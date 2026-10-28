Où regarder le match Cholet Basket - Spartak Subotica en BCL ce mercredi ?

Plus fluctuant en Betclic ÉLITE, Cholet Basket peut-il poursuivre son sans-faute en Basketball Champions League ? Tombeurs de l'Hapoël Holon en ouverture puis du RASTA Vechta, les Maugeois poursuivent leur campagne européenne ce mercredi 28 octobre avec la réception du Spartak Subotica.

Une rencontre diffusée sur Courtside 1891, via DAZN, qui pourrait permettre aux Choletais de prendre leurs aises en tête du groupe F.

Où regarder Cholet Basket en BCL ?

Pour ce troisième rendez-vous continental de la saison, les supporters choletais pourront suivre la rencontre grâce au dispositif de retransmission de la compétition :

À 20h00 : Cholet Basket – Spartak Subotica, en direct sur Courtside 1891 via DAZN.

Courtside 1891, la plateforme numérique de la FIBA intégrée à l'offre DAZN, assure les retransmissions des clubs français engagés en Basketball Champions League pour cet exercice 2026-2027.

Le Spartak Subotica, un champion de Serbie ambitieux mais en rodage

Face aux Choletais, se dresse le Spartak Office Shoes Subotica. Le club serbe reste sur une énorme sensation la saison dernière, devenant champion de Serbie après deux décennies de domination sans partage des deux ogres d'EuroLeague - l'Étoile Rouge de Belgrade et le Partizan.

Subotica s'était d'ailleurs offert le luxe d'éliminer Crvena Zvezda en demi-finale, avant de décrocher le titre contre le FMP Belgrade.

Cependant, en ce début d'exercice 2026-2027, les résultats sont encore inconstants et en rodage. S'ils ont surclassé le RASTA Vechta lors de leur entame en BCL (96-64), les Serbes se sont inclinés d'un souffle face à l'Hapoël Holon (84-86) et restent sur un accroc de deux petits points encore, face au Partizan Belgrade (80-82).

Le 3/3 en BCL pour Cholet ?

Particulièrement en forme en BCL, Cholet aborde cette affiche européenne dans une dynamique plus délicate sur le plan national. Après avoir emmagasiné quatre succès consécutifs TCC, les hommes de Fabrice Lefrançois vivent un léger coup d'arrêt, avec deux défaites de rang. La dernière en date étant celle du weekend passé, sur le terrain d'une autre écurie de BCL, Nanterre 92 (86-69).

Cholet devra particulièrement se méfier du profil de l'équipe serbe, qui compte dans ses rangs plusieurs anciennes connaissances du championnat de France. Avec le pivot Alen Omic, l'arrière Amar Gegic ainsi que les ailiers Danilo Nikolic et Luka Cerovina, la formation adriatique compte sur un solide quatuor passé par l'Hexagone. Un atout de plus dans le jeu serbe.

Cholet veut rebondir, entre jeunesse triomphante et vétérans renforcés

Pour relancer sa dynamique, le club des Mauges espère voir ses jeunes continuer de se révéler. Titularisé pour la toute première fois de sa carrière en Betclic ÉLITE lors du déplacement à Nanterre, le meneur de 17 ans Aaron Towo-Nansi y avait livré une prestation de haut niveau (16 points et 5 passes), épaulé par la belle énergie d'Amadou Fall.

Autour d'eux, les valeurs sûres que sont Mohamed Diarra et Digué Diawara offrent de solides garanties. D'autant que le collectif choletais doit composer sans certains autres cadres blessés. Privé depuis plusieurs semaines de son capitaine Miralem Halilovic - remplacé par Johnathan Williams -, Cholet a aussi perdu son meneur titulaire Jarrod West.

Face à cette tuile, les dirigeants maugeois ont réagi très rapidement sur le marché des transferts en officialisant l'arrivée de JeQuan Lewis comme pigiste médical, ce mardi 27 octobre.

Le meneur américain de 31 ans, finaliste d'EuroCup avec la JL Bourg en 2024 et aperçu sous les couleurs d'Igokea en BCL la saison dernière, apporte une expérience précieuse à la mène choletaise. Et décisive dès à présent, face à une équipe de la Ligue Adriatique, qu'il avait défiée l'an passé ?