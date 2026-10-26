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Orléans prend son temps pour choisir son nouvel entraîneur : trois noms circulent, dont un ancien de la maison

ELITE 2 - Quatre jours après avoir écarté Lamine Kébé, l'Orléans Loiret Basket poursuit ses recherches pour lui trouver un successeur. Malgré la victoire obtenue vendredi à Levallois (93-82) sous les ordres de Pierre Tillay, la direction étudie plusieurs candidatures. Laurent Vila, Ali Bouziane et Jean-Christophe Prat font partie des noms évoqués.
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Résumé
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Orléans prend son temps pour choisir son nouvel entraîneur : trois noms circulent, dont un ancien de la maison
Le coach Jean-Christophe Prat lors de Gravelines - Le Mans, le 26 septembre 2026
Crédit photo : Julie Dumélié
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L'Orléans Loiret Basket ne veut pas se précipiter dans le choix de son nouvel entraîneur. Quatre jours après avoir écarté Lamine Kébé, jeudi 22 octobre, la direction du club du Loiret étudie plusieurs CV et rencontre des techniciens susceptibles de reprendre l'équipe. Selon nos informations, trois noms circulent notamment : Laurent Vila, Ali Bouziane et Jean-Christophe Prat. En attendant, Pierre Tillay a parfaitement lancé son intérim avec une victoire sur le parquet de Levallois (93-82), vendredi 23 octobre.

Pierre Tillay réussit ses débuts, Orléans se donne le temps de choisir

Nommé entraîneur par intérim jeudi dernier, Pierre Tillay a obtenu une première victoire importante à Levallois. Menés 53-47 à la pause, les Orléanais ont renversé la rencontre au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 25 à 10 avant de s'imposer 93-82.

Levallois 82 - 93 Orléans · ELITE 2 2026-2027 · 23/10/2026

Leaders

LevalloisOrléans
PTSKezza Giffa 18Jonathan Jeanne 20
REBKane Milling 6Jonathan Jeanne 11
PDJayson Tchicamboud 5Jean-Baptiste Maille 9

Statistiques d'équipe

LevalloisOrléans
TIRS40,3 %53,8 %
3PTS6/239/27
LF14/2214/16
REB4537
RO218

Un résultat qui permet à l'OLB de retrouver un bilan équilibré (trois victoires et trois défaites) après six journées d'ELITE 2, quelques jours seulement après la lourde défaite à domicile contre Blois (80-103) qui avait précipité la mise à l'écart de Lamine Kébé.

Cette victoire offre surtout un peu de répit à la direction sportive. Plutôt que de se précipiter sur un successeur, les dirigeants prennent le temps d'examiner les différentes candidatures et de rencontrer des entraîneurs. Pierre Tillay, ancien adjoint de Lamine Kébé, poursuit donc sa mission à la tête de l'équipe en attendant une décision.

Levallois 82 - 93 Orléans · ELITE 2 · 23/10/2026

MatchPTSREBPD
LevalloisMaxence Dadiet022
Tom Digbeu840
Kezza Giffa1824
Kane Milling1164
Giovan Oniangue1141
Clifton Moore1552
Solly Stansbury000
Jayson Tchicamboud265
Kevin Thalien021
Craig Adzeh711
Lionel Colson1040
Hugo Kamdem020
OrléansJonathan Jeanne20112
Siriman Kanouté1135
Jean-Baptiste Maille449
Badr Moujib220
Ludovic Negrobar751
Jordan Shepherd1432
Maxence Millet000
Tomislav Gabric1421
Arthur Bruyas621
Junior Elouma000
Samir Gbetkom1502

Laurent Vila et Ali Bouziane parmi les pistes étudiées

Comme annoncé jeudi dernier, Laurent Vila fait partie des candidats envisagés pour reprendre le banc orléanais. L'ancien entraîneur de Cholet Basket et de la SIG Strasbourg, longtemps passé par l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, possède une solide expérience de la Betclic ELITE. Il occupe également un poste d'assistant de Frédéric Fauthoux en équipe de France masculine.

Un autre nom figure dans les réflexions orléanaises : Ali Bouziane. L'ancien joueur professionnel, passé sur les bancs de l'ELITE 2 (Angers, Denain) et par la sélection algérienne, représente une autre possibilité pour la succession de Lamine Kébé.

À ce stade, aucun accord n'est annoncé avec l'un de ces techniciens. Orléans poursuit ses discussions pour identifier le profil le plus adapté à son projet sportif et à son ambition de retrouver la Betclic ELITE.

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Et si Jean-Christophe Prat revenait à Orléans ?

Une troisième piste mérite également l'attention : celle de Jean-Christophe Prat. Le nom du technicien parisien, actuellement dans une situation compliquée au BCM Gravelines-Dunkerque mais toujours sous contrat avec le club nordiste, est de nouveau évoqué à Orléans.

Ce ne serait pas une découverte pour lui. Jean-Christophe Prat a longtemps travaillé à l'OLB en tant qu'entraîneur adjoint de Philippe Hervé, aujourd'hui directeur sportif du Caen BC. Il avait notamment participé à la période durant laquelle le club orléanais s'était installé parmi les équipes compétitives du championnat de France.

Depuis, il a poursuivi sa carrière comme entraîneur principal à Denain, au Paris Basketball, puis à Gravelines-Dunkerque, après un passage dans le staff de l'ASVEL.

La piste comporte toutefois une difficulté importante : Jean-Christophe Prat reste contractuellement lié au BCM jusqu'en 2027. Son éventuelle arrivée nécessiterait donc de régler préalablement sa situation avec Gravelines-Dunkerque.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que son nom circule dans le Loiret. En mai dernier, la possibilité d'un retour avait déjà été évoquée, avant que le directeur sportif Philippe Pezet ne démente formellement tout contact et ne confirme Lamine Kébé dans ses fonctions pour la saison 2026-2027.

Cinq mois plus tard, la situation a changé : Kébé a été écarté et l'OLB cherche un nouvel entraîneur.

Orléans

Derniers résultats

DateMatch
23/10/2026Levallois 82 - 93 Orléans

Prochains matchs

DateMatch
31/10/2026Orléans - Quimper
06/11/2026Le Havre - Orléans
13/11/2026Evreux - Orléans
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Un choix important pour les ambitions de l'OLB

Avec un budget de 7,31 millions d'euros, le plus important de l'histoire de l'ELITE 2, Orléans affiche des moyens considérables pour retrouver la première division. Les investisseurs américains arrivés au capital du club ont également renforcé les attentes autour du projet.

Après deux saisons conclues sans accession en Betclic ELITE sous Lamine Kébé, malgré deux Leaders Cup Pro B remportées, les dirigeants doivent désormais choisir l'entraîneur capable de conduire l'équipe vers la montée.

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 31 octobre, avec la réception de Quimper au CO'Met. Reste à savoir si Pierre Tillay sera toujours sur le banc à cette occasion ou si la direction aura trouvé son nouvel entraîneur d'ici là.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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