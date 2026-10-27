Peut-on vivre une soirée plus étrange que celle vécue par Rudy Gobert dans la nuit de lundi à mardi. Omniprésent sous le cercle, le Français a pris 20 rebonds en martyrisant la raquette des Cavaliers mais n'a pas su inscrire le moindre panier en 36 minutes passées sur le parquet.

Rudy Gobert was DOMINANT tonight 🔥



🧱 5 PTS

🧱 0-10 FG

🧱 0-2 3P

🧱 5-8 FT pic.twitter.com/Y05Z4VWpRu — BrickCenter (@BrickCenter_) 27 octobre 2026

Retombé dans certains de ses travers, le natif de Saint-Quentin est passé complétement à côté de sa rencontre sur le plan offensif avec un bilan total de 0/9 au tir. L'intérieur des Wolves a mis ses 5 points sur lancers francs mais sa performance a de quoi faire jaser d'autant plus que son équipe s'est inclinée pour la première fois de la saison face à Cleveland (127-125).

Son jeune coéquipier Joan Beringer s'en est sorti avec 12 unités et un pourcentage de réussite au shoot de 100% (6/6). Le pivot a ajouté 7 prises à son match et s'affirme comme une solution concrète en sortie de banc.

JOAN BERINGER NASTY DUNK pic.twitter.com/raV7VoZl5Z — Kalshi Hoops (@KalshiHoops) 26 octobre 2026

Moussa Diabaté vient à bout d'Alex Sarr

Gros duel d'intérieurs tricolores à l'Est entre Moussa Diabaté et Alex Sarr et c'est le joueur des Hornets qui repart avec les honneurs. Le joueur de 24 ans s'est illustré avec 17 rebonds captés dont 11 offensifs et a fait le plus grand mal à la raquette des Wizards. Face à lui, le deuxième choix de la draft 2024 a compilé 12 points et 6 rebonds mais n'a rien pu faire pour empêcher la défaite des siens (110-103).

Deux autres Français étaient de la partie, à commencer par Tidjane Salaün dont l'avenir semblait incertain en début de saison. L'ailier fort confirme qu'il fait bel et bien partie de la rotation de Charlotte et a disputé 16 minutes pour 5 unités et 5 rebonds. De son côté, Bilal Coulibaly a vécu un match plus délicat avec seulement 3 points inscrits (1/5) malgré un statut de titulaire (29 minutes).

Moussa Diabaté (Charlotte Hornets) - Alexandre Sarr (Washington Wizards) Comparaison statistique entre deux joueurs Moussa Diabaté Alexandre Sarr PTS 11 12 REB 17 6 PD 3 1 IN 1 0 CO 3 2

Zaccharie Risacher clutch

Premier highlight pour Zaccharie Risacher avec les Mavericks. Le natif de Malaga a réalisé le contre décisif dans la rencontre face au Heat à quelques secondes de la fin du match. Cette action a permis à Dallas de l'emporter finalement 113-109 contre Miami.

Sur le plan défensif, Zach se montre de plus en plus impactant et figure en tête du classement des stocks en NBA (nombre d'interceptions et rebonds cumulé). Toutefois, en attaque, L'ailier a énormément gâché et termine avec un vilain 2/13 au shoot.

Zaccharie Risacher with the clutch block on Davion Mitchell quick layup attempt, P.J. Washington strips the rebound away from Giannis and the Mavericks win in Miami.

The Heat go 0-4 to start the season.



pic.twitter.com/CSwF0SaCDI — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 27 octobre 2026

Noa Essengue piégé, Ousmane Dieng en observation

Noa Essengue incertain avec la rencontre face aux Celtics a finalement joué dans la claque reçue par les Bulls (134-99). L'intérieur termine avec 0 point malgré 16 minutes sur le parquet et cinq tentatives. L'ancien d'Ulm a été piégé par l'attaque de Boston et a rapidement dû être géré en raison de son trop grand nombre de fautes (5 au final).

Enfin Ousmane Dieng n'a bénéficié que de 3 minutes pour une ligne de stats complétement vierge avec les Bucks dans la victoire des siens face aux Pacers (110-102).