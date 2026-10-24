Nouvelle tuile à Cholet : après le capitaine, son meneur titulaire sur le flanc pour plusieurs semaines !

Les semaines se suivent et se ressemblent tristement dans les Mauges… Quinze jours après avoir annoncé le forfait de son capitaine Miralem Halilovic pour plusieurs semaines, Cholet Basket a annoncé, dans un bref point médical sur les réseaux sociaux, l'indisponibilité de son meneur Jarrod West.

L'Américain ne refoulera pas les parquets de Betclic ELITE comme de Basketball Champions League avant… mi-décembre. Dans le meilleur scénario.

Gestionnaire et défenseur hors-pair de Cholet Basket

Arrivé cet été dans le Maine-et-Loire en provenance du Bosna Sarajevo, Jarrod West va - ironie du sort - retrouver à l'infirmerie son ancien coéquipier en Bosnie, Miralem Halilovic. Le capitaine choletais est lui-même écarté des parquets depuis deux semaines en raison d'une fracture au doigt.

PROFIL JOUEUR Jarrod WEST II Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 27 ans (29/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 4 #154 REB 1,3 #156 PD 6,3 #7

Meneur gestionnaire, Jarrod West affichait jusqu'ici des moyennes prometteuses : 4 points, 1,3 rebond, 6,3 passes décisives et 1,8 interception en 22 minutes par match, sur 4 rencontres de Betclic ELITE. En Basketball Champions League, il se muait davantage en scoreur, sur un plus faible temps de jeu (8 points, 3 passes et 2,5 interceptions en 19 minutes, 2 matchs disputés).

L'heure d'Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall ?

A contrario de la blessure d'Halilovic, qui avait immédiatement poussé les dirigeants choletais à recruter l'ancien joueur des Lakers Johnathan Williams en qualité de pigiste médical, le communiqué de CB n'évoque aucune recherche de pigiste à la mène, pour l'instant.

Cela signifie que la conduite du jeu maugeois va reposer de manière encore plus importante sur les épaules des deux pépites de 17 ans du club, Aaron Towo-Nansi et Amadou Fall. Déjà très responsabilisés par l'entraîneur Fabrice Lefrançois en championnat comme sur la scène européenne, les deux Bleuets pourraient donc prendre une nouvelle dimension dans la rotation choletaise, plus vite que leurs trajectoires météoriques ne le laissaient déjà voir.