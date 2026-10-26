L'Orléans Loiret Basket ne veut pas se précipiter dans le choix de son nouvel entraîneur. Quatre jours après avoir écarté Lamine Kébé, jeudi 22 octobre, la direction du club du Loiret étudie plusieurs CV et rencontre des techniciens susceptibles de reprendre l'équipe. Selon nos informations, trois noms circulent notamment : Laurent Vila, Ali Bouziane et Jean-Christophe Prat. En attendant, Pierre Tillay a parfaitement lancé son intérim avec une victoire sur le parquet de Levallois (93-82), vendredi 23 octobre.

Pierre Tillay réussit ses débuts, Orléans se donne le temps de choisir

Nommé entraîneur par intérim jeudi dernier, Pierre Tillay a obtenu une première victoire importante à Levallois. Menés 53-47 à la pause, les Orléanais ont renversé la rencontre au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 25 à 10 avant de s'imposer 93-82.

Un résultat qui permet à l'OLB de retrouver un bilan équilibré (trois victoires et trois défaites) après six journées d'ELITE 2, quelques jours seulement après la lourde défaite à domicile contre Blois (80-103) qui avait précipité la mise à l'écart de Lamine Kébé.

Cette victoire offre surtout un peu de répit à la direction sportive. Plutôt que de se précipiter sur un successeur, les dirigeants prennent le temps d'examiner les différentes candidatures et de rencontrer des entraîneurs. Pierre Tillay, ancien adjoint de Lamine Kébé, poursuit donc sa mission à la tête de l'équipe en attendant une décision.

Levallois 82 - 93 Orléans · ELITE 2 · 23/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Levallois Maxence Dadiet 0 2 2 Tom Digbeu 8 4 0 Kezza Giffa 18 2 4 Kane Milling 11 6 4 Giovan Oniangue 11 4 1 Clifton Moore 15 5 2 Solly Stansbury 0 0 0 Jayson Tchicamboud 2 6 5 Kevin Thalien 0 2 1 Craig Adzeh 7 1 1 Lionel Colson 10 4 0 Hugo Kamdem 0 2 0 Orléans Jonathan Jeanne 20 11 2 Siriman Kanouté 11 3 5 Jean-Baptiste Maille 4 4 9 Badr Moujib 2 2 0 Ludovic Negrobar 7 5 1 Jordan Shepherd 14 3 2 Maxence Millet 0 0 0 Tomislav Gabric 14 2 1 Arthur Bruyas 6 2 1 Junior Elouma 0 0 0 Samir Gbetkom 15 0 2

Laurent Vila et Ali Bouziane parmi les pistes étudiées

Comme annoncé jeudi dernier, Laurent Vila fait partie des candidats envisagés pour reprendre le banc orléanais. L'ancien entraîneur de Cholet Basket et de la SIG Strasbourg, longtemps passé par l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, possède une solide expérience de la Betclic ELITE. Il occupe également un poste d'assistant de Frédéric Fauthoux en équipe de France masculine.

Un autre nom figure dans les réflexions orléanaises : Ali Bouziane. L'ancien joueur professionnel, passé sur les bancs de l'ELITE 2 (Angers, Denain) et par la sélection algérienne, représente une autre possibilité pour la succession de Lamine Kébé.

À ce stade, aucun accord n'est annoncé avec l'un de ces techniciens. Orléans poursuit ses discussions pour identifier le profil le plus adapté à son projet sportif et à son ambition de retrouver la Betclic ELITE.

Et si Jean-Christophe Prat revenait à Orléans ?

Une troisième piste mérite également l'attention : celle de Jean-Christophe Prat. Le nom du technicien parisien, actuellement dans une situation compliquée au BCM Gravelines-Dunkerque mais toujours sous contrat avec le club nordiste, est de nouveau évoqué à Orléans.

Ce ne serait pas une découverte pour lui. Jean-Christophe Prat a longtemps travaillé à l'OLB en tant qu'entraîneur adjoint de Philippe Hervé, aujourd'hui directeur sportif du Caen BC. Il avait notamment participé à la période durant laquelle le club orléanais s'était installé parmi les équipes compétitives du championnat de France.

Depuis, il a poursuivi sa carrière comme entraîneur principal à Denain, au Paris Basketball, puis à Gravelines-Dunkerque, après un passage dans le staff de l'ASVEL.

La piste comporte toutefois une difficulté importante : Jean-Christophe Prat reste contractuellement lié au BCM jusqu'en 2027. Son éventuelle arrivée nécessiterait donc de régler préalablement sa situation avec Gravelines-Dunkerque.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que son nom circule dans le Loiret. En mai dernier, la possibilité d'un retour avait déjà été évoquée, avant que le directeur sportif Philippe Pezet ne démente formellement tout contact et ne confirme Lamine Kébé dans ses fonctions pour la saison 2026-2027.

Cinq mois plus tard, la situation a changé : Kébé a été écarté et l'OLB cherche un nouvel entraîneur.

Un choix important pour les ambitions de l'OLB

Avec un budget de 7,31 millions d'euros, le plus important de l'histoire de l'ELITE 2, Orléans affiche des moyens considérables pour retrouver la première division. Les investisseurs américains arrivés au capital du club ont également renforcé les attentes autour du projet.

Après deux saisons conclues sans accession en Betclic ELITE sous Lamine Kébé, malgré deux Leaders Cup Pro B remportées, les dirigeants doivent désormais choisir l'entraîneur capable de conduire l'équipe vers la montée.

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 31 octobre, avec la réception de Quimper au CO'Met. Reste à savoir si Pierre Tillay sera toujours sur le banc à cette occasion ou si la direction aura trouvé son nouvel entraîneur d'ici là.