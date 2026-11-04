"On ne peut pas faire un All-Star Game pour gagner" : les Metropolitans en difficulté, Poitiers impressionne, Mahop se montre

Il y a deux semaines, alors que Levallois pointait à trois victoires en quatre matchs, Sacha Giffa appelait à la prudence, clamant que le classement ne voulait rien dire à ce moment-là de la saison.

Or, il faut toujours écouter les gens qui ont de l'expérience puisque les Metropolitans ont bien dégringolé depuis. Deuxième du classement à l'époque, l'équipe francilienne est désormais 16e, lestée de quatre défaites de rang.

Giffa en quête de "réponses"

Après Aix-Maurienne (78-85), Orléans (82-93) et Champagne Basket (89-95), les Métros ont chuté à domicile contre Poitiers (83-101) mardi en match avancé de la 12e journée d'ÉLITE 2.

Après une excellente première mi-temps (39-38), certes encore dans le coup à la 27e minute (51-53), Levallois a complètement craqué en deuxième période.

"On n'arrive pas à sortir un vrai troisième quart-temps, je ne comprends pas", souffle Sacha Giffa. "Jusqu'à la mi-temps, on était très bien. On ne peut pas faire un All-Star Game pour gagner, on doit retourner sur nos bases. J'essaye de trouver des réponses. Poitiers nous a montré ce que c'était le haut niveau, un peu plus de discipline."

Dans un premier gros creux cette saison, les Métros joueront un match à haute pression vendredi à domicile contre Fos-Provence, l'un des autres promus.

63 points marqués en deuxième mi-temps pour Poitiers !

À l'extrême inverse du classement, Poitiers peut sourire. Battu lors de ses deux premières sorties de la saison, le PB86 a validé sa sixième victoire de rang.

"Ça a été une victoire longue à se dessiner", analyse le coach Andy Thornton-Jones. "On connait la qualité de cette équipe de Levallois, ce n'est pas facile de les ralentir. Mais la grosse différence, c'est qu'on a su trouver un rythme en deuxième mi-temps avec 63 points marqués. La victoire vient de cela."

Si Imanol Prot (20 points à 7/10), vainqueur du concours à 3-points du Young Star Game au printemps dans cette même salle, a confirmé qu'il appréciait décidément Marcel-Cerdan, Keaston Willis a été le meilleur pictavien avec 23 points à 9/15, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions.

Mahop, l'acte de naissance en LNB ?

Le PB86 pourra également se satisfaire du meilleur match en pro de Matthys Mahop, du haut de ses 18 ans. Alors qu'il tournait à 5 points de moyenne jusque-là, le transfuge du Pôle France s'est offert son meilleur match en pro avec 17 unités à 3/7, 3 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Et un vrai sang-froid pour maximiser son agressivité : 10/10 aux lancers-francs !

De quoi laisser augurer de belles promesses malgré la reconstruction inévitable suite à la finale de la saison dernière. "Le groupe avance, a un bon état d'esprit. Ils ont envie, ils sont ensemble" apprécie Andy Thornton-Jones.