Où regarder le match de Strasbourg face à Galatasaray en BCL ce mardi ?

Deux semaines après son entrée en lice convaincante face au Legia Varsovie, la SIG Strasbourg retourne aux affaires de la Basketball Champions League ce mardi, avec un déplacement en Turquie ! Seule équipe française mobilisée cette semaine, la troupe de Jānis Gailītis tentera de capitaliser sur le "caractère exemplaire" du weekend passé pour faire vaciller le colosse de leur groupe.

Un colosse aux pieds d'argile, qui tentera lui de se redresser après un début de saison catastrophique sur tous les tableaux. La rencontre est diffusée dès 19 heures sur Courtside 1891, via DAZN.

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Où regarder Strasbourg en BCL ?

Pour leur premier déplacement européen de la saison, les Strasbourgeois bénéficient de la couverture mise en place cette saison par les diffuseurs de la compétition.

À 19h00 : Galatasaray MCT Technic – SIG Strasbourg, en direct sur Courtside 1891 via DAZN.

Courtside 1891, la plateforme numérique de la FIBA intégrée à l'offre DAZN, assure les retransmissions des clubs français engagés en Basketball Champions League pour cet exercice 2026-2027.

Galatasaray, un favori sous pression et en pleine mue

Sur le papier, Galatasaray s'avançait comme le grand favori du groupe B. Finaliste de l'épreuve en 2025 et quart-de-finaliste la saison dernière, le club stambouliote affichait toujours un effectif dense pour répondre à ses ambitions. Quelques visages familiers du basket français composent ses rangs, comme l'ancien arrière de Saint-Quentin Jerome Robinson, rare survivant du renouvellement estival.

Mais les faits sont têtus : la formation turque traverse littéralement une crise de résultats, et reste sur quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Balayé d'entrée sur le parquet du Cibona Zagreb en BCL (96-76), puis battu en championnat par Karşıyaka et Bursaspor (88-93), Galatasaray a tranché dans le vif en se séparant de son entraîneur Gianmarco Pozzecco.

Pour lui succéder, la direction stambouliote a fait appel au duo Manuchar Markoishvili - Sergii Gladyr, grands artisans de l'épopée victorieuse de l'AS Monaco en Betclic ELITE la saison passée. Le choc psychologique n'a pour l'heure pas encore porté ses fruits, puisque les Turcs se sont encore inclinés ce week-end lors du derby face au Beşiktaş (83-80).

Strasbourg veut poursuivre son sans-faute européen

Pas des plus rutilantes, la dynamique reste bien plus encourageante du côté de la SIG Strasbourg. Lancés idéalement lors de la première journée de BCL, avec une démonstration collective face au Legia Varsovie (100-62), les Alsaciens entendent bien valider un deuxième succès de rang pour truster la tête de leur poule.

Vendredi dernier en championnat, la victoire décrochée à la maison face à la Chorale de Roanne (72-70) n'a certes pas été un chef-d'œuvre. Mais privée de véritable point d'ancrage intérieur suite au départ de Jake Forrester et à la blessure de William Pfister, la troupe de Jānis Gailītis a fait preuve de solidarité, avant que (19 de ses 28 points dans le seul dernier quart-temps) ne prenne chaud.

Un succès qui avait fait dire au capitaine Abdoulaye Ndoye et à son coach que l'équipe avait livré son « match référence en termes de caractère ». C'est forts de cet état d'esprit conquérant et de cette capacité de réaction que les Strasbourgeois se présentent à Istanbul, déterminés à appuyer là où le géant turc doute encore. Et ainsi composter ce deuxième succès en deux matchs européens.