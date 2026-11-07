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« On est capable de très bonnes choses » : des sueurs froides mais Laurent Vila débute par un succès avec Orléans

Pour sa première sur le banc de l’Orléans Loiret Basket, Laurent Vila a connu une soirée riche en émotions. En déplacement au Havre ce vendredi, son équipe a décroché une victoire importante (95-92), au terme d’une rencontre qu'elle semblait avoir en mains. L’OLB enchaîne malgré tout un troisième succès consécutif en ÉLITE 2.
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« On est capable de très bonnes choses » : des sueurs froides mais Laurent Vila débute par un succès avec Orléans
Première victoire de l'ère Laurent Vila à Orléans, sur le parquet du Havre.
Crédit photo : Paage Creation
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Une première réussie, non sans quelques sueurs froides. Trois jours après sa nomination à la tête de l’Orléans Loiret Basket, Laurent Vila a lancé son aventure avec l’OLB par un déplacement au Havre. Et le technicien catalan, qui a succédé à Lamine Kébé après avoir notamment vu Pierre Tillay assurer l’intérim, a de suite vu son équipe s’imposer sur le parquet du promu normand (92-95). Même si elle a dû batailler jusqu’au bout...

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Le Havre a bien failli renverser la situation

Les Orléanais ont d’abord maîtrisé leur sujet, portés par leur domination au rebond et dans le jeu de transition. Après un premier quart-temps favorable (27-22), l’écart s’est creusé au fil des minutes (55-43 à la pause puis 80-65 à la fin du 3e).


Mais cette première sous les ordres de Laurent Vila aurait pu se transformer en mauvaise surprise. Alors qu’Orléans semblait avoir fait le plus dur, le STB a complètement relancé le suspense dans le dernier acte. 

À un peu plus de deux minutes du terme, Ajare Sanni a même ramené les Normands à quatre points (87-91), faisant monter la pression aux Docks Océane. Le Havre était encore à 11 longueurs quelques instants plus tôt (80-91, 36e). 

Le Havre 92 - 95 Orléans · ELITE 2 · 06/11/2026

MatchPTSREBPD
Le HavreCédric Bah1792
Ajare Sanni944
Thibault Desseignet1214
Maxime Galin1352
Marc Gosselin941
Brano Djukanovic211
Jonah Pierce1040
Jalin Anderson1454
Yannick Nkombou640
Yllian Sortambosc000
OrléansLionel Kouadio850
Junior Elouma000
Samir Gbetkom1212
Jonathan Jeanne221
Siriman Kanouté404
Jean-Baptiste Maille828
Badr Moujib20100
Tomislav Gabric621
Arthur Bruyas1561
Ludovic Negrobar1491
Jordan Shepherd601

Le public s'est alors pris à rêver d'une remontée spectaculaire, mais Badr Moujib (20 points et 10 rebonds) et ses coéquipiers ont finalement résisté pour préserver trois petits points d'avance au buzzer (95-92).

Le Havre 92 - 95 Orléans · ELITE 2 2026-2027 · 06/11/2026

Leaders

Le HavreOrléans
PTSCédric Bah 17Badr Moujib 20
REBCédric Bah 9Badr Moujib 10
PDAjare Sanni 4Jean-Baptiste Maille 8

Statistiques d'équipe

Le HavreOrléans
TIRS44,3 %52,4 %
3PTS1/196/19
LF21/2923/29
REB4338
RO2111

« Il y a la satisfaction de gagner, quel que soit le scénario finalement »

Au-delà du résultat, Laurent Vila peut donc retenir plusieurs motifs de satisfaction pour sa première sortie. Le nouvel entraîneur a notamment apprécié la manière dont son équipe avait construit son avance avant de tergiverser sur la fin.

« Déjà, il y a la satisfaction de gagner le match, quel que soit le scénario finalement », a-t-il réagi au micro de La République du Centre. « On a construit l‘écart sur le deuxième, troisième quart-temps avec de bons stops défensifs, du jeu de relance, des contre-attaques, une domination au rebond et puis ça s’est complètement inversé. Dès la fin du troisième, ils ont commencé à réagir. Ce sont eux qui ont eu la domination du rebond, défensif pour accélérer le jeu, offensif (21 pour le STB, NDLR) pour avoir des deuxième, troisième, voire quatrième chances avec heureusement beaucoup de loupés à trois points (1/19 des Havrais !). Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on est capables de faire de très bonnes choses en associant l’attaque et la défense pour creuser l’écart. Après, il faut être consistant pendant les quarante minutes ».

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Une fin de match qui doit servir d'avertissement aux Orléanais. Mais Laurent Vila repart de Normandie avec une victoire pour sa première officielle avec l’OLB, qui enchaîne un troisième succès consécutif, après Levallois et Quimper, et poursuit sa remontée au classement (5-3), 4e ex-aequo avec Châlons-Reims et Evreux... Son prochain adversaire !

Orléans

Derniers résultats

DateMatch
16/10/2026Hyères-Toulon 64 - 79 Orléans
20/10/2026Orléans 80 - 103 Blois
23/10/2026Levallois 82 - 93 Orléans
31/10/2026Orléans 100 - 71 Quimper
06/11/2026Le Havre 92 - 95 Orléans

Prochains matchs

DateMatch
13/11/2026Evreux - Orléans
17/11/2026Orléans - Aix-Maurienne
20/11/2026Orléans - Poitiers
04/12/2026La Rochelle - Orléans
08/12/2026Orléans - Denain

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Clément Carton
Clément Carton est un journaliste spécialisé dans le basketball depuis 2020. A l'adolescence, son affection pour la NBA s’est reportée vers l’EuroLeague. Amoureux des équipes de France, le Tararien a couvert plusieurs championnats d’Europe et les Jeux olympiques de Paris. Aujourd’hui, il a pour mission de défendre cœur et âme le basket français, masculin comme féminin, professionnel et amateur.

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