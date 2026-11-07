Une première réussie, non sans quelques sueurs froides. Trois jours après sa nomination à la tête de l’Orléans Loiret Basket, Laurent Vila a lancé son aventure avec l’OLB par un déplacement au Havre. Et le technicien catalan, qui a succédé à Lamine Kébé après avoir notamment vu Pierre Tillay assurer l’intérim, a de suite vu son équipe s’imposer sur le parquet du promu normand (92-95). Même si elle a dû batailler jusqu’au bout...

Le Havre a bien failli renverser la situation

Les Orléanais ont d’abord maîtrisé leur sujet, portés par leur domination au rebond et dans le jeu de transition. Après un premier quart-temps favorable (27-22), l’écart s’est creusé au fil des minutes (55-43 à la pause puis 80-65 à la fin du 3e).

Mais cette première sous les ordres de Laurent Vila aurait pu se transformer en mauvaise surprise. Alors qu’Orléans semblait avoir fait le plus dur, le STB a complètement relancé le suspense dans le dernier acte.

À un peu plus de deux minutes du terme, Ajare Sanni a même ramené les Normands à quatre points (87-91), faisant monter la pression aux Docks Océane. Le Havre était encore à 11 longueurs quelques instants plus tôt (80-91, 36e).

Le Havre 92 - 95 Orléans · ELITE 2 · 06/11/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Le Havre Cédric Bah 17 9 2 Ajare Sanni 9 4 4 Thibault Desseignet 12 1 4 Maxime Galin 13 5 2 Marc Gosselin 9 4 1 Brano Djukanovic 2 1 1 Jonah Pierce 10 4 0 Jalin Anderson 14 5 4 Yannick Nkombou 6 4 0 Yllian Sortambosc 0 0 0 Orléans Lionel Kouadio 8 5 0 Junior Elouma 0 0 0 Samir Gbetkom 12 1 2 Jonathan Jeanne 2 2 1 Siriman Kanouté 4 0 4 Jean-Baptiste Maille 8 2 8 Badr Moujib 20 10 0 Tomislav Gabric 6 2 1 Arthur Bruyas 15 6 1 Ludovic Negrobar 14 9 1 Jordan Shepherd 6 0 1

Le public s'est alors pris à rêver d'une remontée spectaculaire, mais Badr Moujib (20 points et 10 rebonds) et ses coéquipiers ont finalement résisté pour préserver trois petits points d'avance au buzzer (95-92).

« Il y a la satisfaction de gagner, quel que soit le scénario finalement »

Au-delà du résultat, Laurent Vila peut donc retenir plusieurs motifs de satisfaction pour sa première sortie. Le nouvel entraîneur a notamment apprécié la manière dont son équipe avait construit son avance avant de tergiverser sur la fin.

« Déjà, il y a la satisfaction de gagner le match, quel que soit le scénario finalement », a-t-il réagi au micro de La République du Centre. « On a construit l‘écart sur le deuxième, troisième quart-temps avec de bons stops défensifs, du jeu de relance, des contre-attaques, une domination au rebond et puis ça s’est complètement inversé. Dès la fin du troisième, ils ont commencé à réagir. Ce sont eux qui ont eu la domination du rebond, défensif pour accélérer le jeu, offensif (21 pour le STB, NDLR) pour avoir des deuxième, troisième, voire quatrième chances avec heureusement beaucoup de loupés à trois points (1/19 des Havrais !). Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on est capables de faire de très bonnes choses en associant l’attaque et la défense pour creuser l’écart. Après, il faut être consistant pendant les quarante minutes ».

Une fin de match qui doit servir d'avertissement aux Orléanais. Mais Laurent Vila repart de Normandie avec une victoire pour sa première officielle avec l’OLB, qui enchaîne un troisième succès consécutif, après Levallois et Quimper, et poursuit sa remontée au classement (5-3), 4e ex-aequo avec Châlons-Reims et Evreux... Son prochain adversaire !