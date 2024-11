Nouvelles têtes au All Star Game 2024 : Lefrançois et Splitter coachs, Kebe et Morabito adjoints

Les entraîneurs et adjoints pour la cuvée 2024 du All Star Game LNB sont connus. Comme le stipule le règlement de la LNB, les entraîneurs des deux équipes en tête des championnats de Betclic ELITE et Pro B, au jour de la réunion du jury All Star Game (le 27 novembre), seront sélectionnés pour le ASG.

Les coachs rookies en force

Ainsi, pour sa première saison à la tête de Cholet, c’est Fabrice Lefrançois qui encadrera la sélection française. L’ancien assistant de Laurent Vila réussit pour le moment son coup dans les Mauges, avec un basket fait d’intensité et de collectif. Il sera assisté d’un autre technicien français, avec le coach d’Orléans Lamine Kebe. Après huit années au Pôle France, il est pour l’instant leader de la Pro B après 13 journées.

Concernant la sélection étrangère, c’est l’entraîneur du Paris Basketball Tiago Splitter qui officiera. Voilà encore un coach rookie qui aura droit au All Star Game, lui qui a pris la succession de Tuomas Iisalo cet été. Une passation qui se passe avec brio pour le moment, avec le joli bilan de 7 victoires et 2 défaites en Betclic ELITE mais surtout un parcours impressionnant en EuroLeague pour les débuts du club parisien (7 victoires et 3 défaites). Aux côtés du géant brésilien, l’on retrouvera David Morabito de Blois, auteur d’un très bon début de saison avec l’ADA avec notamment 7 victoires pour débuter la saison.