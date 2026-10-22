Okobo et Lessort cartonnent, Francisco égale l'un de ses records, TLC se reprend, Frisch sort du bois : grosse soirée française en EuroLeague !

Alors que Kevin Kokila avait entamé la semaine française en signant mercredi son meilleur match avec la Virtus Bologne (7 rebonds en 12 minutes face à l'Hapoël Tel-Aviv), onze de ses compatriotes lui ont emboîté le pas ce jeudi avec de nombreuses performances majeures.

28 d'évaluation pour Lessort

À commencer par le duel entre le Panathinaïkos et Vitoria, où Mathias Lessort est reparti de l'avant. Loin de la rumeur de blessure qui a traîné en cours de semaine, le Martiniquais a survolé les débats avec 20 points à 9/10 et 6 rebonds pour 28 d'évaluation en seulement 26 minutes.

Le champion d'Europe 2024 a notamment été très bien servi par Sylvain Francisco, qui a égalé l'un de ses records personnels en EuroLeague : 11 passes décisives, pour la quatrième fois de sa carrière.

Si Guerschon Yabusele (9 points à 4/8, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes) et surtout Moustapha Fall (1 point en 3 minutes) sont restés plus softs, l'éclaircie est aussi venue de Clément Frisch.

Le Baskonia n'a pas créé la sensation à Athènes (défaite 85-79) mais l'Alsacien continue de regagner du temps de jeu et des responsabilités. Alors que des échos sur un potentiel départ circulaient le mois dernier, l'ancien nancéien a signé son meilleur match de la saison avec 11 points à 4/5 en seulement 14 minutes.

Maledon fait comme Wembanyama : 1/13...

Grosse concentration de Français, aussi, au Pionir, où le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard (10 points à 3/6 et 4 rebonds) a fini par céder face au Real Madrid (99-113).

Si Théo Maledon a connu son premier soir sans de la saison, avec une horrible maladresse aux tirs (1/13 !), il a tout de même réussi à sauver sa feuille de statistiques (11 points, 2 rebonds et 4 passes décisives) grâce à son agressivité (5 fautes provoquées, 9/9 aux lancers).

Côté madrilène, c'est surtout de Timothé Luwawu-Cabarrot dont vient le sourire. Très loin d'être souverain en ce début de saison (seulement 0,5 d'évaluation en moyenne !), resté sur deux sorties à -5 d'évaluation, l'ailier du Real a repris confiance en Serbie.

Sans complètement retrouver son efficacité (4/11 aux tirs), il a été bien plus saignant que ces dernières semaines avec 15 points, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 13 d'évaluation.

Le derby de Belgrade pour le Partizan

Le duel Maccabi - Real n'était toutefois pas le grand évènement basket du soir à Belgrade, obnubilé par le derby éternel entre le Partizan et l'Étoile Rouge. En tête pendant 39 minutes, le Partizan aurait pu être cueilli au buzzer sans un énorme contre de Kevarrius Hayes, et a fini par triompher grâce à un tir décisif de Alessandro Pajola.

Lancé dans le cinq de départ, Joffrey Lauvergne a eu droit à 6 minutes de jeu, pour 1 passe décisive, tandis que Bandja Sy n'est pas sorti du banc.

Autre derby, moins prestigieux certes, à Istanbul, où l'Anadolu Efes a pris le meilleur sur le Besiktas (89-80).

En panne d'adresse (0/4), Matthew Strazel a su trouver d'autres solutions pour se rendre utile (4 points, 2 rebonds, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées en 15 minutes).

Enfin, Élie Okobo a signé sa meilleure prestation avec Dubaï. L'ancien monégasque a été le maestro de la victoire émirati à Munich (91-107) en compilant 17 points à 7/10, 3 rebonds, 9 passes décisives et 2 interceptions pour 28 d'évaluation en seulement 25 minutes.

Three point clinic.

Professor Elie Okobo 🤝



74-96. 34’. pic.twitter.com/kbKGpcXied — Dubai Basketball (@dubaibasket) 22 octobre 2026

Il n'avait pas encore atteint la barre des 20 d'évaluation cette saison.

Vendredi, ce sera au tour des clubs français de conclure la 7e journée. Le Paris Basketball recevra T.J. Shorts et Valence, tandis que l'ASVEL sera en déplacement à Kaunas.