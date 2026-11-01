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Orléans enchaîne en attendant son nouvel entraîneur, Blois se reprend contre Vichy en clôture de la 7e journée

ELITE 2 - Un bilan positif pour les clubs du Centre-Val de Loire, en clôture de la 7e journée. Orléans confirme sa dynamique sous intérim face à des Béliers en forme, tandis que l'ADA Blois a retrouvé le sourire au Jeu de Paume. On fait le point !
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Orléans enchaîne en attendant son nouvel entraîneur, Blois se reprend contre Vichy en clôture de la 7e journée
Loïs Grasshoff a de nouveau été décisif pour l'ADA Blois
Crédit photo : Tuan Nguyen
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Les deux acteurs du Centrico sont à la fête ce samedi 31 octobre ! D'un côté le vaincu d'il y a dix jours, Orléans, qui enchaîne un deuxième succès en autant de matchs depuis son revers face à Blois.

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Un OLB qui joue toujours sous les ordres de son coach intérimaire Pierre Tillay, invaincu depuis le départ de Lamine Kébé. Et quelle victoire, large, face à l'une des équipes les plus en forme du moment en ELITE 2 : Quimper.

Au Jeu de Paume, Blois s'est pour sa part redressé après son revers du week-end passé sur son parquet. L'ADA repart de l'avant en faisant tomber la JA Vichy au retour des vestiaires. Et cela sans le serial scoreur de la division, David Coit. On fait le point !

Orléans stoppe la série des Béliers

Soirée haute en couleurs au CO'Met. Face à des Quimpérois restant sur quatre victoires consécutives, les Orléanais avaient encaissé un 0-9 d'entrée, sous les estocades de Jay Heath (18 points) et Nathan Cayo (20 points).

Orléans 100 - 71 Quimper · ELITE 2 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

OrléansQuimper
PTSSiriman Kanouté 22Nathan Cayo 20
REBJonathan Jeanne 6Damien Bouquet 6
PDJean-Baptiste Maille 6Anthony Da Silva 6

Statistiques d'équipe

OrléansQuimper
TIRS50 %45,3 %
3PTS16/428/24
LF18/1915/27
REB3631
RO1311

Dominé, l'OLB a à son tour réalisé une série, après que Tomislav Gabric l'a laissé dans le match à coups de 3-points. Les locaux ont ainsi réalisé un 14-0, pour virer en tête à la pause (42-41, 20').

Au retour des vestiaires, Orléans a appuyé plus fort, sous l'impulsion de Siriman Kanouté en sortie de banc. Le meneur signe 11 points consécutifs, et termine meilleur marqueur du match avec 22 points en seulement 19 minutes.

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Le score final est large (100-71), les esprits plus libérés, et le sourire doublement retrouvé avec le retour de Lionel Kouadio. De bonnes dispositions pour ouvrir le prochain chapitre de l'OLB, dont le nom du prochain coach bruisse sans être officialisé.

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Sans David Coit, Blois reprend possession de sa ruche face à Vichy

Piqués au vif après avoir abandonné leur invincibilité au Jeu de Paume face à Antibes la semaine passée (92-97), les Blésois ont impérativement réagi. Et pourtant, l'actuel meilleur marqueur de la division, David Coit, manquait à l'appel ! Touché au mollet, le meneur américain à dû renoncer à prendre part à la rencontre en dernière minutes.

Blois 93 - 75 Vichy · ELITE 2 2026-2027 · 31/10/2026

Leaders

BloisVichy
PTSTidjan Keita 15Illan Piétrus 17
REBArthur Bouba 6Ray’Sean Taylor 7
PDLucas Demahis-Ballou 6Théo Pichard 3

Statistiques d'équipe

BloisVichy
TIRS58,3 %42,9 %
3PTS5/169/26
LF18/2612/16
REB3136
RO1420

En son absence, les joueurs de David Morabito ont balbutié face à des Vichyssois accrocheurs, à l'instar d'Illan Piétrus. C'est au cœur du troisième quart-temps que Blois a hausse le ton. Portée par Loïs Grasshoff (11 points, 5 rebonds) ou encore la présence intérieure de Tidjan Keita (15 points à 5/6 aux tirs), Blois a progressivement fait craquer la JAV.

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Un club thermal limité à seulement 13 points dans le dernier quart-temps, trop peu pour espérer faire déjouer l'ADA. Blois s'impose nettement 93 à 75, une quatrième victoire en sept journées qui permet aux Blésois de se replacer dans le positif, dans le haut du classement.

ELITE 2 - Journée 7
30/10/2026
EVR Evreux
74 101
STB Le Havre
CHA Champagne Basket
95 89
LEV Levallois
DEN Denain
96 72
NAN Nantes
ROU Rouen
90 105
HTV Hyères-Toulon
ANT Antibes
102 77
CAE Caen
FOS Fos Provence
74 63
SCA SCABB
ASA Alliance Sport Alsace
93 70
AIX Aix-Maurienne
POI Poitiers
89 85
ROC La Rochelle
31/10/2026
BLO Blois
93 75
VIC Vichy
ORL Orléans
100 71
QUI Quimper

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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