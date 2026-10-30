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Orléans tout proche d'annoncer son nouvel entraîneur : accord trouvé avec un assistant de l'équipe de France !

ELITE 2 - Une semaine après l'éviction de Lamine Kébé, Orléans touche au but dans la quête de son futur technicien. Selon les infos de nos confrères d'ICI Orléans, que nous pouvons confirmer, un accord a été trouvé avec Laurent Vila, assistant de Frédéric Fauthoux chez les Bleus et libre de tout contrat en club depuis un an et demi.
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Orléans tout proche d'annoncer son nouvel entraîneur : accord trouvé avec un assistant de l'équipe de France !
Laurent Vila devrait bien être le prochain entraîneur d'Orléans
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Le dénouement est proche dans le Loiret. Huit jours après s'être séparé de l'entraîneur Lamine Kébé à la suite d'un début de saison très décevant, l'Orléans Loiret Basket serait à un stade avancé des négociations avec son probable successeur.

Assistant coach de Frédéric Fauthoux en équipe de France, Laurent Vila, dont nous vous révélions le nom parmi les prétendants au banc orléanais il y a peu, serait bien en pôle pour prendre la suite. Selon les dernières informations de nos confrères d'ICI Orléans, que nous pouvons confirmer l'ancien technicien de Cholet et Strasbourg aurait désormais trouvé un accord avec la direction de l'OLB.

Laurent Vila favori d'un trio

Les échanges entre les dirigeants de l'OLB et le technicien de 51 ans ont franchi une étape décisive avec la conclusion d'un accord contractuel, ne manquant plus que la signature finale pour officialiser l'opération. Une avancée majeure, une semaine tout juste après nos premières informations faisant part de la piste menant à l'assistant des Bleus.

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Depuis quelques jours, l'état-major loirétain étudiait activement, selon nos informations, trois candidatures. Celle de Laurent Vila donc, qui semble avoir pris le dessus ; mais aussi les pistes menant à Ali Bouziane et Jean-Christophe Prat.

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Prenant le temps de mûrir sa décision après le limogeage de Kébé, la direction sportive orléanaise a finalement porté son choix sur le Catalan, dont l'expérience du haut niveau et le profil libéré de tout engagement en club ont sans doute fait la différence, par rapport à ses concurrents.

CV référence, entre Betclic ÉLITE et équipe de France

Sans club depuis la fin de son aventure à Strasbourg début 2025, Laurent Vila dispose d'un vécu important sur les bancs de la première division française, que l'OLB cherche ardemment à rallier. Œuvrant longuement à l'Elan Béarnais, le technicien s'est surtout affirmé à la tête de Cholet entre 2021 et 2024. Dans les Mauges, il a hissé le club en playoffs à trois reprises, ainsi qu'en finale de Coupe d'Europe. Un passage marquant, primé du trophée de meilleur entraîneur de Betclic ÉLITE en 2023.

Depuis septembre 2024, Laurent Vila officie également comme premier assistant de Frédéric Fauthoux. Une double casquette qui ne devrait pas entraver une prise de fonctions en club.

Second match d'intérim à Orléans

Si l'officialisation de Laurent Vila se précise, celle-ci ne serait pas encore concrétisée à l'heure de ses lignes. Ainsi, un intérim est assuré depuis une semaine par Pierre Tillay, l'ex-adjoint de Lamine Kébé. Une transition sous les meilleurs auspices avec un succès décroché sur le parquet de Levallois (93-82) vendredi 23 octobre.

Orléans

Derniers résultats

DateMatch
20/10/2026Orléans 80 - 103 Blois
23/10/2026Levallois 82 - 93 Orléans

Prochains matchs

DateMatch
31/10/2026Orléans - Quimper

En toute vraisemblance, Pierre Tillay sera de nouveau aux commandes de l'équipe ce samedi 31 octobre, lors de la venue de Quimper au CO'Met. Son second et probable dernier match en tant que coach principal par intérim, avant de céder sa place à Laurent Vila au début du mois de novembre.

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L'arrivée du Catalan signerait l'épilogue d'un chapitre brusquement refermé dans le Loiret. Lamine Kébé avait en effet été écarté, jeudi 22 octobre, après un début de saison décevant, ponctué par une cinglante défaite dans le Centrico à domicile.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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