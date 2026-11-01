Les deux acteurs du Centrico sont à la fête ce samedi 31 octobre ! D'un côté le vaincu d'il y a dix jours, Orléans, qui enchaîne un deuxième succès en autant de matchs depuis son revers face à Blois.

Un OLB qui joue toujours sous les ordres de son coach intérimaire Pierre Tillay, invaincu depuis le départ de Lamine Kébé. Et quelle victoire, large, face à l'une des équipes les plus en forme du moment en ELITE 2 : Quimper.

Au Jeu de Paume, Blois s'est pour sa part redressé après son revers du week-end passé sur son parquet. L'ADA repart de l'avant en faisant tomber la JA Vichy au retour des vestiaires. Et cela sans le serial scoreur de la division, David Coit. On fait le point !

Orléans stoppe la série des Béliers

Soirée haute en couleurs au CO'Met. Face à des Quimpérois restant sur quatre victoires consécutives, les Orléanais avaient encaissé un 0-9 d'entrée, sous les estocades de Jay Heath (18 points) et Nathan Cayo (20 points).

Dominé, l'OLB a à son tour réalisé une série, après que Tomislav Gabric l'a laissé dans le match à coups de 3-points. Les locaux ont ainsi réalisé un 14-0, pour virer en tête à la pause (42-41, 20').

Au retour des vestiaires, Orléans a appuyé plus fort, sous l'impulsion de Siriman Kanouté en sortie de banc. Le meneur signe 11 points consécutifs, et termine meilleur marqueur du match avec 22 points en seulement 19 minutes.

Le score final est large (100-71), les esprits plus libérés, et le sourire doublement retrouvé avec le retour de Lionel Kouadio. De bonnes dispositions pour ouvrir le prochain chapitre de l'OLB, dont le nom du prochain coach bruisse sans être officialisé.

Sans David Coit, Blois reprend possession de sa ruche face à Vichy

Piqués au vif après avoir abandonné leur invincibilité au Jeu de Paume face à Antibes la semaine passée (92-97), les Blésois ont impérativement réagi. Et pourtant, l'actuel meilleur marqueur de la division, David Coit, manquait à l'appel ! Touché au mollet, le meneur américain à dû renoncer à prendre part à la rencontre en dernière minutes.

En son absence, les joueurs de David Morabito ont balbutié face à des Vichyssois accrocheurs, à l'instar d'Illan Piétrus. C'est au cœur du troisième quart-temps que Blois a hausse le ton. Portée par Loïs Grasshoff (11 points, 5 rebonds) ou encore la présence intérieure de Tidjan Keita (15 points à 5/6 aux tirs), Blois a progressivement fait craquer la JAV.

Un club thermal limité à seulement 13 points dans le dernier quart-temps, trop peu pour espérer faire déjouer l'ADA. Blois s'impose nettement 93 à 75, une quatrième victoire en sept journées qui permet aux Blésois de se replacer dans le positif, dans le haut du classement.