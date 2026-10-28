Après la révélation des budgets et masses salariales de la saison 2026-2027 de Betclic ELITE et ELITE 2 par la Ligue Nationale de Basket (LNB), la rédaction de BeBasket s’apprête à lever le voile sur les salaires de tous les joueurs et coachs du basket professionnel français.

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Un travail d'investigation de plusieurs semaines

Cette investigation est le fruit d’un travail de plusieurs semaines d’enquête. Contrairement à la NBA, où les revenus des joueurs sont révélés publiquement, le basket français - et plus largement européen - cultive un certain hermétisme salarial en ce qui concerne les joueurs et coachs.

Une opacité qui amène parfois à des fantasmes, notamment auprès des jeunes joueurs sollicités de toutes parts sur des marchés émergents (NCAA, Asie, reste de l'Europe), dans un contexte où le basket français a plus que jamais besoin de se valoriser.

Les montants publiés ne sont pas officiels : ils résultent d’un croisement de plusieurs sources, puis d’un travail de vérification mené directement auprès des clubs de Betclic ELITE et d'ELITE 2.

Nous exprimons les salaires en euros annuels nets, sans recensement de plusieurs avantages perçus (entre autres : plan d’intéressement, primes, logement), avec une marge d’erreur estimée à ± 10 %, particulièrement exigeante sur les joueurs étrangers en raison de la fluctuation du taux de change entre dollars et euros.

Après les salaires de Betclic ELITE et d'ELITE 2, d’autres nouveautés à découvrir

Après avoir passé en revue les salaires des 16 clubs de Betclic ELITE puis les 20 équipes d’ELITE 2, nous publierons également notre étude sur les joueurs français à l’étranger. Sans en dire davantage, d’autres nouveautés seront à découvrir tout au long de la saison 2026-2027.

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Chers lecteurs et passionnés de basketball français, merci de votre soutien.

La rédaction de BeBasket