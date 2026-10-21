Opening night ratée pour les Spurs de Victor Wembanyama, qui termine à... 1/13 aux tirs

La dernière fois que ces deux équipes s’étaient quittées, c’était lors d’un Match 7 complètement fou remporté par les Spurs à Oklahoma City. Cinq mois plus tard, les deux équipes en tête de la conférence Ouest à l’issue de la saison 2025/26 se retrouvaient avec une envie d’en découdre. La NBA, qui sait comment vendre son produit, avait prévu de longue date cette affiche pour officiellement lancer cette saison 2026/27.

Et contrairement à 8 des 12 confrontations entre Spurs et Thunder la saison dernière, cette fois ce sont bien les champions 2025 qui en sont sortis vainqueurs. Après avoir mené tout le match et géré le money-time d’une main de maître, OKC a climatisé le Frost Bank Center en s’imposant 104-116 loin de ses terres.

Aday Mara blocks Wemby and gets the bucket on the other end. This kid is legit. pic.twitter.com/TKZ9mhHE28 — Legion Hoops (@LegionHoops) 21 octobre 2026

En ce qui concerne Victor Wembanyama, alors qu’il restait sur une finale de conférence à plus de 27 points et 11 rebonds de moyenne contre cette équipe, il est passé à côté de son match d’ouverture ce mardi. La statistique qui fait mal est la suivante : 1/13 aux tirs.

Même s’il a pris 13 rebonds, délivré 3 passes décisives et contré 6 tirs, le Français n’était pas du tout dans le rythme. Ce qui n’est pas anormal pour un premier match d’une saison. Le DPOY en titre est d’ailleurs rentré aux vestiaires à peine 5 secondes après le coup de sifflet final, sans saluer qui que ce soit, comme lors de la défaite en finale NBA face aux Knicks.

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