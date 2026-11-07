« On est capable de très bonnes choses » : des sueurs froides mais Laurent Vila débute par un succès avec Orléans
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Une première réussie, non sans quelques sueurs froides. Trois jours après sa nomination à la tête de l’Orléans Loiret Basket, Laurent Vila a lancé son aventure avec l’OLB par un déplacement au Havre. Et le technicien catalan, qui a succédé à Lamine Kébé après avoir notamment vu Pierre Tillay assurer l’intérim, a de suite vu son équipe s’imposer sur le parquet du promu normand (92-95). Même si elle a dû batailler jusqu’au bout...
Le Havre a bien failli renverser la situation
Les Orléanais ont d’abord maîtrisé leur sujet, portés par leur domination au rebond et dans le jeu de transition. Après un premier quart-temps favorable (27-22), l’écart s’est creusé au fil des minutes (55-43 à la pause puis 80-65 à la fin du 3e).
Mais cette première sous les ordres de Laurent Vila aurait pu se transformer en mauvaise surprise. Alors qu’Orléans semblait avoir fait le plus dur, le STB a complètement relancé le suspense dans le dernier acte.
À un peu plus de deux minutes du terme, Ajare Sanni a même ramené les Normands à quatre points (87-91), faisant monter la pression aux Docks Océane. Le Havre était encore à 11 longueurs quelques instants plus tôt (80-91, 36e).
Le Havre 92 - 95 Orléans · ELITE 2 · 06/11/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Le Havre
|Cédric Bah
|17
|9
|2
|Ajare Sanni
|9
|4
|4
|Thibault Desseignet
|12
|1
|4
|Maxime Galin
|13
|5
|2
|Marc Gosselin
|9
|4
|1
|Brano Djukanovic
|2
|1
|1
|Jonah Pierce
|10
|4
|0
|Jalin Anderson
|14
|5
|4
|Yannick Nkombou
|6
|4
|0
|Yllian Sortambosc
|0
|0
|0
|Orléans
|Lionel Kouadio
|8
|5
|0
|Junior Elouma
|0
|0
|0
|Samir Gbetkom
|12
|1
|2
|Jonathan Jeanne
|2
|2
|1
|Siriman Kanouté
|4
|0
|4
|Jean-Baptiste Maille
|8
|2
|8
|Badr Moujib
|20
|10
|0
|Tomislav Gabric
|6
|2
|1
|Arthur Bruyas
|15
|6
|1
|Ludovic Negrobar
|14
|9
|1
|Jordan Shepherd
|6
|0
|1
Le public s'est alors pris à rêver d'une remontée spectaculaire, mais Badr Moujib (20 points et 10 rebonds) et ses coéquipiers ont finalement résisté pour préserver trois petits points d'avance au buzzer (95-92).
Le Havre 92 - 95 Orléans · ELITE 2 2026-2027 · 06/11/2026
Leaders
|Le Havre
|Orléans
|PTS
|Cédric Bah 17
|Badr Moujib 20
|REB
|Cédric Bah 9
|Badr Moujib 10
|PD
|Ajare Sanni 4
|Jean-Baptiste Maille 8
Statistiques d'équipe
|Le Havre
|Orléans
|TIRS
|44,3 %
|52,4 %
|3PTS
|1/19
|6/19
|LF
|21/29
|23/29
|REB
|43
|38
|RO
|21
|11
« Il y a la satisfaction de gagner, quel que soit le scénario finalement »
Au-delà du résultat, Laurent Vila peut donc retenir plusieurs motifs de satisfaction pour sa première sortie. Le nouvel entraîneur a notamment apprécié la manière dont son équipe avait construit son avance avant de tergiverser sur la fin.
« Déjà, il y a la satisfaction de gagner le match, quel que soit le scénario finalement », a-t-il réagi au micro de La République du Centre. « On a construit l‘écart sur le deuxième, troisième quart-temps avec de bons stops défensifs, du jeu de relance, des contre-attaques, une domination au rebond et puis ça s’est complètement inversé. Dès la fin du troisième, ils ont commencé à réagir. Ce sont eux qui ont eu la domination du rebond, défensif pour accélérer le jeu, offensif (21 pour le STB, NDLR) pour avoir des deuxième, troisième, voire quatrième chances avec heureusement beaucoup de loupés à trois points (1/19 des Havrais !). Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on est capables de faire de très bonnes choses en associant l’attaque et la défense pour creuser l’écart. Après, il faut être consistant pendant les quarante minutes ».
Une fin de match qui doit servir d'avertissement aux Orléanais. Mais Laurent Vila repart de Normandie avec une victoire pour sa première officielle avec l’OLB, qui enchaîne un troisième succès consécutif, après Levallois et Quimper, et poursuit sa remontée au classement (5-3), 4e ex-aequo avec Châlons-Reims et Evreux... Son prochain adversaire !
Derniers résultats
|Date
|Match
|16/10/2026
|Hyères-Toulon 64 - 79 Orléans
|20/10/2026
|Orléans 80 - 103 Blois
|23/10/2026
|Levallois 82 - 93 Orléans
|31/10/2026
|Orléans 100 - 71 Quimper
|06/11/2026
|Le Havre 92 - 95 Orléans
Prochains matchs
|Date
|Match
|13/11/2026
|Evreux - Orléans
|17/11/2026
|Orléans - Aix-Maurienne
|20/11/2026
|Orléans - Poitiers
|04/12/2026
|La Rochelle - Orléans
|08/12/2026
|Orléans - Denain