australienne avec une première performance à deux chiffres dans deux catégories statistiques. Samedi 17 octobre, l'intérieur français a participé au large succès de South East Melbourne face aux Cairns Taipans (115-83), à la John Cain Arena.

11 points et 10 rebonds en seulement 21 minutes

En seulement 21 minutes, Morin a compilé 11 points à 5/8 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Une prestation complète qui lui permet de signer son premier double-double de la saison 2026-2027, à l'occasion de sa huitième rencontre disputée.

Après avoir inscrit 9 points contre Melbourne United le 10 octobre, le Français a également établi sa meilleure marque offensive de la saison, tout en atteignant pour la première fois la barre des 10 rebonds.

Le Phoenix retrouve la victoire avec autorité

Cette performance individuelle accompagne une victoire particulièrement nette de South East Melbourne. Pourtant, le Phoenix avait mal débuté la rencontre, concédant le premier quart-temps (27-35) face à une formation de Cairns qui restait sur trois victoires consécutives.

Les partenaires de Morin ont ensuite complètement renversé la situation. Après avoir remporté le deuxième quart-temps (35-19), ils ont étouffé leur adversaire au retour des vestiaires, limitant Cairns à seulement 9 points dans le troisième acte (27-9).

Nathan Sobey a terminé meilleur marqueur avec 29 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Jordan Hunter a ajouté 19 points et 11 rebonds. Avec ses 11 points et 10 rebonds, Morin a lui aussi participé à la domination du Phoenix, notamment dans la bataille du rebond.

South East Melbourne, qui avait perdu cinq de ses six précédentes rencontres, retrouve ainsi le chemin de la victoire et présente désormais un bilan de trois succès pour cinq défaites. Pour Yannis Morin, ce premier double-double constitue un nouveau repère statistique dans sa saison australienne.

PROFIL JOUEUR Yannis MORIN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 33 ans (31/08/1993) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBL PTS 6 #68 REB 4,5 #31 PD 0,6 #87

Prochain match le 24 octobre contre les Adélaide 36ers à la maison pour l'ancien roannais.