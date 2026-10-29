« On est meilleurs de 15 à 20 points avec lui » : Cooper Flagg sous le charme de Zaccharie Risacher

Les Dallas Mavericks ont fait tomber le champion NBA 2025 ! Après quatre victoires consécutives pour commencer la saison, Oklahoma City a subi sa première défaite mercredi 28 octobre sur le parquet de Dallas (120-96). Et Zaccharie Risacher a joué un rôle important dans ce succès, au point de recevoir un véritable hommage de Cooper Flagg, la nouvelle tête d'affiche des Mavericks.

Sorti du banc, l'ailier français a livré une prestation particulièrement efficace : 13 points à 5/6 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre en 29 minutes. Au-delà de ses statistiques, c'est son activité défensive qui a retenu l'attention, notamment lors d'une deuxième mi-temps où il a réussi une interception et un contre sur Shai Gilgeous-Alexander.

Cooper Flagg : « On est meilleurs de 15 à 20 points avec lui »

Auteur de 26 points à 10/23 aux tirs, 5 rebonds et 8 passes décisives, Cooper Flagg a été l'un des grands artisans de la victoire texane. Mais au moment de revenir sur la rencontre devant les journalistes, le jeune Américain a tenu à mettre en avant son coéquipier français.

« Il nous apporte énormément. Tout commence par sa capacité à se battre sur le terrain. Je pense qu'il a encore une énorme marge de progression, notamment offensivement, dans sa capacité à mettre des tirs. Il est extrêmement polyvalent. Je trouve qu'il a été excellent pour nous. »

Flagg est ensuite allé encore plus loin dans son éloge, estimant que l'influence de Risacher dépasse très largement sa production statistique.

« Il influence le match de tellement de façons différentes, et c'est quelque chose que je lui répète souvent. Je pense qu'on est meilleurs de 15 à 20 points avec lui, simplement grâce à toutes les petites choses qu'il fait. Les tirs finiront par rentrer, tout ça, je m'en fiche presque. Mais quand il entre sur le terrain et qu'il se bat au plus haut niveau, comme il sait le faire, il nous rend tellement meilleurs grâce à sa polyvalence partout sur le terrain. »

Des propos particulièrement valorisants pour le numéro 1 de la Draft NBA 2024, dont l'apport ne se résume pas à son adresse extérieure.

Zaccharie Risacher trouve sa place à Dallas

Arrivé durant l'intersaison dans le cadre d'un échange à trois équipes impliquant Atlanta, Dallas et Oklahoma City, Zaccharie Risacher découvre un nouvel environnement après ses deux premières saisons NBA chez les Hawks.

Son utilisation comme leader du second unit semble lui permettre de mettre en valeur plusieurs facettes de son jeu. Face au Thunder, il a notamment pesé sur la rencontre par son activité défensive, sa présence au rebond et son efficacité offensive.

Depuis le début de saison, le Français tourne à 9 points à 37,8% de réussite aux tirs (dont 25,0% à 3-points, sur 4,0 tentatives par match), 6,2 rebonds, 1,4 passe décisive, 2 interceptions et 1,8 contre en 30 minutes par rencontre. Des statistiques qui témoignent de son investissement dans différents secteurs du jeu, même lorsque son adresse n'est pas au rendez-vous.

« Il a été extrêmement important pour nous jusqu'à présent. On va avoir besoin qu'il continue à progresser et à jouer avec la même intensité », a conclu Cooper Flagg, dans des propos rapportés par le journaliste Noah Weber.

Cooper Flagg on Zaccharie Risacher:



“He’s brought a lot. Goes back to that competing. I think he has a long way to go, and he has so much growth that he can show offensively with shot-making and he’s super versatile…Impacting the game in so many different ways, and that’s what… pic.twitter.com/MErOGKKDwW — Noah Weber (@noahweber00) 29 octobre 2026

Une option contractuelle levée et une victoire de référence

Cette prestation intervient alors que les Mavericks viennent de lever l'option portant sur la quatrième année du contrat rookie de Zaccharie Risacher (voir encadré).

Sur le plan collectif, les Texans ont également réalisé une belle opération en infligeant au Thunder sa première défaite de la saison. Malgré plusieurs blessures, Oklahoma City avait remporté ses quatre premières rencontres avant de céder largement à l'American Airlines Center.

Avec cette victoire, Dallas présente désormais un bilan de trois succès pour deux défaites. Les Mavericks accueilleront Houston ce vendredi, avec l'objectif de confirmer cette performance.

Pour Zaccharie Risacher, les encouragements de Cooper Flagg constituent surtout une belle reconnaissance de son travail étant donné son statut de franchise player.