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"Hyper contente que ça se fasse" : Ornella Bankole obtient un vrai contrat WNBA à Toronto !

Ornella Bankolé va terminer la saison WNBA avec le Toronto Tempo. La franchise canadienne a annoncé la conversion du contrat de développement de l'ailière française en contrat régulier, comme celui de Zaay Green. Une officialisation qui lève toute restriction de temps de jeu jusqu'à la fin de la saison régulière, le 25 septembre, et que l'Auxerroise a commentée dans L'Yonne Républicaine.
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Résumé
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"Hyper contente que ça se fasse" : Ornella Bankole obtient un vrai contrat WNBA à Toronto !
Ornella Bankole, ici la nuit dernière à Chicago, pourra finir la saison WNBA avec Toronto
Crédit photo : Matt Marton-Imagn Images
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Ornella Bankole (29 ans) ira au bout de sa première saison en WNBA. Le Toronto Tempo a officialisé la conversion en contrats réguliers des contrats de développement de l'ailière française et de Zaay Green.

Signée sous ce statut temporaire fin juin, la Française était limitée à douze matchs de saison régulière. Elle peut désormais jouer sans restriction jusqu'au terme de la phase régulière, fixé au 25 septembre. Ce qui lui a notamment permis d'être sur le terrain à Chicago la nuit dernière, pour sa 13e apparition en WNBA, et d'y signer l'une de ses prestations les plus complètes (6 points, 7 rebonds et 1 passe décisive).

Ornella BANKOLE
Ornella BANKOLE
6
PTS
7
REB
1
PDE
Logo WNBA
CHI
97 85
TOR

"Ça fait plaisir de pouvoir aller au bout"

Le contrat de développement plafonnait le nombre de rencontres qu'Ornella Bankolé pouvait disputer. Avec onze apparitions au moment de la trêve de la Coupe du monde, il ne lui restait qu'un match à jouer sur les trois derniers de la saison, et son maintien dans l'effectif dépendait d'une décision de la franchise.

Interrogée par Florent Leybros dans L'Yonne Républicaine, elle a raconté comment elle a accueilli la nouvelle, tombée vendredi.

« Forcément, j'avais envie de jouer jusqu'à la fin de saison régulière. C'était aussi une volonté du staff donc oui, j'étais hyper contente que ça se fasse. Je commençais à me sentir vraiment intégrée dans le groupe et l'équipe, ça fait plaisir de pouvoir aller jusqu'au bout avec tout le monde. »

"Des paillettes dans les yeux"

Elle occupe à Toronto un rôle différent de celui qu'elle tient habituellement en Europe, très orienté vers la défense, avec moins de tirs et de responsabilités offensives (3,5 points à 47%, 2,3 rebonds et 1,1 passe décisive en 15 minutes de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ornella Bankole.jpg
Ornella BANKOLE
Poste(s): Ailier
Taille: 181 cm
Âge: 29 ans (17/09/1997)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / WNBA
PTS
3,5
#171
REB
2,3
#120
PD
1,1
#133

Première franchise canadienne de l'histoire de la WNBA, le Toronto Tempo a connu une saison inaugurale assez compliquée : l'équipe pointe à la 13e place sur 15 avec 11 victoires pour 31 défaites, freinée par de nombreuses blessures. Ce qui n'entache pas le bonheur de l'Auxerroise, qui "a eu énormément de paillettes dans les yeux".

Une fois la saison WNBA terminée, Ornella Bankolé n'aura pas de coupure. Elle rejoindra directement Saragosse, en Espagne, pour entamer la saison européenne. Elle a en revanche déjà évoqué la suite avec L'Yonne Républicaine, en précisant que des discussions existent : « Je ne sais pas dans quelle franchise, mais c'est sûr que j'ai envie de revenir en WNBA dès la saison prochaine. »

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