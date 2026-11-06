C'est une page importante de l'histoire récente du Tango Bourges Basket qui va se tourner. Olivier Lafargue quittera le club à l'issue de la saison 2026-2027, dix ans après avoir succédé à Valérie Garnier sur le banc berruyer. L'annonce a été officialisée ce vendredi 6 novembre par Bourges, qui prépare ainsi la fin d'une longue collaboration avec l'un des entraîneurs les plus installés du basketball féminin français.

« Cette échéance marquera la fin d'une aventure exceptionnelle de dix saisons et d'un attachement profond aux couleurs du Bourges Basket », indique le club dans son communiqué.

Communiqué officiel : dernière saison à Bourges pour Olivier Lafargue.



Cette échéance marquera la fin d’une aventure exceptionnelle de dix saisons et d’un attachement profond aux couleurs du Bourges Basket.



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Olivier Lafargue, dix ans à maintenir Bourges au sommet

Arrivé en 2017 après treize années à Basket Landes, Olivier Lafargue avait la lourde responsabilité de succéder à Valérie Garnier, qui avait notamment conduit Bourges au titre de champion de France en 2015. Le technicien landais a immédiatement trouvé la formule pour remporter le championnat et la Coupe de France dès sa première saison, en 2018.

Sous sa direction, Bourges a conservé sa place parmi les principales puissances du basketball féminin français, sans toutefois retrouver la domination nationale qui avait caractérisé certaines périodes de son histoire.

Le club a ajouté un deuxième titre de champion de France en 2022, ainsi que deux autres Coupe de France en 2018 et 2024. Sur la scène européenne, les deux sacres en EuroCup, en 2019 et 2022, constituent également l'un des succès de son mandat.

Un bilan significatif, même si Bourges a dû composer avec une concurrence nationale renforcée, notamment celle de Basket Landes, son ancien club.

Une identité de jeu bien définie

Olivier Lafargue a développé à Bourges un basketball structuré, privilégiant le jeu placé, la maîtrise collective et l'utilisation des joueuses intérieures. Son approche repose notamment sur des joueuses expérimentées, capables de lire les situations et de faire les bons choix dans l'exécution offensive.

Cette philosophie a contribué à maintenir Bourges parmi les références françaises, dans un basketball féminin où les exigences athlétiques et la vitesse d'exécution ont progressivement pris davantage d'importance.

Avant son arrivée dans le Cher, Lafargue avait déjà construit une longue histoire avec Basket Landes. Entre 2004 et 2017, il avait notamment conduit le club landais au titre de champion de France de Nationale Féminine 1 (la LF2 d'alors) en 2008, synonyme d'accession dans l'élite, avant de l'y installer durablement.

Il avait également occupé le poste d'entraîneur adjoint de Valérie Garnier en équipe de France féminine entre 2017 et 2021.

Stéphane Leite pour succéder à Olivier Lafargue ?

L'annonce anticipée de ce départ laisse plusieurs mois au Tango Bourges Basket pour préparer sa succession. Après une décennie sous la direction du même entraîneur, le choix de son remplaçant sera déterminant pour définir la prochaine orientation sportive du club.

Un nom mérite notamment d'être surveillé : Stéphane Leite, actuel entraîneur de Charnay. Le technicien, originaire de Clermont-Ferrand, a prolongé son engagement avec le club bourguignon jusqu'à l'issue de la saison 2026-2027.

Son profil pourrait intéresser Bourges, qui a recruté plusieurs joueuses passées par Charnay ces dernières années. Sa connaissance du championnat et son travail à la tête du CBBS en font une piste possible, même si aucun élément ne permet à ce stade d'affirmer qu'il figure parmi les candidats étudiés par les dirigeants berruyers.

Reste également à connaître les intentions d'Olivier Lafargue pour la suite de sa carrière. À 50 ans, l'entraîneur s'apprête à conclure sa dixième saison à Bourges, après treize années à Basket Landes. Deux expériences qui auront occupé près d'un quart de siècle de sa carrière et profondément marqué le basketball féminin français.

D'ici là, le technicien dispose encore d'une saison pour tenter d'enrichir son palmarès avec les Tango et terminer son aventure berruyère sur un nouveau titre.