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Nouveau record de points et premier double-double : Yannis Morin monte en puissance en Australie

L'intérieur français Yannis Morin a réalisé son premier double-double de la saison en NBL australienne, avec 11 points et 10 rebonds lors de la large victoire de South East Melbourne contre Cairns (115-83), samedi 17 octobre. Une performance qui marque une nouvelle étape dans son début de saison avec le Phoenix.
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Résumé
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Nouveau record de points et premier double-double : Yannis Morin monte en puissance en Australie
Premier double-double pour Yannis Morin, le Phoenix cartonne !
Crédit photo : South East Melbourne Phoenix
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Yannis Morin poursuit son aventure australienne avec une première performance à deux chiffres dans deux catégories statistiques. Samedi 17 octobre, l'intérieur français a participé au large succès de South East Melbourne face aux Cairns Taipans (115-83), à la John Cain Arena.

NBL
- Journée 17/10/2026

11 points et 10 rebonds en seulement 21 minutes

En seulement 21 minutes, Morin a compilé 11 points à 5/8 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Une prestation complète qui lui permet de signer son premier double-double de la saison 2026-2027, à l'occasion de sa huitième rencontre disputée.

Yannis MORIN
Yannis MORIN
11
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NBL
SEM
115 83
CAI

Après avoir inscrit 9 points contre Melbourne United le 10 octobre, le Français a également établi sa meilleure marque offensive de la saison, tout en atteignant pour la première fois la barre des 10 rebonds.

Le Phoenix retrouve la victoire avec autorité

Cette performance individuelle accompagne une victoire particulièrement nette de South East Melbourne. Pourtant, le Phoenix avait mal débuté la rencontre, concédant le premier quart-temps (27-35) face à une formation de Cairns qui restait sur trois victoires consécutives.

Les partenaires de Morin ont ensuite complètement renversé la situation. Après avoir remporté le deuxième quart-temps (35-19), ils ont étouffé leur adversaire au retour des vestiaires, limitant Cairns à seulement 9 points dans le troisième acte (27-9).

Nathan Sobey a terminé meilleur marqueur avec 29 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Jordan Hunter a ajouté 19 points et 11 rebonds. Avec ses 11 points et 10 rebonds, Morin a lui aussi participé à la domination du Phoenix, notamment dans la bataille du rebond.

South East Melbourne, qui avait perdu cinq de ses six précédentes rencontres, retrouve ainsi le chemin de la victoire et présente désormais un bilan de trois succès pour cinq défaites. Pour Yannis Morin, ce premier double-double constitue un nouveau repère statistique dans sa saison australienne.

PROFIL JOUEUR
yannis_morin_2025-2026_profile.png
Yannis MORIN
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 33 ans (31/08/1993)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / NBL
PTS
6
#68
REB
4,5
#31
PD
0,6
#87

Prochain match le 24 octobre contre les Adélaide 36ers à la maison pour l'ancien roannais.

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